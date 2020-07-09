У світі зафіксували новий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 213,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн
Станом на ранок 9 липня у світі зареєстрували 213 279 заражень COVID-19 за добу, понад 12,1 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 12 170 570 випадків інфікування та 552 112 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 134 862 (+890 за добу), хворих - 3 158 932 (+61 848 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 716 196 інфікованих (+41 541 за добу) та 68 055 (+1187 за добу) летальних випадків.
Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 769 052 особи (+25 571 за добу), кількість смертей - 21 144 (+491 за добу).
У Росії 700 792 хворих (+6562 за добу) і 10 667 летальних випадків (+173 за добу).
У Перу кількість інфікованих вже досягла 312 911 осіб (+3633 за добу), кількість смертей - 11 133 (+181 за добу).
Як повідомлялося, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу - 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.
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