У світі зафіксували новий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 213,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн

Станом на ранок 9 липня у світі зареєстрували 213 279 заражень COVID-19 за добу, понад 12,1 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7 млн ​​осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 12 170 570 випадків інфікування та 552 112 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 134 862 (+890 за добу), хворих - 3 158 932 (+61 848 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 716 196 інфікованих (+41 541 за добу) та 68 055 (+1187 за добу) летальних випадків.

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Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 769 052 особи (+25 571 за добу), кількість смертей - 21 144 (+491 за добу).

У Росії 700 792 хворих (+6562 за добу) і 10 667 летальних випадків (+173 за добу).

У Перу кількість інфікованих вже досягла 312 911 осіб (+3633 за добу), кількість смертей - 11 133 (+181 за добу).

Як повідомлялося, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу - 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.