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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зафіксували новий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 213,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн

У світі зафіксували новий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 213,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн

Станом на ранок 9 липня у світі зареєстрували 213 279 заражень COVID-19 за добу, понад 12,1 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7 млн ​​осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 12 170 570 випадків інфікування та 552 112 смертей через коронавірус.

У світі зафіксували новий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 213,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 134 862 (+890 за добу), хворих - 3 158 932 (+61 848 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 716 196 інфікованих (+41 541 за добу) та 68 055 (+1187 за добу) летальних випадків.

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Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 769 052 особи (+25 571 за добу), кількість смертей - 21 144 (+491 за добу).

У Росії 700 792 хворих (+6562 за добу) і 10 667 летальних випадків (+173 за добу).

У Перу кількість інфікованих вже досягла 312 911 осіб (+3633 за добу), кількість смертей - 11 133 (+181 за добу).

У світі зафіксували новий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 213,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн 02

Як повідомлялося, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу - 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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о б*же, если это так и будет продолжатся, то за 100 лет заразятся все и даже "они". ой, звонят.

- алло?
- А что вы таки понимаете под словом "они"?
- ээээ, нигерийцев, вестимо, а вы?
- А поцчему вы таки спрашиваете?
- А почему бы и нет, я же не шлемазл какой-то?
- (коротнике гудки)
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09.07.2020 08:27 Відповісти
"Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, - штаб ОС" --- Под этой новостью комменты закрыты, поэтому выскажусь здесь... Царствие Небесное нашему воину - герою. Твоя смерть будет отомщена....Путинская нечисть захлебнётся собственной кровью.... Будь проклята путинская орда и сам шизоидный кремлёвский выродок....Всем миром мы уничтожим вашу зловонную мокшанскую клоаку....Аминь...
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09.07.2020 08:29 Відповісти
Чего то кстати Зельц давно про коронавирус не высказывался. Или ему некогда, масками надо барыжить, пока спрос есть.
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09.07.2020 08:32 Відповісти
Да и Шляшко куда то пропал. Степашка всех убрал в сторонку.
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09.07.2020 09:17 Відповісти
хватит уже туфту писать, сейчас в мире 4 905 054 больных поскольку большая часть людей уже переболела, зачем причем тут 12 млн?
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09.07.2020 08:35 Відповісти
А рекорды по заражению насморком никто не считает ? Почему такая дискриминация ?
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09.07.2020 08:56 Відповісти
...або туберкульозом чи СНІДом?
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09.07.2020 09:21 Відповісти
Вот когда за полгода от туберкулеза или СПИДа умрет полмиллиона человек, это тоже станет важной обсуждаемой темой. И нет, заразиться СПИДом в маршрутке или магазине практически невозможно, даже если сильно постараться. А тут можно подцепить заразу фактически где угодно и заболеть с неясными перспективами. Мой прогноз - пока найдут и начнут широко применять вакцину, в мире от коронавируса умрет 10-15 миллионов человек. В принципе, это немного, от голода за это же время умрет как минимум не меньше. Но и немало, чтобы об этом забыть и переключиться на более приятные темы.
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09.07.2020 09:53 Відповісти
 
 