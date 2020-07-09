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На Рівненщині за добу виявили 67 нових випадків COVID-19, загалом - 4371, з них 79 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 8 липня, підтвердили 67 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 8 липня на Рівненщині зареєстровано 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 8 липня на Рівненщині зареєстровано 22 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 9 місяців до 90 років.
Всього в області зареєстровано 4371 випадок захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, викликані коронавірусом, 79 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 2356 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 485 зразків.
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показати весь коментар09.07.2020 08:28 Відповісти Мені подобається 1
Борис Козлов #446474
показати весь коментар09.07.2020 08:38 Відповісти Мені подобається 0
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