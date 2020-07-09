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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 67 нових випадків COVID-19, загалом - 4371, з них 79 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 67 нових випадків COVID-19, загалом - 4371, з них 79 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 8 липня, підтвердили 67 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 8 липня на Рівненщині зареєстровано 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 8 липня на Рівненщині зареєстровано 22 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

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За його словами, новим хворим від 9 місяців до 90 років.

Всього в області зареєстровано 4371 випадок захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 79 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 2356 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 485 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 67 нових випадків COVID-19, загалом - 4371, з них 79 летальних, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 67 нових випадків COVID-19, загалом - 4371, з них 79 летальних, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 67 нових випадків COVID-19, загалом - 4371, з них 79 летальних, - ОДА 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1181)


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І це ще ЗЕ туди не приїхав.
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09.07.2020 08:28 Відповісти
я чет не верю. там же вроде нет запрета на шабаши "борцов с вирусом"? Так только на одном шабаше будет со 100 зараженных рабов, а из них с10-15 - в больничку поковыляют. А "приходов" там наверное как везде - куча. + попы первыми бросятся под капельницы("бошья кроффь" ага )
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09.07.2020 08:38 Відповісти
 
 