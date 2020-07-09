США планують найближчим часом провести з РФ переговори щодо укладення нового договору про скорочення озброєнь
США планують через кілька тижнів провести переговори на експертному рівні з Росією щодо укладення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який замінить СНО-3.
Про це під час онлайн-виступу на Вашингтонському форумі європейської безпеки повідомив спецпосланець президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сподіваюся, наступний раунд переговорів з Росією на рівні технічних експертів відбудеться за кілька тижнів", - заявив Біллінгслі.
За його словами, не виключається, що до дискусії долучиться й Китай. Оприлюднивши ініціативу Вашингтона залучити цю державу до процесу укладення нової угоди про скорочення "небезпечного й дестабілізуючого" ядерного арсеналу, дипломат висловив сподівання, що Пекін проявляє ознаки готовності до дискусії. Раніше китайська сторона відмовлялася брати участь у цьому форматі.
"Це можна сформулювати так, що ми ведемо попередні переговори (з представниками КНР. – Ред.)", - зазначив Біллінгслі.
Нагадаємо, перша зустріч у форматі США - Росія щодо нової угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь відбулася 22 червня в Відні.
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Рыжий делает вид, что может пробудить в ***** миролюбие... ну не дурак?
Договор с Россией
Тем более, что после вступления в силу изменений в своей конституции, они не подчиняются никаким законам вне мордора. У них своя математика и философия, где все перевернуто с ног на голову.
а чего Ына забыли, хомяк может и обидеться! белкоголовый совсем уважение потерял к "хорошим парням".