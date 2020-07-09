США планують найближчим часом провести з РФ переговори щодо укладення нового договору про скорочення озброєнь

США планують через кілька тижнів провести переговори на експертному рівні з Росією щодо укладення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який замінить СНО-3.

Про це під час онлайн-виступу на Вашингтонському форумі європейської безпеки повідомив спецпосланець президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сподіваюся, наступний раунд переговорів з Росією на рівні технічних експертів відбудеться за кілька тижнів", - заявив Біллінгслі.

За його словами, не виключається, що до дискусії долучиться й Китай. Оприлюднивши ініціативу Вашингтона залучити цю державу до процесу укладення нової угоди про скорочення "небезпечного й дестабілізуючого" ядерного арсеналу, дипломат висловив сподівання, що Пекін проявляє ознаки готовності до дискусії. Раніше китайська сторона відмовлялася брати участь у цьому форматі.

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"Це можна сформулювати так, що ми ведемо попередні переговори (з представниками КНР. – Ред.)", - зазначив Біллінгслі.

Нагадаємо, перша зустріч у форматі США - Росія щодо нової угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь відбулася 22 червня в Відні.

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