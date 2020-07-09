УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15109 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 576 20

США планують найближчим часом провести з РФ переговори щодо укладення нового договору про скорочення озброєнь

США планують найближчим часом провести з РФ переговори щодо укладення нового договору про скорочення озброєнь

США планують через кілька тижнів провести переговори на експертному рівні з Росією щодо укладення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який замінить СНО-3.

Про це під час онлайн-виступу на Вашингтонському форумі європейської безпеки повідомив спецпосланець президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сподіваюся, наступний раунд переговорів з Росією на рівні технічних експертів відбудеться за кілька тижнів", - заявив Біллінгслі.

За його словами, не виключається, що до дискусії долучиться й Китай. Оприлюднивши ініціативу Вашингтона залучити цю державу до процесу укладення нової угоди про скорочення "небезпечного й дестабілізуючого" ядерного арсеналу, дипломат висловив сподівання, що Пекін проявляє ознаки готовності до дискусії. Раніше китайська сторона відмовлялася брати участь у цьому форматі.

Також читайте: Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою, - Столтенберг

"Це можна сформулювати так, що ми ведемо попередні переговори (з представниками КНР. – Ред.)", - зазначив Біллінгслі.

Нагадаємо, перша зустріч у форматі США - Росія щодо нової угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь відбулася 22 червня в Відні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договір з контролю над озброєннями не може стосуватися лише США і Росії, - Помпео

Автор: 

зброя (7478) росія (65415) США (23085) гонка озброєнь (39)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
После будапештского меморандума ценность любых договоров только в мягкости бумаги что б потом ими подтираться.
показати весь коментар
09.07.2020 08:36
+9
Анекдот:
Договор с Россией
показати весь коментар
09.07.2020 08:39
+6
и шо??? Старый не работает, заключим новый. Если тоже не сработает, передоговоримся... а если в период действия новейшего договора уличим козломордых в продолжении разработок, тогда из исключительного гнева заключим договор, заменяющий все прежние договоренности...
Рыжий делает вид, что может пробудить в ***** миролюбие... ну не дурак?
показати весь коментар
09.07.2020 08:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После будапештского меморандума ценность любых договоров только в мягкости бумаги что б потом ими подтираться.
показати весь коментар
09.07.2020 08:36 Відповісти
и шо??? Старый не работает, заключим новый. Если тоже не сработает, передоговоримся... а если в период действия новейшего договора уличим козломордых в продолжении разработок, тогда из исключительного гнева заключим договор, заменяющий все прежние договоренности...
Рыжий делает вид, что может пробудить в ***** миролюбие... ну не дурак?
показати весь коментар
09.07.2020 08:39 Відповісти
СНВ-3 работает.
показати весь коментар
09.07.2020 09:21 Відповісти
Анекдот:
Договор с Россией
показати весь коментар
09.07.2020 08:39 Відповісти
Да будь я и негром преклонных годов, я никогда не доверял бы договоренностям с кацапами... только новая гонка вооружений на земле, на воде, в воздухе и космосе поможет разоружить козломордию... ну как можно всерьез воспринимать договоры со страной, которая обнуляет свои собственные конвенции... да и может признать в любой момент никчемность международного договора...
показати весь коментар
09.07.2020 08:44 Відповісти
Єдиний спосіб змусити Запорєбрик виконувати угоди - це нагнути його раком і не випускати з цієї позиції доти, поки триває термін угоди.
показати весь коментар
09.07.2020 08:40 Відповісти
Не сработает. Им это понравится...
показати весь коментар
09.07.2020 08:45 Відповісти
На Расии не с кем вести переговоры,Мир должен силой реформировать умом непонятное образование на Московию и её колонии,помочь колониальным народам само образоваться в независимые государства ,а потом что то договариваться.
показати весь коментар
09.07.2020 08:43 Відповісти
Всё таки Задорнов прав. Обвиняя россию в несоблюдении действующего договора, подписывать новый.... Ну тупппые эти американцы.
показати весь коментар
09.07.2020 08:46 Відповісти
Ну, мы то не умнее, заключая с Рашкой сотни договоров о "перемирии" и "прекращении огня".
показати весь коментар
09.07.2020 09:00 Відповісти
Конечно не умнее, но у нас немного другой расклад.
показати весь коментар
09.07.2020 09:49 Відповісти
Рашка согласна заключать все, что угодно, зная потом , что выполнять ничего не собирается.

Тем более, что после вступления в силу изменений в своей конституции, они не подчиняются никаким законам вне мордора. У них своя математика и философия, где все перевернуто с ног на голову.
показати весь коментар
09.07.2020 08:47 Відповісти
Сокращение предполагает гонку вооружений, как всегда...
показати весь коментар
09.07.2020 08:48 Відповісти
Рыжий дед скорее всего напедофилил в Москве и теперь вынужден выполнять все капризы ботоксного господина. Это старая тема кремлевской конторы.
показати весь коментар
09.07.2020 09:03 Відповісти
О.Китайози шкіру усурійсього тигра давно хочуть,а тут така нагода підвертається-взамін за американський ринок козлощелепних очіпірити китайськими дешевими чіпами.
показати весь коментар
09.07.2020 09:04 Відповісти
Подписать новый договор с РФ, которая не признает международное право, вообще никогда не выполняет подписанные договора, которая развязала совместно с Гитлером 1 сентября 1939 года Вторую мировую войну, напала на Украину, Грузию, Сирию, звучит как-то странно. Вообще любые договоренности и договора с РФ ничего не стоят. Лучше видите новые санкции против РФ, эмбарго на все кацапское, национализируйте все кацапские активы за границей.
показати весь коментар
09.07.2020 09:04 Відповісти
Это какой-то сюр с тем новым договором! СВИФТ лучше б отключили, и капитуляцию подпишут, да нефть-матушку вдобавок "уроните".
показати весь коментар
09.07.2020 09:26 Відповісти
США знову наступають на граблі. Вони скоротять, а москалі будуть робити те озброення, як і робили. І будуть просто брехати.
показати весь коментар
09.07.2020 09:31 Відповісти
По его словам, не исключается, что к дискуссии присоединится и Китай Источник: https://censor.net/n3207040
а чего Ына забыли, хомяк может и обидеться! белкоголовый совсем уважение потерял к "хорошим парням".
показати весь коментар
09.07.2020 09:51 Відповісти
доня у ***** відробляє
показати весь коментар
09.07.2020 10:53 Відповісти
 
 