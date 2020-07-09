УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15064 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 401 29

У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис.

У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис.

За останню добу в США зареєстрували понад 61 тис. випадків зараження коронавірусом. Це найвищий щоденний приріст від початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це про це свідчать дані на Worldometers.

Загалом добовий приріст хворих становить понад 61 тис. осіб. Рекорди були встановлені в Техасі (+10,1 тис.), Флориді (майже +9,8 тис.) та Каліфорнії (+8,5 тис.).

У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис. 01

Загальна кількість заражених у США на сьогодні становить понад 3,1 млн осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли майже 134,8 тис. американців. Водночас 1,39 млн осіб, згідно зі статистикою, одужали і були виписані з лікарень.

Також читайте: У світі зафіксували новий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 213,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн

У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис. 02

Автор: 

карантин (18172) США (23085) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
При таких суточных приростах страховые компании долго не протянут.
показати весь коментар
09.07.2020 09:40
+1
Итого на 10 выздоровевших - 1 умерший....
показати весь коментар
09.07.2020 09:05
+1
Медики просто рубят бабло - 13 тыс.$ простой диагноз, а 39 тыс.$ за диагноз COVID-19, платят страховщики медикам за лечение.
показати весь коментар
09.07.2020 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Итого на 10 выздоровевших - 1 умерший....
показати весь коментар
09.07.2020 09:05 Відповісти
все одно смертність рахується інакше
тобто зараз 3 відсотки (дані ВОЗ)
з часом розвитк епідемії можливо впаде до 1 вісотка(у 10 разів більше)як грипу
показати весь коментар
09.07.2020 09:42 Відповісти
Я написав конкретно - на кожні 10 одужавших від вірусу - 1 померлий від вірусу. І це аж ніяк не 3%.

"з часом розвитк епідемії можливо впаде до 1 вісотка"
З часом сам по собі вже не впаде - тільки коли винайдуть ефективні ліки.
показати весь коментар
09.07.2020 09:57 Відповісти
з першим не погоджусь,з іншим-так..
показати весь коментар
09.07.2020 13:30 Відповісти
У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис. - Цензор.НЕТ 9640 https://censor.net/ua/user/360854

по состоянию на July 09, 2020, 04:27 GMT
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%

99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%

всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
---------------------------------------------------------------------------------
істина -вона десь посередині..

тобто 3 відсотки.
показати весь коментар
09.07.2020 13:37 Відповісти
токка клинические дебиллы ставят один общий диагноз на 500 больных
измеряя "среднюю температуру по больничке" :

"всем приписать зелёнку и пурген"

желаю шоб тебю dudro и таких как ты доктора только так и лечили
показати весь коментар
09.07.2020 18:23 Відповісти
"істина -вона десь посередині"

В семье из пяти человек (отец, мать, ребёнок, дедушка, бабушка)
заболел ребёнок. У ребёнка температура 40 .

вАпроЦц таким как dudro : стоит ли волноваться за здоровье ребёнка ?
ОТВЕТ таким как dudro : волноваться за здоровье ребёнка нет причин ,

если в семье средняя температура ( 36,6 *4 +40 ) /5 =37,3 .
Пусть каждый выпьет по таблетке аспиринчика и тёплый чай ...
показати весь коментар
09.07.2020 19:05 Відповісти
а СDC для США прогнозує 0,2-0,4% летальності
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

ти взагалі постійно плутаєш смертність та летальність
показати весь коментар
09.07.2020 12:06 Відповісти
тФЛОРІДА,
еперь штат показывает самую серьезную динамику роста заболеваемости. А с учетом того, что этот штат исторически считается прибежищем пенсионеров - самой уязвимой для коронавируса части населения, то ситуация там вполне может перерасти в масштабную катастрофу.
Чиновники системы здравоохранения штата заявляют о том, что резерв заполнения клиник, предназначенных для больных коронавирусом, стремительно сокращается и на сегодня составляет не более 15% от общего числа. 42 больницы уже отчитались о том, что они не могут принимать новых больных.
И вот любимчик Трампа, губернатор ДеСантис, принял радикальное решение в борьбе с эпидемией. Он запретил публиковать данные о госпитализации тяжелобольных. Флорида стала первым и единственным штатом, который закрыл эти данные от публики

https://defence-line.org/2020/07/floridskij-precedent-chast-2/
показати весь коментар
09.07.2020 13:33 Відповісти
в будинках для літніх в США вже статистику в кілька десятків разів завищували
тому віри усім цим показникам немає
"переповнені" лікарні, які при перевірці виявлялися напівпустими теж були
але ж медикам вигідно дописувати собі хворих, бо за кожного такого лікарня отримує 13000 доларів, за кожного "ковідного" на ШВЛ - близько 40000 доларів

тим більше немає жодного методу діагностування, який би достовірно підтверджував діагноз "ковід-19"
показати весь коментар
09.07.2020 14:01 Відповісти
Я нічого не писав, ані про смертність, ані про летальність - читай уважно - я написав, що на 10 тих хто одужав - 1 померлий. Є що заперечити на це? Це ж бо факт!
показати весь коментар
09.07.2020 13:33 Відповісти
звичайно, є
немає жодного методу діагностування, який би достовірно підтверджував діагноз "ковід-19"

тому уся ця статистика є висмоктаною з пальця
показати весь коментар
09.07.2020 14:02 Відповісти
Медики просто рубят бабло - 13 тыс.$ простой диагноз, а 39 тыс.$ за диагноз COVID-19, платят страховщики медикам за лечение.
показати весь коментар
09.07.2020 09:11 Відповісти
При таких суточных приростах страховые компании долго не протянут.
показати весь коментар
09.07.2020 09:40 Відповісти
я кстати х.з. - шо за выгода страховщикам, если вна год платишь напр. 2000, а аппендицит - 50000 вроде стоит удалить. и т.д.
то есть там триллионные убытки должны быть, а ведь у страховщиков - здания, отопление(и т.д.), зарпаты, адвокатский штат и прочее и это все выгодно??
объясни, если хочешь.
показати весь коментар
09.07.2020 09:41 Відповісти
А как часто вы аппендицит удаляете обычно? Вот и посчитайте - платите вы 2000 в год всю жизнь - допустим - 60 лет, аппендицит удаляете в лучшем случае - 1 раз (да и то - аппендицит удаляют далеко не у всех). Вот вам и очевидная выгода.

К тому же. не знаю, как в Штатах, но в той же Канаде - медицинская страховка не покрывает всех ваших медицинских затрат - она всегда покрывает только часть - даже если вы просто вызываете неотложку - выньте да положите 150 баксов за вызов при условии наличия страховки.
показати весь коментар
09.07.2020 10:00 Відповісти
неотложка - пара штук, так что 150 баксов - ни о чем.
плюс - я же намекнул шо и рак или краб можид быть, тогда суммы идут до миллиона.
то есть - давай соберем за год с тыщи застраховавшихся, 2 млн., из них в том же году будет 20 аапендицитных + 10-15 раковиков.
ну иииии?
где выгода то? я и написал шо плюс - адвокаты, штат, отопление и прочее, где выгода то?
там убытки в 30 раз если не больше от "абонплаты" такой.
че, лгу? давай в математиков поиграем, а? без обид если че, просто тупо так - один кейс рака нивелирует абонплату 5-рых поциентов за 40 лет(типо платили 6 поциентов 40 лет, а у одного рак - и вся абонплата - идет на лечение одного обосравшегося)
показати весь коментар
09.07.2020 10:32 Відповісти
Є загроза втрати ліцензії,чого боїться будь-який медик на Заході,так що ,дурантофіли,припиніть голімий пі..дьож..!
показати весь коментар
09.07.2020 09:45 Відповісти
і cкільки ще сидіти в карантині? що так кардинально зміниться чи станеться, що карантин можна буде закінчувати? вірус зникне? да хріна лисого
показати весь коментар
09.07.2020 12:05 Відповісти
я за максимальну диференціацію карантинних заходів...
і за максимальний запуск економіки навіть ціною невеликого зростання кількості інфікованих..
АЛЕ НЕ за ЗНЯТТЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМУ..Бо це буде п..єц ((
показати весь коментар
09.07.2020 13:35 Відповісти
коли держава вже буде забезпечувати населення респіраторами з рівнем захисту fffp3? бо все інше є лише видимістю діяльності
показати весь коментар
09.07.2020 13:57 Відповісти
Так и до коллективного иммунитете не далеко...
показати весь коментар
09.07.2020 10:06 Відповісти
Так недалеко, як до колективного імунітету від грипу.
показати весь коментар
09.07.2020 11:05 Відповісти
(
показати весь коментар
09.07.2020 10:46 Відповісти
по состоянию на July 09, 2020, 04:27 GMT
90% жертв ( 498650 из 552112 ) приходится всего на 22 страны

USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Pakistan, Ecuador, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%

99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%

всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
показати весь коментар
09.07.2020 11:17 Відповісти
== внимание == 47,6 % жертв ( 263090 из 552112 )
приходится на страны Большой семёрки G7

1 # USA = = total.Deaths = 134862
3 # UK = = t.Deaths = 44517
4 # Italy = = t.Deaths = 34914
6 # France = = t.Deaths = 29965
13 # Germany = = t.Deaths = 9115
14 # Canada = = t.Deaths = 8737
39 # Japan = = t.Deaths = 980

с показателем «смертность» = ~ 12,0 %%

аномально высокое
количество жертв пандемии «ковиды» в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19

http://https://censor.net/forum/3206742/
показати весь коментар
09.07.2020 11:23 Відповісти

неофициальные каналы поступления информации угроз от террористов
увеличить тек"летальность до 30-:-40 %% под видом "очередной" волны пандемии
Висосана з пальця конспірологічна маячня.
це було так би.якби були одиниці,або десяки "ронзосщиків -терористів"..а їх СОТНІ.
показати весь коментар
09.07.2020 13:44 Відповісти
dudro, ты ваще вменяемое ? или токка копипастер безмозлое
один два террориста (те же "жёлтые жилеты" во Франции)
создадут ТЫСЯЧУ РАЗНОСЧИКОВ инфицированных "ковидой"

в этом глобальное отличие
бактереологического (биологического) оружия массового уничтожения
от ядерного и химического .

wiki/Биологическое_оружие :

для распространения инфекционных заболеваний
противник может применять заражённые предметы обихода:
одежду, продукты, папиросы и т. д. Заболевание в этом случае может произойти в результате
прямого контакта с заражёнными предметами.
Возможно также преднамеренное оставление при отходе инфекционных больных с тем,
чтобы они явились источником заражения среди войск и населения.
Проблемой ( !!! ) является то,
что вне природного очага обитания и без соответствующих его экологической обстановке
механизмов передачи, возбудитель заболевания передаваться людям не будет
= = = = = = = =
Это базовые знания по "гражданской обороне"
показати весь коментар
09.07.2020 18:14 Відповісти
детальнее :
http://https://censor.net/forum/3206742/
показати весь коментар
09.07.2020 11:24 Відповісти
 
 