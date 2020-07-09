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У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис.
За останню добу в США зареєстрували понад 61 тис. випадків зараження коронавірусом. Це найвищий щоденний приріст від початку пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це про це свідчать дані на Worldometers.
Загалом добовий приріст хворих становить понад 61 тис. осіб. Рекорди були встановлені в Техасі (+10,1 тис.), Флориді (майже +9,8 тис.) та Каліфорнії (+8,5 тис.).
Загальна кількість заражених у США на сьогодні становить понад 3,1 млн осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли майже 134,8 тис. американців. Водночас 1,39 млн осіб, згідно зі статистикою, одужали і були виписані з лікарень.
Топ коментарі
+2 Алексей Хмара
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тобто зараз 3 відсотки (дані ВОЗ)
з часом розвитк епідемії можливо впаде до 1 вісотка(у 10 разів більше)як грипу
"з часом розвитк епідемії можливо впаде до 1 вісотка"
З часом сам по собі вже не впаде - тільки коли винайдуть ефективні ліки.
по состоянию на July 09, 2020, 04:27 GMT
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%
99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
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істина -вона десь посередині..
тобто 3 відсотки.
измеряя "среднюю температуру по больничке" :
"всем приписать зелёнку и пурген"
желаю шоб тебю dudro и таких как ты доктора только так и лечили
В семье из пяти человек (отец, мать, ребёнок, дедушка, бабушка)
заболел ребёнок. У ребёнка температура 40 .
вАпроЦц таким как dudro : стоит ли волноваться за здоровье ребёнка ?
ОТВЕТ таким как dudro : волноваться за здоровье ребёнка нет причин ,
если в семье средняя температура ( 36,6 *4 +40 ) /5 =37,3 .
Пусть каждый выпьет по таблетке аспиринчика и тёплый чай ...
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
ти взагалі постійно плутаєш смертність та летальність
еперь штат показывает самую серьезную динамику роста заболеваемости. А с учетом того, что этот штат исторически считается прибежищем пенсионеров - самой уязвимой для коронавируса части населения, то ситуация там вполне может перерасти в масштабную катастрофу.
Чиновники системы здравоохранения штата заявляют о том, что резерв заполнения клиник, предназначенных для больных коронавирусом, стремительно сокращается и на сегодня составляет не более 15% от общего числа. 42 больницы уже отчитались о том, что они не могут принимать новых больных.
И вот любимчик Трампа, губернатор ДеСантис, принял радикальное решение в борьбе с эпидемией. Он запретил публиковать данные о госпитализации тяжелобольных. Флорида стала первым и единственным штатом, который закрыл эти данные от публики
https://defence-line.org/2020/07/floridskij-precedent-chast-2/
тому віри усім цим показникам немає
"переповнені" лікарні, які при перевірці виявлялися напівпустими теж були
але ж медикам вигідно дописувати собі хворих, бо за кожного такого лікарня отримує 13000 доларів, за кожного "ковідного" на ШВЛ - близько 40000 доларів
тим більше немає жодного методу діагностування, який би достовірно підтверджував діагноз "ковід-19"
немає жодного методу діагностування, який би достовірно підтверджував діагноз "ковід-19"
тому уся ця статистика є висмоктаною з пальця
то есть там триллионные убытки должны быть, а ведь у страховщиков - здания, отопление(и т.д.), зарпаты, адвокатский штат и прочее и это все выгодно??
объясни, если хочешь.
К тому же. не знаю, как в Штатах, но в той же Канаде - медицинская страховка не покрывает всех ваших медицинских затрат - она всегда покрывает только часть - даже если вы просто вызываете неотложку - выньте да положите 150 баксов за вызов при условии наличия страховки.
плюс - я же намекнул шо и рак или краб можид быть, тогда суммы идут до миллиона.
то есть - давай соберем за год с тыщи застраховавшихся, 2 млн., из них в том же году будет 20 аапендицитных + 10-15 раковиков.
ну иииии?
где выгода то? я и написал шо плюс - адвокаты, штат, отопление и прочее, где выгода то?
там убытки в 30 раз если не больше от "абонплаты" такой.
че, лгу? давай в математиков поиграем, а? без обид если че, просто тупо так - один кейс рака нивелирует абонплату 5-рых поциентов за 40 лет(типо платили 6 поциентов 40 лет, а у одного рак - и вся абонплата - идет на лечение одного обосравшегося)
і за максимальний запуск економіки навіть ціною невеликого зростання кількості інфікованих..
АЛЕ НЕ за ЗНЯТТЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМУ..Бо це буде п..єц ((
90% жертв ( 498650 из 552112 ) приходится всего на 22 страны
USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Pakistan, Ecuador, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%
99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
приходится на страны Большой семёрки G7
1 # USA = = total.Deaths = 134862
3 # UK = = t.Deaths = 44517
4 # Italy = = t.Deaths = 34914
6 # France = = t.Deaths = 29965
13 # Germany = = t.Deaths = 9115
14 # Canada = = t.Deaths = 8737
39 # Japan = = t.Deaths = 980
с показателем «смертность» = ~ 12,0 %%
аномально высокое
количество жертв пандемии «ковиды» в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19
http://https://censor.net/forum/3206742/
неофициальные каналы поступления
информацииугроз от террористов
увеличить тек"летальность до 30-:-40 %% под видом "очередной" волны пандемии
Висосана з пальця конспірологічна маячня.
це було так би.якби були одиниці,або десяки "ронзосщиків -терористів"..а їх СОТНІ.
один два террориста (те же "жёлтые жилеты" во Франции)
создадут ТЫСЯЧУ РАЗНОСЧИКОВ инфицированных "ковидой"
в этом глобальное отличие
бактереологического (биологического) оружия массового уничтожения
от ядерного и химического .
wiki/Биологическое_оружие :
для распространения инфекционных заболеваний
противник может применять заражённые предметы обихода:
одежду, продукты, папиросы и т. д. Заболевание в этом случае может произойти в результате
прямого контакта с заражёнными предметами.
Возможно также преднамеренное оставление при отходе инфекционных больных с тем,
чтобы они явились источником заражения среди войск и населения.
Проблемой ( !!! ) является то,
что вне природного очага обитания и без соответствующих его экологической обстановке
механизмов передачи, возбудитель заболевания передаваться людям не будет
= = = = = = = =
Это базовые знания по "гражданской обороне"
http://https://censor.net/forum/3206742/