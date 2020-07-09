У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис.

За останню добу в США зареєстрували понад 61 тис. випадків зараження коронавірусом. Це найвищий щоденний приріст від початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це про це свідчать дані на Worldometers.

Загалом добовий приріст хворих становить понад 61 тис. осіб. Рекорди були встановлені в Техасі (+10,1 тис.), Флориді (майже +9,8 тис.) та Каліфорнії (+8,5 тис.).

Загальна кількість заражених у США на сьогодні становить понад 3,1 млн осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли майже 134,8 тис. американців. Водночас 1,39 млн осіб, згідно зі статистикою, одужали і були виписані з лікарень.

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