В Україні 810 нових випадків COVID-19, померла 21 людина, загалом - 51 224 випадки
Станом на 9 липня в Україні лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19. За добу - 810 нових випадків. 21 людина померла від хвороби.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 810 осіб, з них 48 дітей та 56 медпрацівників. Госпіталізовано 222 особи. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужали 665 пацієнтів", - зазначив міністр.
За весь час пандемії захворіли 51 224 особи, з них 3682 дитини і 7148 медпрацівників. Кількість осіб, які видужали - 24 784. Водночас 1327 пацієнтів померли.
"За минулу добу загалом було проведено 29 261 тест. З них 13 938 досліджень методом ПЛР, а також 15 323 - методом ІФА", - додав Степанов.
За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатській області (89) та Рівненській області (76).
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Но еще более лучше странное дело, рабы и дальше ползают и мямлят: бооооошееее памагииииии
мне нравится. не то шо вирус брутален, но то как обсераются веропитеки и их нахлебники - бородатые толстые мущинки в платьях
упоротих релігійних фанатиків..\ котрі клжен землетрус називають Божою карою...
или тёбё должен кто-то принести новости в бумажном виде, как Трампу?
странно только для тех кто не сподобится два раза щелкнуть "мышью"
А достаточно вспомнить, как было раньше: обстрел - новость, какой то посол что-то ляпнул типа пора проводить выборы на Донбассе - реакция МИДа, Расея что то ляпнула а-ля "нужно отдать все подарки" - реакция МИДа, созыв совбеза ООН, протест с трибуны ООН, требование новых санкций.
Сейчас - просто новость на цензоре, в остальных СМИ тишина, про реакцию МИДа, Президента....я уже молчу
так ведь и есть.
но я просто бомбанул шо Николс сказал шо типо не пишут за войну - когда только шо прочитал за обстрелы и за раненых солдат.
а вы прав походу, да, кстати, рекомендую сайт Антиколорадоса - там все такие как вы
Статисты,тесты...будни,*****
Таксисты, прачки, президент,
Уж долечились до того мля,
Шо дальше просто ***** тю...
А с учетом того, что прирост населения составляет более 1000 в сутки, то можно сказать, что это будет длиться вечно!!!
Будем, короче, до 2033 года в масочках рассекать.
136 лет это при условии, что за этот период, никто не родится и никто не умрет. А рождается, более 1000 в день и еще больше умирает. При 800 вновь зараженных в день, означает, что все мы не переболеем НИКОДА!
Для упрощения понимания, можете представить, что родилось 1000 детей и в тот же день 800 из них заразилось, на следующий день аналогично....т.е. 200 из каждой рожденной 1000 не заболеют никогда. Таким образом лет через 80-90 установится постоянный процент больных - 80% а 100% никогда не будет (не через 100 лет ни через 1млн.) поскольку рождается больше чем заражается
ти напрацював ..
попасти в сприсок Упоротих дурантинофілів з Лахті..
після розвалу союзу правонаступницею СССР стала росія..
тому які претензії до України,у якої не було своїх фінансів до того, а значить і міжнарожних фінансових угод про сплату ?
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
"https://www.theage.com.au/coronavirus-pandemic CORONAVIRUS PANDEMIC
https://www.theage.com.au/world/europe/in-tears-who-chief-blasts-lack-of-leadership-and-solidarity-during-pandemic-20200709-p55aqv.html In tears, WHO chief blasts 'lack of leadership and solidarity' during pandemic "
Если США денег лишили, то тут не только заплачешь, а зарыдаешь.
"И он заплакал, и собака"(С)