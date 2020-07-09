В Україні 810 нових випадків COVID-19, померла 21 людина, загалом - 51 224 випадки

Станом на 9 липня в Україні лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19. За добу - 810 нових випадків. 21 людина померла від хвороби.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 810 осіб, з них 48 дітей та 56 медпрацівників. Госпіталізовано 222 особи. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужали 665 пацієнтів", - зазначив міністр.

За весь час пандемії захворіли 51 224 особи, з них 3682 дитини і 7148 медпрацівників. Кількість осіб, які видужали - 24 784. Водночас 1327 пацієнтів померли.

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"За минулу добу загалом було проведено 29 261 тест. З них 13 938 досліджень методом ПЛР, а також 15 323 - методом ІФА", - додав Степанов.

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатській області (89) та Рівненській області (76).