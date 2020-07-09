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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 810 нових випадків COVID-19, померла 21 людина, загалом - 51 224 випадки

В Україні 810 нових випадків COVID-19, померла 21 людина, загалом - 51 224 випадки

Станом на 9 липня в Україні лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19. За добу - 810 нових випадків. 21 людина померла від хвороби.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 810 осіб, з них 48 дітей та 56 медпрацівників. Госпіталізовано 222 особи. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужали 665 пацієнтів", - зазначив міністр.

За весь час пандемії захворіли 51 224 особи, з них 3682 дитини і 7148 медпрацівників. Кількість осіб, які видужали - 24 784. Водночас 1327 пацієнтів померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксували новий добовий антирекорд із зараження COVID-19 - 213,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 12 млн

"За минулу добу загалом було проведено 29 261 тест. З них 13 938 досліджень методом ПЛР, а також 15 323 - методом ІФА", - додав Степанов.

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Львівській області (119), Києві (93), Закарпатській області (89) та Рівненській області (76).

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Толстые мущинки в платьях, кстати, когда заболели, на Бога уповать не стали и поехали лечиться прямиком в Александровскую больницу.
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09.07.2020 09:03
+2
Странно как то идёт шестилетняя война с оккупантом Россией,а сводок с фронта не поступает,только за вирус рассказывают и о том кому на Расии будет жить хорошо
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09.07.2020 09:02
+2
Ода на "*****" ...

Статисты,тесты...будни,*****
Таксисты, прачки, президент,
Уж долечились до того мля,
Шо дальше просто ***** тю...
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09.07.2020 09:19
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Странное дело, если ВНЕЗАПНО всех кто верит в тогО ктО наслал вирус, собрать в храм евойный, то заразившихся будет.... плюс тыщ 50-250

Но еще более лучше странное дело, рабы и дальше ползают и мямлят: бооооошееее памагииииии

мне нравится. не то шо вирус брутален, но то как обсераются веропитеки и их нахлебники - бородатые толстые мущинки в платьях
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09.07.2020 08:54 Відповісти
Толстые мущинки в платьях, кстати, когда заболели, на Бога уповать не стали и поехали лечиться прямиком в Александровскую больницу.
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09.07.2020 09:03 Відповісти
КОВИД - 19 это Божья кара!!! )))
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09.07.2020 09:12 Відповісти
Так, спаси Аллах, попы так и кричали шо "кара", потом прокамлались, промантрились, заразились, заразили(стадо), обосрались, а теперь еле кукарекают да и то по праздникам, вон, позавчера колотили в звоны типо праздник(заразить веропитеков надо), Иванов день. Еще бы Петров, Ефимов и так до последнего веротекантропа
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09.07.2020 09:37 Відповісти
маячня..
упоротих релігійних фанатиків..\ котрі клжен землетрус називають Божою карою...
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09.07.2020 13:21 Відповісти
твой коммент - это тоже Божья кара))))
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09.07.2020 13:33 Відповісти
Странно как то идёт шестилетняя война с оккупантом Россией,а сводок с фронта не поступает,только за вирус рассказывают и о том кому на Расии будет жить хорошо
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09.07.2020 09:02 Відповісти
включи главную страницу - вот те и за обстрелы, и за то шо раненных привезли, и за то шо многие защитники лишились рук, ног, давай, не свисти, читай.
или тёбё должен кто-то принести новости в бумажном виде, как Трампу?
странно только для тех кто не сподобится два раза щелкнуть "мышью"
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09.07.2020 09:06 Відповісти
Это очень мало, украинцы пока больше пультом включают,а не мышью,а там сериал "Сваты","25 кадр",Новинский, Медведчук,Новинский,Новинский,Медведчук, Новинский,Медведчук,Новинский,Медведчук,Новинский,Медведчук. Новинский,Медведчук
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09.07.2020 09:24 Відповісти
Но согласитесь это как то идет стороной....никто не устраивает ежедневные "брифинги по ситуации на фронте", зато по короновирусу и вот тебе брифинг, а вот статистика за сутки, а вот статистика по Львову, а вот мнение экспертов....с все отдельными новостями (штук по 10-20 в сутки)
А достаточно вспомнить, как было раньше: обстрел - новость, какой то посол что-то ляпнул типа пора проводить выборы на Донбассе - реакция МИДа, Расея что то ляпнула а-ля "нужно отдать все подарки" - реакция МИДа, созыв совбеза ООН, протест с трибуны ООН, требование новых санкций.
Сейчас - просто новость на цензоре, в остальных СМИ тишина, про реакцию МИДа, Президента....я уже молчу
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09.07.2020 09:30 Відповісти
а, ОК.
так ведь и есть.
но я просто бомбанул шо Николс сказал шо типо не пишут за войну - когда только шо прочитал за обстрелы и за раненых солдат.
а вы прав походу, да, кстати, рекомендую сайт Антиколорадоса - там все такие как вы
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09.07.2020 09:34 Відповісти
Суть даже не в том, что пишут мало, а в том, что искусственно вытесняют новости с фронта, придумывая более "страшную страшилку". И легким движением руки....война....исчезает....
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09.07.2020 09:44 Відповісти
Но, тем не менее, власть ту кинули, значит действовать надо было, если не иначе, то умней.
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09.07.2020 10:36 Відповісти
При чем тут одно к другому?!
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09.07.2020 12:38 Відповісти
Вы сами сравнили, как было и как стало. типа раньше было правильно. но эта правильность не спасла ту власть.
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09.07.2020 14:13 Відповісти
Статисты,тесты...будни,*****...
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09.07.2020 09:09 Відповісти
Ода на "*****" ...

Статисты,тесты...будни,*****
Таксисты, прачки, президент,
Уж долечились до того мля,
Шо дальше просто ***** тю...
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09.07.2020 09:19 Відповісти
Опять 800 человек....Можно сказать, что ситуация стабильна.
А с учетом того, что прирост населения составляет более 1000 в сутки, то можно сказать, что это будет длиться вечно!!!
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09.07.2020 09:37 Відповісти
300 тыщ в год, это, блин, 13 лет пройдёт, пока все переболеем
Будем, короче, до 2033 года в масочках рассекать.
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09.07.2020 15:37 Відповісти
Вы нолик забыли 40 млн. / 800 = 50 тыс. дней = 136 лет.
136 лет это при условии, что за этот период, никто не родится и никто не умрет. А рождается, более 1000 в день и еще больше умирает. При 800 вновь зараженных в день, означает, что все мы не переболеем НИКОДА!
Для упрощения понимания, можете представить, что родилось 1000 детей и в тот же день 800 из них заразилось, на следующий день аналогично....т.е. 200 из каждой рожденной 1000 не заболеют никогда. Таким образом лет через 80-90 установится постоянный процент больных - 80% а 100% никогда не будет (не через 100 лет ни через 1млн.) поскольку рождается больше чем заражается
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10.07.2020 09:45 Відповісти
да вы шо, какой короновирус в Украине! фонд борьбы с короновирусом уже раздеребанен зебилами между мусорами, ДУСей и прочими бессмысленными структурами.
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09.07.2020 09:52 Відповісти
По новым данным ВОЗ вирус остается в воздухе помещения еще долгое время,а это значит что никакие меры защиты нас не спасут от заражения,разве что космический скафандр так как вирус проникает в организм через слизистые оболочки человека в том числе и через глаза.А это означает что ношение масок нас никак не защитит.
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09.07.2020 09:53 Відповісти
Ну так давно говорят, что ношение маски не позволяет происходить нормальной вентиляции легких, все бактерии только типа засиживаются в организме.
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09.07.2020 10:40 Відповісти
Нужно как в сербии выносить к е..еням коронавирусный парламент. В голове у них коронатрипер
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09.07.2020 10:17 Відповісти
Бояться коронавирус это тоже самое что бояться каждый год заболеть простудой или гриппом. Спрашивается как коронобоягузы жыли с этой боязнью в прошлые года? Вы твари безмрзглые не видете, что вас дурят сми? Нету никакого смертельного вируса это раздутая пустышка. Успокойтесь, твари тупоголовые.
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09.07.2020 10:20 Відповісти
саша полтава..


ти напрацював ..
попасти в сприсок Упоротих дурантинофілів з Лахті..
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09.07.2020 13:17 Відповісти
Любители ВООз ублюдки вы знаете что воз аыставмла Украине за 1950-1991 год счет в 26 млн доларов? Спрашивается с какого перепуга жолжны платить 26 млн этой корумпированой щарашкиной конторе!? Но так как наша власть это марионетки то они заплатят. А теперь рассказывайте про то что как будто украина независимая страна и не управляется внешними силами.
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09.07.2020 10:36 Відповісти
Лахті розЖовую
після розвалу союзу правонаступницею СССР стала росія..
тому які претензії до України,у якої не було своїх фінансів до того, а значить і міжнарожних фінансових угод про сплату ?
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09.07.2020 13:19 Відповісти
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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09.07.2020 12:41 Відповісти
А что это за новая фейковая наука - "сердечно-сосудистая"?
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09.07.2020 13:26 Відповісти
а ви вже бачили карту України набутого імунітету проти вірусу по областям???? Там захід України в переді України ФСЄЙ!!!! Думаю, тому що там більше лісів, а ліс - дуже потужний фактор посилення імунітету людини. Декілька годин прогулянки в лісі в тиждень (особливо хвойному) дуже суттєво збільшує кількість і активність імунних клітин в організмі людини - і це НАУКОВО ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ!!!!! А ДАУНИ ПРОДОВЖУЮТЬ ВИРУБУВАТИ ЛІСИ.......
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10.07.2020 01:05 Відповісти
Наша коммуняцкая газетка штата Виктория, The Age, пишет, что заплакала эфиопская мартышка, глава ВОЗ:
"https://www.theage.com.au/coronavirus-pandemic CORONAVIRUS PANDEMIC
https://www.theage.com.au/world/europe/in-tears-who-chief-blasts-lack-of-leadership-and-solidarity-during-pandemic-20200709-p55aqv.html In tears, WHO chief blasts 'lack of leadership and solidarity' during pandemic "

Если США денег лишили, то тут не только заплачешь, а зарыдаешь.

"И он заплакал, и собака"(С)
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10.07.2020 06:19 Відповісти
 
 