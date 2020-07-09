За добу на Львівщині виявили 119 нових випадків COVID-19, всього 6 681 інфікований і 174 померлі, - міськрада

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 119 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 6681 людини, 174 людини померли, 990 пацієнтів одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6480 осіб, госпіталізовані — 1168, на амбулаторному лікуванні — 5312 осіб, виписані — 1007 осіб. Зараз у лікарні перебуває 159 осіб, з них в реанімації — 3 особи, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1294 ПЛР-тести, з них 119 — позитивні. Серед них львів`ян — 43.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 810 нових випадків COVID-19, померла 21 людина, загалом - 51 224 випадки

Загалом в роботу взяли 521 пробу, залишок у холодильнику — 406 проб.





Як повідомлялося, станом на ранок 9 липня в Україні лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19. За добу - 810 нових випадків. 21 людина померла від хвороби