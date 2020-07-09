Паводок на Західній Україні: чотири населені пункти в Чернівецькій області залишаються підтопленими, - ДСНС

У Чернівецькій області, через 15 днів після паводка, залишаються підтопленими 4 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 9 липня на території західних областей залишаються підтопленими: 4 (було 349) населені пункти у Чернівецькій області", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, досі підтоплено 4 (було 7225) підвали в Івано-Франківській області; 12 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок у Чернівецькій області.

Зруйновано 202,4 км автодоріг та 95 мостів, пошкоджено 549 км автошляхів та 213 мостів.

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Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1324 людини.

Протягом доби відкачано 2853 куб. м води (з початку робіт – понад 370 тис. куб. м), доставлено для населення 1 т питної води.

Всього до робіт залучено 259 осіб та 96 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 чол. о/с та 71 од. техніки (з них 2 гелікоптери ДСНС).

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів в п'яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги і мости.