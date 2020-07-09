За добу в Києві виявлено 93 нові випадки COVID-19, три людини померли, - Кличко

За минулу добу у 93 жителів Києва виявили захворювання на коронавірус. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 122 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва написав у своєму Telegram.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 5 872 підтверджені випадки захворювання COVID-19.

Так, захворіли: 34 жінки віком від 22 до 71 років, 50 чоловіків віком від 20 до 76 років, 3 дівчинки від 8 до 15 років і 6 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

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Також Кличко повідомив, що за добу одужали 62 людини. Всього коронавірус подолали 1962 жителя столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 27, в Деснянському - 15, в Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах - по 10 випадків.

"Не нехтуйте елементарними правилами! Вірус - підступний і агресивний. Бережіть себе!" - додав Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 липня в Україні лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19. За добу - 810 нових випадків. 21 людина померла від хвороби.





