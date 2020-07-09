За добу в Києві виявлено 93 нові випадки COVID-19, три людини померли, - Кличко
За минулу добу у 93 жителів Києва виявили захворювання на коронавірус. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 122 киян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва написав у своєму Telegram.
За його словами, на сьогодні в столиці вже 5 872 підтверджені випадки захворювання COVID-19.
Так, захворіли: 34 жінки віком від 22 до 71 років, 50 чоловіків віком від 20 до 76 років, 3 дівчинки від 8 до 15 років і 6 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.
У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Також Кличко повідомив, що за добу одужали 62 людини. Всього коронавірус подолали 1962 жителя столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 27, в Деснянському - 15, в Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах - по 10 випадків.
"Не нехтуйте елементарними правилами! Вірус - підступний і агресивний. Бережіть себе!" - додав Кличко.
Як повідомлялося, станом на ранок 9 липня в Україні лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19. За добу - 810 нових випадків. 21 людина померла від хвороби.
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