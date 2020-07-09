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Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція

Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція

Польська поліція встановила справжні мотиви поляка, який підпалив робочий гуртожиток у Поґожице з українськими заробітчанами.

Про це повідомляє Мукачево.net, передає Цензор.НЕТ.

Пожежу в будівлі влаштував 42-річний мешканець Хшанува після конфлікту з іншим поляком, який теж проживав у цьому гуртожитку.

Обидва чоловіки постійно сварилися.

"Однак конфлікт ґрунтувався не на національному, а на особистому ґрунті. Він конфліктував з іншим поляком", - заявили правоохоронці.

Підозрюваного заарештували на три місяці. Йому загрожує до 10 років в'язниці за "створення ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю великої кількості людей чи майну у великих розмірах".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС. ФОТОрепортаж

Автор: 

підпал (680) Польща (8539)


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Топ коментарі
+7
Ну не нападать же как твой кацапский ху*ло на танках на соседей!
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09.07.2020 09:31
+2
В Луцке алкаш спалил дом из за неприязни к трезвенникам!
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09.07.2020 09:30
+2
а у тебя как у дебила в полном обьеме!
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09.07.2020 09:41
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Нормальное европейское выяснение отношений.
Горите все синим пламенем.
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09.07.2020 09:30 Відповісти
Ну не нападать же как твой кацапский ху*ло на танках на соседей!
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09.07.2020 09:31 Відповісти
У тебя логика, как у КозлОВа, отсутствие её полностью.
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09.07.2020 09:40 Відповісти
а у тебя как у дебила в полном обьеме!
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09.07.2020 09:41 Відповісти
Логика или есть, или её нет.
Третьего не дано.
Именно отсутствие у тебя какой-либо логики, говорит о наличии дебилизма.
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09.07.2020 09:49 Відповісти
бамбаский дебил-стрелочник, все на что у тебя хватает твоего петушиного ума это перекрутить и выдать за свое.
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09.07.2020 11:34 Відповісти
о, даже тут меня вспомнили, это почетно))

Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція - Цензор.НЕТ 6499
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09.07.2020 09:50 Відповісти
КозлОВ - фамилия нарицательная, козломордый.
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09.07.2020 09:52 Відповісти
То вони тебе добре знають, тому і привели, як приклад телепня...
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09.07.2020 10:21 Відповісти
ну вы не можешь шоб не уколоть
это фощизъмъ!!11 русских бьют за свое мнение ущемляют!!!
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09.07.2020 10:23 Відповісти
"Борюсик", а тобі не здається, що ти це "заслужив"? Згадай, скільки ти на мене та інших людей, "лайна" вилив?...
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09.07.2020 11:33 Відповісти
я ніколи просто так ні на кого не "лию"
просто інколи бомбл* за висери "розумників" про другу війну. вибач, але якщо бачу совків - то тоді:

Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція - Цензор.НЕТ 1346
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09.07.2020 11:41 Відповісти
Знову ти "всрався"... на цей раз - з "відмінками"... Не "лию", а "ллю"... Продовжуй "бомбить", "знавець української мови"...
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09.07.2020 12:04 Відповісти
Ви єврей, пане?
якшо все на каапській пишу, то помилки з похибками самі собою зрозумілі. і заваж - я ніколи тебе не виправляю, просто нагадую шо якщо ти адвокат, як Антиколорадос, то **** ти тут пишеш, а не протираєш свого джипа(тобто позашляховика)?
примах*єшся до помилок, кричиш шо ви - до біса прочитав книжок, але це до біса - давай при*бусь до Бориса Козлова, бо він пропустив букву, або не те посилання привів.
Вперед, друже, Партія з обов.
гггг
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09.07.2020 12:28 Відповісти
Я одне тобі, з самого початку, пропоную - "або вчися, або не ганьбися...". Виставляєш себе "суперзнавцем", а сам постійно "ляп" за "ляпом" видаєш... А коли раджу розібраться чи не молоть "шо-попало", ти корчиш з себе "целку", "аскарбльонную невиннасть"... "Дисидент" недороблений...
І повторюю, в "...надцятий раз" :Для мене Антиколорадос, не авторитет, і не приклад для наслідування... Я його, навіть, не читаю - він мене не цікавить... А що я повинен робить - це моя справа... Я, на відміну від тебе, не маю часу писать про те, чого не знаю...
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09.07.2020 13:18 Відповісти
а, ОК.
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09.07.2020 13:19 Відповісти
В Луцке алкаш спалил дом из за неприязни к трезвенникам!
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09.07.2020 09:30 Відповісти
Дивно...нам же ж завжди казали, що поляки та українці один народ...Polonia - Поляни...і звертання в нас однакове - пан, а не гаспадін-таваріщь...і дійсно, хіба можуть різними народи, в яких однакове звертання??
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09.07.2020 09:43 Відповісти
"Вам" - це кому і де?..
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09.07.2020 09:47 Відповісти
Всім, скрізь і завжди. Ти по суті згоден?
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09.07.2020 09:48 Відповісти
Вітя, ви єврей?
Почитай.те шо робили тут ляхи. Позавчора читав шо наші пістя ПСВ - з більшовиками співпрацювали проти ляхів. Чуть не зробили повстання, щоби красножопіки не ..... правильно - проголосили б те що й на Домбабве - або було в Фінляндії, або й тут - Харківська "НР".
адіннорот, ага
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09.07.2020 09:53 Відповісти
Більшовики...красножопіки...це такі національності? чому в Україні є русскаязичьнає насєлєніє а польськомовного населення нема?
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09.07.2020 10:30 Відповісти
мені то до сраки - я написав за то шо після ПСВ - українці навіть з більшовиками(так, це національність - бидло) співпрацювали. Так шо поляки хай йдуть лісом, католики хрінові.
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09.07.2020 10:49 Відповісти
А словаки з чехами, як звертаються?
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09.07.2020 10:19 Відповісти
Пан. Здається, що й в молдаван також. Мабуть, що спільне звертання означає спільне коріння. А як звертаються один одного євреї поняття не маю. В Україні звертання пан практично не чую. Чую - мущіна, женщіна, маладой чєлавєк...мабуть ніде у світі (крім Россії та Білоруссії, звичайно) такого нема...А форма звертання є визначальною для нації.
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09.07.2020 10:41 Відповісти
то бо ти живеш х.зна де. у нас - все - "пан", "пані".
ну ясно шо то тупо традиційне, але .... б*же , як мене харить кацапське "маладой членовек", "жеппщина", "мущинка", "дебушка" и прочее. а еще - "гражданин".....(вбив би)
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09.07.2020 10:51 Відповісти
У молдован - "домине", "дум", "дун"... В літературному перекладі, дійсно, "пан". Буквально - "значний"... (близьке до російського "превосходящий").
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09.07.2020 11:22 Відповісти
розібрались.
ЗАКРИЛИ тему.
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09.07.2020 09:46 Відповісти
Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція - Цензор.НЕТ 9195
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09.07.2020 10:53 Відповісти
Рабів не поділили.
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09.07.2020 10:11 Відповісти
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09.07.2020 11:35 Відповісти
Напомним им Жовтие Воды. да и все, сопли подотрут и побегут к Меркель под юбку кгб-истскую.
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09.07.2020 10:54 Відповісти
Колись сварилися поляки,
Кажись Потоцькі з Радзивілом,
І так у сварці,ненароком,
Майже спалили Україну.
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09.07.2020 11:09 Відповісти
бидні! бидні українці... терплячі та співочі... весь час плачуть та співають про гірку долю...
Хор ім верьовки, муз. Бідного на слова Голодного - Ой коли ж ми хліба наїмося!?
короче сброд тєрпіл "мояхатазкраю"!
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09.07.2020 11:37 Відповісти
 
 