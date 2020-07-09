Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція

Польська поліція встановила справжні мотиви поляка, який підпалив робочий гуртожиток у Поґожице з українськими заробітчанами.

Про це повідомляє Мукачево.net, передає Цензор.НЕТ.

Пожежу в будівлі влаштував 42-річний мешканець Хшанува після конфлікту з іншим поляком, який теж проживав у цьому гуртожитку.

Обидва чоловіки постійно сварилися.

"Однак конфлікт ґрунтувався не на національному, а на особистому ґрунті. Він конфліктував з іншим поляком", - заявили правоохоронці.

Підозрюваного заарештували на три місяці. Йому загрожує до 10 років в'язниці за "створення ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю великої кількості людей чи майну у великих розмірах".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС. ФОТОрепортаж