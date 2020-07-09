Причина підпалу хостелу з українцями в Польщі - не національна неприязнь, а конфлікт між поляками, - поліція
Польська поліція встановила справжні мотиви поляка, який підпалив робочий гуртожиток у Поґожице з українськими заробітчанами.
Про це повідомляє Мукачево.net, передає Цензор.НЕТ.
Пожежу в будівлі влаштував 42-річний мешканець Хшанува після конфлікту з іншим поляком, який теж проживав у цьому гуртожитку.
Обидва чоловіки постійно сварилися.
"Однак конфлікт ґрунтувався не на національному, а на особистому ґрунті. Він конфліктував з іншим поляком", - заявили правоохоронці.
Підозрюваного заарештували на три місяці. Йому загрожує до 10 років в'язниці за "створення ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю великої кількості людей чи майну у великих розмірах".
Топ коментарі
+7 Eugeniusz 1
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Горите все синим пламенем.
Третьего не дано.
Именно отсутствие у тебя какой-либо логики, говорит о наличии дебилизма.
это фощизъмъ!!11
русских бьютза свое мнение ущемляют!!!
просто інколи бомбл* за висери "розумників" про другу війну. вибач, але якщо бачу совків - то тоді:
якшо все на каапській пишу, то помилки з похибками самі собою зрозумілі. і заваж - я ніколи тебе не виправляю, просто нагадую шо якщо ти адвокат, як Антиколорадос, то **** ти тут пишеш, а не протираєш свого джипа(тобто позашляховика)?
примах*єшся до помилок, кричиш шо ви - до біса прочитав книжок, але це до біса - давай при*бусь до Бориса Козлова, бо він пропустив букву, або не те посилання привів.
Вперед, друже, Партія з обов.
гггг
І повторюю, в "...надцятий раз" :Для мене Антиколорадос, не авторитет, і не приклад для наслідування... Я його, навіть, не читаю - він мене не цікавить... А що я повинен робить - це моя справа... Я, на відміну від тебе, не маю часу писать про те, чого не знаю...
Почитай.те шо робили тут ляхи. Позавчора читав шо наші пістя ПСВ - з більшовиками співпрацювали проти ляхів. Чуть не зробили повстання, щоби красножопіки не ..... правильно - проголосили б те що й на Домбабве - або було в Фінляндії, або й тут - Харківська "НР".
адіннорот, ага
ну ясно шо то тупо традиційне, але .... б*же , як мене харить кацапське "маладой членовек", "жеппщина", "мущинка", "дебушка" и прочее. а еще - "гражданин".....(вбив би)
ЗАКРИЛИ тему.
Кажись Потоцькі з Радзивілом,
І так у сварці,ненароком,
Майже спалили Україну.
Хор ім верьовки, муз. Бідного на слова Голодного - Ой коли ж ми хліба наїмося!?
короче сброд тєрпіл "мояхатазкраю"!