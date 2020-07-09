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У Мінсоцполітики ініціюють виплату грошової компенсації за неотримані в 2020 році бебі-бокси

Міністерство соціальної політики України розробило проєкт постанови, якою передбачено виплату грошової компенсації вартості "пакета малюкаˮ на дітей, які народилися в 2020 році і не отримали його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"У 2020 році закупівля одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів державного бюджету проводиться централізованою закупівельною організацією - державна установа "Професійні закупівлі". Однак, 30.06.2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України ухвалено рішення скасувати процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "пакет малюка", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з чим, з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася в 2020 році "пакетом малюка" міністерство розробило проєкт урядового рішення, яким передбачається ввести виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" на дітей, які народилися в 2020 році і не були забезпечені цією допомогою.

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Нагадаємо, "пакет малюка" - це дитячий набір з 25 необхідних товарів, в тому числі підгузники, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакета" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

Автор: 

діти (5099) Міністерство соціальної політики (1271) немовлята (60)


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шо попало
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09.07.2020 10:02 Відповісти
херои ...лядь
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09.07.2020 10:11 Відповісти
Все разворовали ЗЕленые……
Даже детей обокрали и хотят всучить подачку взамен.....

Ничего святого у Клоунов нет!
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09.07.2020 10:22 Відповісти
Написал не просто так. Бокс, который дают роженицам оценили не по рыночным/действительным ценам. Это, например, как покупать валюту, есть курс Нацбанка, но валюта покупается по рыночному курсу в банках.

Теперь считаем, "оценка" ЗЕрехформаторов, бокса для малыша, по минималке, разница, просто сэкономит им бабло, которое будет распилено.
Вот и "Эпоха Бедности Прошла!!!"

Думай-ТЕ, ЗЕбилы!!!!
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09.07.2020 15:24 Відповісти
О! Ще одна схемка пиляння бабла намалювалась... Скоморохи такі креативні в цьому питанні, що аж овоч слюною давиться!
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09.07.2020 10:46 Відповісти
 
 