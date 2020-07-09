У Мінсоцполітики ініціюють виплату грошової компенсації за неотримані в 2020 році бебі-бокси
Міністерство соціальної політики України розробило проєкт постанови, якою передбачено виплату грошової компенсації вартості "пакета малюкаˮ на дітей, які народилися в 2020 році і не отримали його.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
"У 2020 році закупівля одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів державного бюджету проводиться централізованою закупівельною організацією - державна установа "Професійні закупівлі". Однак, 30.06.2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України ухвалено рішення скасувати процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "пакет малюка", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з чим, з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася в 2020 році "пакетом малюка" міністерство розробило проєкт урядового рішення, яким передбачається ввести виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" на дітей, які народилися в 2020 році і не були забезпечені цією допомогою.
Нагадаємо, "пакет малюка" - це дитячий набір з 25 необхідних товарів, в тому числі підгузники, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакета" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.
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Даже детей обокрали и хотят всучить подачку взамен.....
Ничего святого у Клоунов нет!
Теперь считаем, "оценка" ЗЕрехформаторов, бокса для малыша, по минималке, разница, просто сэкономит им бабло, которое будет распилено.
Вот и "Эпоха Бедности Прошла!!!"
Думай-ТЕ, ЗЕбилы!!!!