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Кабмін виділив 5,3 млрд грн на забезпечення відділень екстреної медичної допомоги необхідним обладнанням, - Степанов

Кабмін виділив 5,3 млрд грн на забезпечення відділень екстреної медичної допомоги необхідним обладнанням, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Кабмін виділив міністерству близько 5,3 млрд грн на обладнання відділень екстреної медичної допомоги в 210 лікарнях.

Про це міністр повідомив під час традиційного брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні уряду було ухвалене дуже важливе рішення: Міністерству охорони здоров'я було виділено кошти на обладнання відділень екстреної медичної допомоги в 210 наших лікарнях. Загальна сума коштів становить близько 5,3 млрд гривень", - зазначив міністр.

За його словами, ці кошти підуть на закупівлю необхідного для лікарень обладнання.

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Зокрема, комп'ютерних томографів, ангіографів і ендоскопічного обладнання для операційних блоків.

Автор: 

медицина (2128) МОЗ (5399) фінансування (3130) швидка (267) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


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А карантин в трех зараженных областях вообще ослабляют..Дурдом.
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09.07.2020 10:23 Відповісти
Виділять 5,3 млрд а долетить 5,3 млн, і то ще й буде добре.
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09.07.2020 10:33 Відповісти
Треба збудувати в Україні бодай одну пристойну лікарню для небезапечних вірусів, типу *****, Бубонної чуми (яка вже в Монголії) із захистом типу Р4 з боксами, з переробкою спаленням відходів повітря і каналізації. А потім тринькати кошти на ямковий ремонт доріг.
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09.07.2020 10:37 Відповісти
Ну это уже просто шизофрения ! Из спец.фонда по борьбе с коронавирусом берут деньги что бы закопать в дороги, а непосредственно на COVID-19 берут средства из бюджета !?ЗЕпредателям при новой власти прийдётся долго сидеть .
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09.07.2020 10:39 Відповісти
Себе выделил, сам будет распределять, сам будет и воровать. Во жизня! Красота!!
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09.07.2020 10:59 Відповісти
это же сколько прислуги цирка козломойского, станут миллионерами, вот он какой конец эпохи бедности, а овцы - фанаты бениной куклы, хавают
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09.07.2020 12:00 Відповісти
 
 