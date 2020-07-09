Кабмін виділив 5,3 млрд грн на забезпечення відділень екстреної медичної допомоги необхідним обладнанням, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Кабмін виділив міністерству близько 5,3 млрд грн на обладнання відділень екстреної медичної допомоги в 210 лікарнях.

Про це міністр повідомив під час традиційного брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні уряду було ухвалене дуже важливе рішення: Міністерству охорони здоров'я було виділено кошти на обладнання відділень екстреної медичної допомоги в 210 наших лікарнях. Загальна сума коштів становить близько 5,3 млрд гривень", - зазначив міністр.

За його словами, ці кошти підуть на закупівлю необхідного для лікарень обладнання.

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Зокрема, комп'ютерних томографів, ангіографів і ендоскопічного обладнання для операційних блоків.