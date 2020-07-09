Глава ОП Єрмак обговорив з віцепрезидентом Світового банку виділення Україні $350 млн кредиту

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телефонній розмові з віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде обговорив надання Україні $350 млн у межах "Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Цей кредит буде спрямований на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення, та має допомогти Україні пом’якшити наслідки пандемії COVID-19", - повідомляє ОП.

Єрмак та Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи в Україні, а також реформу корпоративного управління.

Окремо співрозмовники зупинилися на заходах, необхідних для забезпечення макроекономічної стабільності.

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