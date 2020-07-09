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Глава ОП Єрмак обговорив з віцепрезидентом Світового банку виділення Україні $350 млн кредиту

Глава ОП Єрмак обговорив з віцепрезидентом Світового банку виділення Україні $350 млн кредиту

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телефонній розмові з віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде обговорив надання Україні $350 млн у межах "Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Цей кредит буде спрямований на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення, та має допомогти Україні пом’якшити наслідки пандемії COVID-19", - повідомляє ОП.

Єрмак та Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи в Україні, а також реформу корпоративного управління.

Окремо співрозмовники зупинилися на заходах, необхідних для забезпечення макроекономічної стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак у межах засідання ТКГ закликає до встановлення режиму припинення вогню у зв'язку з пожежами на Луганщині, - ОП

Автор: 

кредит (3837) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+24
Завгосп обговорює кредити, дожились.
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09.07.2020 10:35
+21
**********! Начальний канцелярії, замість швабри чи туалетного паперу переговорами займається? ! пілять, а в цій державі президент чи голова кабміну ще є? Зебіли, ви кого там в президенти вибрали, Єрмака? Чи він може голова ВР?
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09.07.2020 10:37
+16
Кто-нибудь помнит, чтобы главы администраций при Кучме, Ющенко, янучарии, Порошенко обсуждали кредиты с международными организациями, вели переговоры с зарубежными партнерами, выполняли функции президентов страны?
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09.07.2020 10:37
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Глава ОП Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита - Цензор.НЕТ 7037коли сів не в свої сані
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09.07.2020 10:35 Відповісти
Завгосп обговорює кредити, дожились.
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09.07.2020 10:35 Відповісти
Ну а шо?
Зайшов на переговори якийсь двірник щось перетер... якшо шо потім розкажете з ким ви домовлялися
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09.07.2020 11:00 Відповісти
Спокійно, то були переговори з іспанським лижником за лижі до Оману.
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09.07.2020 11:08 Відповісти
**********! Начальний канцелярії, замість швабри чи туалетного паперу переговорами займається? ! пілять, а в цій державі президент чи голова кабміну ще є? Зебіли, ви кого там в президенти вибрали, Єрмака? Чи він може голова ВР?
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09.07.2020 10:37 Відповісти
А какие полномочия у этого переговорщика?
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09.07.2020 10:37 Відповісти
Кто-нибудь помнит, чтобы главы администраций при Кучме, Ющенко, янучарии, Порошенко обсуждали кредиты с международными организациями, вели переговоры с зарубежными партнерами, выполняли функции президентов страны?
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09.07.2020 10:37 Відповісти
Патамушта Буратіна на мотузочках нічого не вирішує, за нього це роблять опікуни.
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09.07.2020 10:41 Відповісти
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает Гонтарева.
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09.07.2020 10:38 Відповісти
Нічого не думає, це ж не МВФ, це прерогатива кабміну, ну або завгоспу як виявляється. Ви ж коли купляєте смартфон в кредит, не закладаєте квартиру.
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09.07.2020 10:40 Відповісти
А кто оно такое? Какие у него полномочия?
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09.07.2020 10:39 Відповісти
никаких...
должен встречи организовывать и следить, что бы обслуживающий персонал вовремя вытряхивал пепельницы на этих встречах...
это что должно...
но реально он регент нашего умственно-отсталого Гетмана...
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09.07.2020 10:41 Відповісти
Главная секретарша жОПы *************, вместо закупки очередной партии бумаги и канцтоваров шото там обсудил с вице-президентом Всемирного банка???!!!!! акуеть....
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09.07.2020 10:39 Відповісти
Уборщицу ОПы срочно отправить на переговоры в ООН, а старшую медсестру во Всемирную Организацию Здравоохранения!!!
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09.07.2020 10:41 Відповісти
Зеленский поднимает затонувшие танкеры, его секретарша д`Ермак ведет переговоры с МВФ.
О приоритеты
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09.07.2020 10:40 Відповісти
Ну що ж, чекаємо тоді на виступ Мендель в ООН.
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09.07.2020 10:41 Відповісти
Про гробы у дома главы НБУ ЕРмак рассказывал, когда деньги клянчил?
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09.07.2020 10:43 Відповісти
Да млять кто это? И.О. презЕдента? шо за трешак нах?
директор администрации решает вопросы макрофинансовой помощи стране... а потом мы удивляемся "А кто же это сделал?" (с)
зебилы передайте туда в ОП, что если Президент не дееспособен то управление страной переходит к спикеру ВР, а не к тому кто рядом стоит
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09.07.2020 10:47 Відповісти
Вроде ЗАВХОЗ, но с чего то он ни лапочками ни карандашами ни чисткой унитазов ни пипифаксом не занимается.
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09.07.2020 10:51 Відповісти
ЗАВХОЗ обсуждает с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита!!!!!!
ЗеДятлы, вот вы мне скажите, вы в президенты, по своей умственной отсталости, выбирали дЕрьмака, Богдана, Андрея или Зеленского?.
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09.07.2020 10:48 Відповісти
...Вице-президент Украины Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита...
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09.07.2020 10:51 Відповісти
стесняюсь спросить, а зачем Украине $350 млн кредита? ну так, чисто интерестно - зачем эти деньги?
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09.07.2020 10:53 Відповісти
Ключевое слово "обсудил". Было так:
- Ерм.: " Дайте $350 млн.!"
- А. Бьерде : "Не дам, вали отсюда!"
- Урм.: "Понял, до свидания."
Конец обсуждения.
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09.07.2020 10:55 Відповісти
дно зеленое
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09.07.2020 11:03 Відповісти
Кто руководит Страной???.
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09.07.2020 11:08 Відповісти
Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии.
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09.07.2020 11:11 Відповісти
Это чмо ,уже глава нац.банка?
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09.07.2020 11:10 Відповісти
Да уж что-то агент ФСБ больно резво активизировался, а СБУ только "пальчиком грозит" Гонтаревой.
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09.07.2020 11:15 Відповісти
Що цікаво за всі ці переговори і рішення сидіть буде бубочка, там його пілпис. А д`Ермак взагалі ніхто
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09.07.2020 11:13 Відповісти
Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформыИсточник: https://censor.net/n3207072
ипредоставление Украине $350 млн.
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То брати, чи просто друзi? Земля подешевiла панове!!!!
Источник: https://censor.net/n3207072
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09.07.2020 11:16 Відповісти
Хорошому Кораблю , - Любая кипящая морская Гладь , по Карману и Барабану.А когда Крысы на корабле, то кораблю ничего не грозит. Нужно следить за Крысами , они Индикатор.
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09.07.2020 11:17 Відповісти
а кто такое ермак и почему с ним решаются государственные вопросы? а бенина кукла нах там на банковой, овец разводить.
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09.07.2020 11:57 Відповісти
Агент Кремля абсуждаєт виділення коштів Україні...
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09.07.2020 12:04 Відповісти
Мы этого не почувствуем - все уйдет на 95 квартал На декорации
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09.07.2020 14:20 Відповісти
 
 