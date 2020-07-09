Глава ОП Єрмак обговорив з віцепрезидентом Світового банку виділення Україні $350 млн кредиту
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телефонній розмові з віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде обговорив надання Україні $350 млн у межах "Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Цей кредит буде спрямований на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення, та має допомогти Україні пом’якшити наслідки пандемії COVID-19", - повідомляє ОП.
Єрмак та Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи в Україні, а також реформу корпоративного управління.
Окремо співрозмовники зупинилися на заходах, необхідних для забезпечення макроекономічної стабільності.
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Зайшов на переговори якийсь двірник щось перетер... якшо шо потім розкажете з ким ви домовлялися
должен встречи организовывать и следить, что бы обслуживающий персонал вовремя вытряхивал пепельницы на этих встречах...
это что должно...
но реально он регент нашего умственно-отсталого Гетмана...
О приоритеты
директор администрации решает вопросы макрофинансовой помощи стране... а потом мы удивляемся "А кто же это сделал?" (с)
зебилы передайте туда в ОП, что если Президент не дееспособен то управление страной переходит к спикеру ВР, а не к тому кто рядом стоит
ЗеДятлы, вот вы мне скажите, вы в президенты, по своей умственной отсталости, выбирали дЕрьмака, Богдана, Андрея или Зеленского?.
- Ерм.: " Дайте $350 млн.!"
- А. Бьерде : "Не дам, вали отсюда!"
- Урм.: "Понял, до свидания."
Конец обсуждения.
ипредоставление Украине $350 млн.
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То брати, чи просто друзi? Земля подешевiла панове!!!!
Источник: https://censor.net/n3207072