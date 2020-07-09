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ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова

ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова

Держбюро розслідувань на своїй сторінці у фейсбуці заявило про результати поліграфа, пройденого слідчим Олегом Корецьким. Однак ця інформація може бути використана суто в службових цілях і не підлягає розголосу.

Про це пише журналістка Ірина Винокурова, яка працювала в пресслужбі ДБР до приходу туди Ірини Венедіктової, передає Цензор.НЕТ.

Винокурова опублікувала скрин допису ДБР, у якому йдеться, що слідчий Корецький зливав інформацію кримінальних проваджень і це підтверджується даними поліграфа під час службового розслідування щодо нього.

ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова 01

"На сайті органу в графі "Документи" є перелік інформації ДСК - для службового користування, за розповсюдження якої передбачена відповідальність. Туди входить усе, що стосується перевірок на поліграфі", - уточнила Винокурова.

За її словами, результати поліграфа ніколи не розкривають навіть тому, кого перевіряють, а доступ до них має лише керівництво органу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький. ВIДЕО

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова 02

Автор: 

поліграф (78) ДБР (3511) Корецький Олег (25)


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Топ коментарі
+53
По суті зебіли знов обгадились. І це вся ваша суть
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09.07.2020 10:48
+37
у зебилов похоже истерика после вчерашнего.
Выгдядит все єто как метание безголовой курицы
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09.07.2020 10:46
+35
Меня терзают смутные сомнения - почему шныри под прокси вылазят исключительно с целью обгадить Пороха?
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09.07.2020 10:51
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Соєві шнирі як завжди - коли якась інформація на користь Порошенка, неважливо наскільки вона достовірна і звідки з'явилась - то вона прирівнюється до Біблії.
А от коли випливає інформація не на користь Порошенка - то починають волати не про зміст, а про форму, джерела, походження, законність отримання і так далі, щоб якнайменше приділяти увагу до суті.
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09.07.2020 10:46 Відповісти
По суті зебіли знов обгадились. І це вся ваша суть
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09.07.2020 10:48 Відповісти
Сплила інформація про те, що слідчий ДБР, який зараз рве дупу за Порошенка - насправді продажна фігура. Так що обгадились тут далеко не зебіли
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09.07.2020 11:05 Відповісти
А непродажних фігур у зебілів і нема) Ви звичайні хохломанкурти.
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09.07.2020 11:08 Відповісти
Какое отношение имеют твои слова к данному делу, ещё что-нибудь вспомни, например про Байдена
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09.07.2020 11:29 Відповісти
А який стосунок мають перевірки на поліграфії до встановленого вчора судом тиску на слідчих ДБР керівництвом ОГПУ в особі Венедиктової?
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09.07.2020 11:49 Відповісти
А сплила інформація що ти довПойоп. Це правда не державна таємниця, а просто констатація факту, що зебіли - довпойопи
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09.07.2020 15:44 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения - почему шныри под прокси вылазят исключительно с целью обгадить Пороха?
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09.07.2020 10:51 Відповісти
Тому що для їх господарів, які сидять у Кремлі, друга каденція Порошенка на посаді Президента України - "смертний вирок"... От вони "з штанів і вискакують", та "з шкіри пнуться", щоб цього не допустить...
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09.07.2020 12:07 Відповісти
Тут єдине джерело їхнього існування.. Хай хоч чомусь порадуються бідолаги
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09.07.2020 10:53 Відповісти
Мерзота рашистська.
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09.07.2020 10:56 Відповісти
"форму, джерела, походження, законність отримання" має велике значення в правосудді всіх провідних держав світу. Не зважати на те увагу - повернутися до правосуддя сраліна-берії-вишинського.

Та кому я те кажу, для вас головний доказ провини - бубочкине "вірю-не вірю", або "спитай на вулиці - тобі всі скажуть."
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09.07.2020 11:04 Відповісти
Абсолютно точно. Скрін поста з фейсбуку якоїсь пані де є все що завгодно, окрім самого факту розголосу службової інформації, зараз обсмокчуть сторінок на п'ять комментів.
Особливо іронічну посмішку викликає жирний шрифт заголовку статті у стрічці.))
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09.07.2020 11:12 Відповісти
Промийте оченята від роси зеленої.
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09.07.2020 11:29 Відповісти
Колір роси, якою вам Петро залив оченята навіть не ідентифікується. Дуже вже часто перефарбовувався.)
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09.07.2020 11:35 Відповісти
да зелебобиковское ЧМО хлебало закройте своей наглостью дебильностью ссученостью инцестностью отсутствием моральных принципов продажностью расставив ноги оптом и астрал вы уже всем доказали что ВАС НАДО ТОЛЬКО УБИВАТЬ УБИВАТЬ И УБИВАТЬ.. никакого сожаления понимания или дайте нам еще сроку.... фигу вам... и петлю на шею...
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09.07.2020 11:46 Відповісти
Ваша зебільна влада вперто та наполегливо намагається зробити українців порохоботами.
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09.07.2020 11:49 Відповісти
Технологія пропаганди. Шоколадний її скопіював у х-ла. А той у геббельса.
І це одна з причин, чому українці його викинули на виборах. Він будував мордор прямо тут.
Після того як продався Турчинов цензор став повністю пропагандистським ресурсом шоколадного. Скоро тут залишаться тільки тролі. Мені дещо жаль. Я тут вже більше 15 років
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09.07.2020 11:29 Відповісти
Я значно менше, але метамарфози які відбуваються з ресурсом не можливо не побачити. Відверту "порохоботскість" сайту вже навіть не намагаються приховувати!
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09.07.2020 11:39 Відповісти
Ну так и что? Что тебе не нравится то? Хотел бы чтобы зе!ле отовсюду осанны пели?
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09.07.2020 11:50 Відповісти
Хотел бы что бы СМИ оставалось СМИ. А на форуме присутсвовал ещё кто-то кроме сторонников Порошенко. Политика зачистки постов и баны за критику Петра явно этому не способствуют.
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09.07.2020 12:32 Відповісти
Порохоботскість = патріотичність , якщо Вам бихотілось підтримати іншого політичного лідера на сьогодні, який своїми вчинками бореться з ЗЕпліснявою, то будь ласкаві- давайте подискутуємо
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09.07.2020 11:58 Відповісти
Ні. "порохоботскість=патріотичність"- це штамп! Така ж маніпуляція, як наприклад "путин это россия". Немає у патріотизму ніякої прив'язки до прізвища. І бути не може. Навіть до такого видатного як Бандера. До того ж бачити патріотизм у боротьбі із ЗЕпліснявою(с), це взагалі нонсенс.)) Про що тут дискутувати?
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09.07.2020 12:25 Відповісти
а метаморфози, які відбуваються з країною ти бачиш? засилля бидла і різної масті хабальників? прокацапські гниди голову попіднімали, дрокають на каломойш й верещать про несправедливість... ви кого до влади привели, потоорочі???
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09.07.2020 12:52 Відповісти
Да уж, это точно. В последний раз меня забанили якобы за слово 'петрушки'. На самом же деле, все дело в том, что я поддерживаю действующего президента Украины. Очень хочу, чтобы у него получились. Хотя сопротивление громадное- против него сгруппировались, казалось бы, соединимые никогда- вплоть до опзж с Юлей и с Порошенко. Союз Зе с Саакашвили привёл к усилению истерик о непрофессионализме и зраде. Хотя союз пока всего лишь, к сожалению, декларативный.

При этом мои оппоненты используют ненормативную лексику, откровенную ложь и выдумки.

Цензор Нет стал одним из наиболее цензурированных
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09.07.2020 12:57 Відповісти
Разделяю ваши чаяния на счёт президента. Мы с Вами не раз уже перебрасывались парой слов на эту тему.) Так же искренне желаю ему успеха. Ведь его успех это успех страны в целом, а значит и нас с Вами в частности.)) Отличаются наши позиции лишь тем, что я изначально понимал какое колоссальное сопротивление обрушится на Зеленского. И изначально подозревал, что парень банально может не вытянуть. Слишком уж из другого мира пришёл.) Что бы что-то получилось нужно не просто иметь представление, а чётко знать с чем именно будешь иметь дело. А ведь абсолютно очевидно, что Владимир только лишь имел представление.
На счёт Цензора по-моему всё и так понятно. Остаётся лишь наблюдать.
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09.07.2020 13:23 Відповісти
Геббельс TV це не "Г+Г"?
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09.07.2020 11:44 Відповісти
ні це ж тепер канал Ме+Бє =Г+Г
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09.07.2020 12:00 Відповісти
доречі великі букви Г -це ГНИДИКРЕМЛІВСЬКІ
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09.07.2020 12:01 Відповісти
Но ты то ведь можешь смотреть шария, г+г и всё другое такое подобное г. Тебе никто не воспрещает и никто за это не наказывает. Тоесть не соблюдается основной принцип эффективной пропаганды: тотальность. И сам ты тут тоже строчишь посты и никто тебя в полицию не сдаёт и не банит. Вопщем с пропагандой ты как всегда... поздравляю, свынарчук соврамши.
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09.07.2020 11:48 Відповісти
"Він будував мордор прямо тут."
так будував, що цілком адекватно за результатами демократичних виборів передав владу.
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09.07.2020 11:56 Відповісти
цікаво... щось я тебе не пам'ятаю... багато ніків змінила, обіженка?
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09.07.2020 12:48 Відповісти
Меня читают 1, я читаю 4? Естественно, что вы никого не помните. Вас просто тогда ещё не было .
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09.07.2020 13:00 Відповісти
оО... тебе, курво, я знаю проксиски ганяєш?
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09.07.2020 13:08 Відповісти
у зебилов похоже истерика после вчерашнего.
Выгдядит все єто как метание безголовой курицы
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09.07.2020 10:46 Відповісти
Максимально точно. Особенно про метания предательской, продажной и лживой "безголовой курицы"(с)
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09.07.2020 11:43 Відповісти
ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова - Цензор.НЕТ 8683
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09.07.2020 10:46 Відповісти
Ну зачем, Вы так? Для "95-го" очень даже профпригодна! Так же, как янелох, для Украины! Сказочный ... подтвердит! Главное. зЕбилы в восторге, от природы клоуны - "божий дар" однако...
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09.07.2020 11:08 Відповісти
В этой истории главное другое.

Харьковская шайка, оккупировавшая ГБР, в очередной раз продемонстрировала свою профнепригодность и нарушила закон.

"На сайте органа в графе https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2019-09/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20249_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%94%D0%A1%D0%9A.PDF?fbclid=IwAR0nrwrhdY4xK2FyFkTUwRGIPrGN4Fscu0U6WzQnDbM8cmRJQRpMlOSHm1E "Документы" есть перечень информации ДСК - для служебного пользования, за распространение которой предусмотрена ответственность.
Туда входит все, что касается проверок на полиграфе", - уточнила Винокурова.

По ее словам, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют, а доступ к ним имеет исключительно руководство органа.

Источник: https://censor.net/n3207074
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09.07.2020 10:51 Відповісти
Вірити тому, що говорять бібіковці - себе не поважати. Це, апріорі, брехня.
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09.07.2020 10:52 Відповісти
А между прочим, они "бібіковці" самые Главные порохоботы!
Был бы у нас президент (6 президент), давно бы забыли о Порохе, знали бы одно: что много сделал для Украины, но много не сделал!
А так, янелох превращает Пороха в великомученика, а своим дебилизмом подчёркивает его достижения! Наверное потому что, оно "не" лох =) Хотя само оно (янелох), обкакалось по самые уши, для того и нужна менделебенядиктовна - палитик любитель...
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09.07.2020 11:53 Відповісти
М"яко кажучи, дивні у Вас твердження про бібіковців.
Якого Ви 6-го президента хочете? Порох на тепер був би найкращим. Але бидло вирішило обрати Голобородька.
Коли виросте кращий за Пороха, будемо обирати кращого, а поки кращого на горизонті не має
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09.07.2020 12:11 Відповісти
Але, янелох!!! =))))
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09.07.2020 12:19 Відповісти
Все так, як передбачав Оруелл: жодних секретів нікого ні від кого. Від телефонних розмов одного президента з іншим і до президентського гімна з унітазу для аналізу на наркотики.
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09.07.2020 10:54 Відповісти
Вот теперь, всё стало ясно и понятно.
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09.07.2020 10:54 Відповісти
Що тобі зрозуміло, амеба?
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09.07.2020 10:55 Відповісти
Ждём информации, что Корецкий - член политсовета партии Европейская Солидарность и двоюродный брат Порошенко
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09.07.2020 10:55 Відповісти
Зеленым врать, как два пальца

ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова - Цензор.НЕТ 1457
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09.07.2020 10:58 Відповісти
)))))Порох красава)это ж как надо уметь - на суде над собой прокуроров под суд отправить
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09.07.2020 10:55 Відповісти
Это называется - организованная преступность.
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09.07.2020 10:58 Відповісти
Есть еще 100% инфа от Бенедиктовой. Точно-точно

ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова - Цензор.НЕТ 1686
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09.07.2020 10:59 Відповісти
Агент Пороха, Малюська, продав тюрму !
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09.07.2020 11:17 Відповісти
От і з"явився новий анекдот...
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09.07.2020 13:35 Відповісти
это называется - победа умного над кучкой тупых)
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09.07.2020 11:01 Відповісти
Ничего не нужно Говорить , - Они сами себя Завалят, что в голове то и в действиях.
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09.07.2020 10:59 Відповісти
Ну теперь Корецкий может смело подавать на них в суд и не только украинский
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09.07.2020 11:00 Відповісти
самое смешное что зесрань еще повелась на вонь бигуса об обжаловании))))все -решение суда уже в реестре)для возможности опротестовывания решения суда, Бигус должен был приходить на суды и предоставлять свои факты. А он 1.5 года игнорировал суд.
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09.07.2020 11:00 Відповісти
От Порошенко, в наступну каденцію, повинен не повторити оцих самих суттєвих своїх помилок, християнсько - демократичного відношення, до упоротих ворогів України.
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09.07.2020 11:14 Відповісти
Далі виявиться, що він вбив свого брата (Ткаченко, де ти?), і що, насправді він не Корецький, а агент Вальцмана, Смальцман....
А шо, так Поліграфа Вєнєдіктовна сказали...
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09.07.2020 11:11 Відповісти
Дуже кумедно читати, як свині лають зебілів При тому що ганьба ДБР у вигляді Бенедіктової та Бабікова, призначених Зеленським, ТАКА Ж САМА, як і ганьба ДБР з Трубою і цим Корецьким, призначених Порошенком. Тож здохніть усі разом, падли, боти з обох боків, і разом із своїми наймачами
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09.07.2020 11:11 Відповісти
Бугай, реви, та не істерикуй! Хіба ревуть воли, коли мозги на місці?
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09.07.2020 11:28 Відповісти
Ти рохкнув, квакнув і самозадовольнився? Вас вже не розрізнити, тваринки, просто порохозеленська свиножабопошесть
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09.07.2020 11:33 Відповісти
У тебе свій царкловун, ось і читай своїх ху#йлобілів! А не хрюкай, ось тут!
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09.07.2020 12:13 Відповісти
Я так розумію, що Ви ОПЗЖіст?
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09.07.2020 12:21 Відповісти
Я український націоналіст причому найжорсткішого штибу
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09.07.2020 12:36 Відповісти
Ну, то такі українські націоналісти можуть свєю "принциповістю" двести до того, їх заборонять і пересаджають от ті зелені бібковці та бужансько-дубінські.
При Порошенко націоналістів не тільки не чіпали, але й відзначали нагородами. Тепер патріотів відзначаєть повістками
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09.07.2020 12:47 Відповісти
На кого ця брехня розрахована, цікаво? Усі резонансні справи проти патріотів і усі резонансні злочини, по яких справи були відкриті, мали місце за часів Порошенка. Поки що без жодного виключення. Те, що зелені їх продовжують, каже лише про спільну мету зелено-шоколадних - знищити партіотизм в Україні як явище.
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09.07.2020 13:00 Відповісти
Sergey Bugay(Сергей Бугай), не може бути українським націоналістом найжорсткішого штибу, це як би х***о = бандерівець. Від такої наруги над своїм іменем, український націоналіст найжорсткішого штибу, вже би застрелився). А от Сергій Бугай міг би бути, на крайній випадок Serhii Buhai, а от так, то ти безграмотне фарбоване фуфло.
Україньскі націоналісти загинули разом з В'ячеславом Максимовичем Чорноволом, бо не видко їх, і не чути.
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09.07.2020 14:18 Відповісти
Кароче когда Петя взойдет второй раз на пристол, даст Карецкаму Орден Ярослава Мудрого, а порохоботам будет приказано сидя на бутылке просить у святого Петра всяческих благ Карецкаму ...
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09.07.2020 11:14 Відповісти
Шо там в Ростовє?
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09.07.2020 11:16 Відповісти
Ты из новеньких, или прошел процесс реинкарнации?
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09.07.2020 11:30 Відповісти
хто про що, а кацап "зенит..." в усіх коментах пише про свої скрепні вподобання - "сидіння на бутилці"
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09.07.2020 11:53 Відповісти
Даже, если это правда, сейчас все это выглядит, как мелкое сведение счетов. Неужели это не понятно. Слабеньких специалистов набирают в ГБР. В данной ситуации лучше промолчать. Я не верю Винокуровой. Верю Корецкому. Возможно, я и не прав, но тупость, мелочность, не профессионализм такого органа, как ГБР, даже не бесит, а пугает.
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09.07.2020 11:20 Відповісти
Истинный порохобот в жизни не боится ничего кроме двух вещей, проснуться с надписью на лбу "идиот" и шо Петю посадят
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09.07.2020 11:37 Відповісти
а яка здрава людина піди у зебіли, та ще й на посаду? тільки пришелепкуваті манкурти та "любители *узького мира" як цей кацап під впн "зенит..."))
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09.07.2020 11:55 Відповісти
Але, генкракурорша! А ну привлеки себя к ответственности!
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09.07.2020 11:20 Відповісти
А оно всё интереснее и интереснее становится...
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09.07.2020 11:22 Відповісти
Корецький зливав дані розслідувань ДБР по ділам порошенка і пашинського.
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09.07.2020 11:26 Відповісти
ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова - Цензор.НЕТ 2501
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09.07.2020 11:30 Відповісти
Венедіктова = прокуриня = поліграфиня = зефілиня на 146%.
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09.07.2020 11:31 Відповісти
Классно они придумали это с ГБР: устраивать политические преследования под видом высосаных из пальцев "уголовных" дел, а потом прятаться за "служебной иныормацией", и, самое интересное, что никакого их контролируещего органа в принципе не существует. Идеальныя машина для расправы с неугодными и прикрытия ФСБ-шных агентов!
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09.07.2020 11:41 Відповісти
Але коли потрібно їм обі*рати свого ж співробітника, вони цю інформацію оприлюднють, як то вчора ввечері про проходження поліграфа їнім співробітником Корецьким, чи то передача цієї інформації Портнову і т.і.
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09.07.2020 12:15 Відповісти
Цікаво, скільки там ще таких покидьків, на кшталт цього корецького, який за бабло поросяти готовий плювати в очі українцям ?
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09.07.2020 12:00 Відповісти
просто жесть какие они тупые по факту оказались.
еще и посадить кого-то хотят.
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09.07.2020 13:35 Відповісти
вы же помните, что произошло с отдельными руководителями Качановской колонии, и вертухаями, которые избили Юлию Тимошенко. В том числе и поэтому здравомыслящие люди из правоохранительных органов ложат уйх на своих зеленых руководителей, видя, как поддержка Зеленского тает на глазах. И даже если их не догонит правоохранительная система, пропитанная коррупцией, то личным врагом Порошенка становиться не хочется никому.
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09.07.2020 14:16 Відповісти
 
 