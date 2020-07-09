ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова

Держбюро розслідувань на своїй сторінці у фейсбуці заявило про результати поліграфа, пройденого слідчим Олегом Корецьким. Однак ця інформація може бути використана суто в службових цілях і не підлягає розголосу.

Про це пише журналістка Ірина Винокурова, яка працювала в пресслужбі ДБР до приходу туди Ірини Венедіктової, передає Цензор.НЕТ.

Винокурова опублікувала скрин допису ДБР, у якому йдеться, що слідчий Корецький зливав інформацію кримінальних проваджень і це підтверджується даними поліграфа під час службового розслідування щодо нього.

"На сайті органу в графі "Документи" є перелік інформації ДСК - для службового користування, за розповсюдження якої передбачена відповідальність. Туди входить усе, що стосується перевірок на поліграфі", - уточнила Винокурова.

За її словами, результати поліграфа ніколи не розкривають навіть тому, кого перевіряють, а доступ до них має лише керівництво органу.

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Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".