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Українка Семиз розповіла про перебування в ізоляторі Афін: Дуже погано поводилися щодо нас. Не пускали дітей до туалету і не давали набрати води

Українка Семиз розповіла про перебування в ізоляторі Афін: Дуже погано поводилися щодо нас. Не пускали дітей до туалету і не давали набрати води

Мешканка Черкас Лариса Семиз, її дві онучки та ще 14 громадян України провели три доби в поліцейському ізоляторі аеропорту Афін.

Про це вона розповіла в інтерв'ю сайту "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.

Семиз летіла в Грецію лікувати спину, із собою взяла двох онучок. На паспортному контролі у жінки запитали візу, якої в українки не було, зазначила вона в інтерв'ю.

"Вони дуже погано поводилися щодо нас. Я вперше в цій країні стикаюся з такою поведінкою. Просто соромно за них. Прикордонники відвели нас у поліцію аеропорту. І поліцейські ставилися до нас, немов ми везли контрабанду або нас зловили в горах під час незаконного перетину кордону", - розповіла жінка.

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Спочатку українці перебували у вузькому коридорі, накопичувачі, потім їх перевели в поліцейський ізолятор.

"Через три години мене з дітьми вперше пустили до вбиральні й дозволили набрати води з-під крана. Ми всі з ручною поклажею, в приміщенні не було навіть розеток, щоб зарядити телефон. Настала ніч і це було жахіття – холодно, сильно працювали кондиціонери, але теплих речей із собою не виявилося. Діти перенесли важко, але добре, що не захворіли. Дали всього три стільці, дісталися моїм дітям. Але вони не могли заснути", - зазначила Семиз.

"Знаєте, минуло чотири години, вже було о пів на першу ночі, ми продовжували сидіти в цьому коридорі-накопичувачі. Я зрозуміла, що треба щось робити, і зателефонувала на гарячу лінію нашого консульства в Греції. Спочатку консулка пів години розповідала, що я її розбудила серед ночі і взагалі вона нічого не може зробити. Потім ще три години говорили, що нічого не можуть, що нас відправлять додому невідомо коли. До цього був прецедент – хлопець просидів там 16 днів. Консулка нам добу пояснювала, що відправити назад нас можуть тільки рейсом Ryanair і ніякими іншими авіалініями. І ми не можемо купити зворотний квиток, заплатити за їжу, оплатити готель. Я пропонувала будь-які варіанти, аби витягнути дітей із цього жахіття", - розповіла Семиз.

За її словами, консулка України в Греції "казала, що такі тюремні умови - найліпше, що можуть запропонувати".

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"Тоді ми стали піднімати шум і звертатися в ЗМІ. Після цього ситуація змінилася. На прохання консулки в обід наступного дня нам дали тюремні матраци. Консульство привезло воду, туалетний папір, мило, антисептик. За це їм спасибі", - розповіла жінка.

"У поліцейській дільниці був кафетерій, куди випускали раз на добу одного представника. Ми йому складали список, що купити. Але насправді взяти нічого, гарячої їжі не було. Чай, кава, йогурт. Але в перший день ми й цьому раділи. Речей із собою не було, а вночі там холодно, вдень – жарко. Потім мені дозволили взяти речі. За день до вильоту я попросила представника консульства купити простирадла і подушки дітям, дала гроші. Вони зайшли в магазин поруч із дільницею і все принесли", - додала Семиз.

"Ми до останнього не знали, чи зможемо повернутися додому 7 липня, у вівторок, чи ні. Тут озвучували, що точно прилетимо, а насправді ми були в невіданні. Спочатку Ryanair не відгукувався. І в представників консульства були дані, що у вівторок рейсу немає. Лише вже в день вильоту сказали, що якщо не буде Ryanair, то полетимо Wizzair. Хоча, коли ми прилетіли до Греції, там були дві дівчини-американки, їх теж затримали. Але на другий день їх відправили рейсом до іншої країни, тому що найближчий рейс із Америки буде нескоро. Тобто такий варіант можливий, але тільки не для нас. Після прильоту до Києва я говорила з прикордонниками, вони теж розпитували, що сталося, для них багато чого було відкриттям. Сказали, що вже після нас був рейс у Салоніки, то всіх наших громадян спокійно пропустили. Та й до нас усі літаки пускали, не було проблем. Тільки ми потрапили під роздачу. Лише завдяки галасу відпустили студентку, яка через Грецію летіла до Франції. І трьох бізнесменів, їхні грецькі партнери дуже тиснули на владу. З нами була дівчина-модель, яку запросили до Греції, їй купили квиток. Греки говорили, що перевіряли всю інформацію та повинні були її пустити. Також летіла українка, яка планувала вийти заміж за грека. Вони вже давно зустрічаються, сам він якийсь представник Греції з євроінтеграції. І вона теж разом із нами повернулася додому", - розповіла Семиз.

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Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.

Автор: 

Афіни (24) Греція (602) затримання (4343) карантин (18172) туризм (1563) українці (2540) туристи (275) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+32
Вот вам и новый безвиз по зебильному
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09.07.2020 11:02
+25
Ну как минимум ещё недавно был, уже фактически вводят снова визовый режим из-за международной дипломатии от Зели
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09.07.2020 11:08
+17
Снова станет президентом -- наведет порядок в дипломатии. А пока кушайте свои "зеленые" достижения. Смачного. Не обляпайтесь.
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09.07.2020 11:19
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Твои сексуальные проблемы здесь никому не интересны. Страдай молча.
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10.07.2020 22:02 Відповісти
У меня нет проблем)))
Кухарка, консулы посадкой на бутылку получили тебя страной управлять?
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10.07.2020 22:04 Відповісти
Страдай молча.
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10.07.2020 22:05 Відповісти
Да я не завидую тебе)))
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10.07.2020 22:09 Відповісти
Молодец. Страдай дальше.
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10.07.2020 22:10 Відповісти
"Им сразу предложили вернутся."

Неправда - им предложили подписать согласие на депортацию, а не просто вернуться.
А депортация - означает, что им в ближайшие годы будет закрыт путь в ЕС. Просто так.
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09.07.2020 11:48 Відповісти
и им хватило мозгов не подписать, а вот на самолет сесть не хватило.
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09.07.2020 12:43 Відповісти
А им предлагалось сесть на самолет без подписания депортации?
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09.07.2020 13:03 Відповісти
в украинском аєропопрту?
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09.07.2020 13:14 Відповісти
Они не пересекали зону погранконтроля, как их могли депортировать?
Бабушке пох. Бабушки не видят разницы между: въезд запрещен и департация.
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09.07.2020 13:51 Відповісти
Много вопросов, основной, а почему поехала без визы???
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09.07.2020 11:05 Відповісти
Потому что она думала что в ЕС до сих пор относятся к украинцам так как относились при Порохе, а оказывается уже нет, уже только с визой и 2х недельной обсервацией пускают, хотя даже прокацапских сербов свободно пускают
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09.07.2020 11:07 Відповісти
Ти кацап чи просто дурак?
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09.07.2020 11:08 Відповісти
Он два в одном
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09.07.2020 11:16 Відповісти
одно другому не мешает. А в его случае - так даже дополняет...
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09.07.2020 15:40 Відповісти
Безвиз - не, не слышал?
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09.07.2020 12:16 Відповісти
потому что до пандемии достаточно бьіло биометики. пандемия єто правило подвинула, но они сели в самолет как в рейсовьій автобус.
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09.07.2020 12:44 Відповісти
Греки ватні, щоб ви знали.
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09.07.2020 11:06 Відповісти
знаем - поэтому удачи туркам
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09.07.2020 11:34 Відповісти
ага, те ещё малаки. и реально, много их ненавидят украинцев.
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09.07.2020 11:48 Відповісти
да, помним как в прошлом году украинцев выселили из отеля за то что те повесили флаг Украины у себя на балконе, а русо-туристы пожаловались что это их обижает. Выкинули на улицу и идите куда хотите.
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09.07.2020 12:17 Відповісти
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09.07.2020 20:04 Відповісти
да-да, я еще ссылочку кидал на статью в Фактах. Там группа детей была с 2 воспитательницами, дети-патриоты вывесили флаг а жирные русские тетки нажаловались в администрацию.
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09.07.2020 20:10 Відповісти
Антиглобалисты сейчас ликуют по всему миру.
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09.07.2020 11:08 Відповісти
Бред какой то.Чего попёрлись ?
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09.07.2020 11:08 Відповісти
Безвиз.
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09.07.2020 11:11 Відповісти
Пандемия
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09.07.2020 11:26 Відповісти
1 июля. Развернутый ответ выше.
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09.07.2020 11:56 Відповісти
На лечение спины. По такой логике, надо всем дома сидеть.
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09.07.2020 11:15 Відповісти
Рабам свобода ни к чему.
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09.07.2020 11:56 Відповісти
да врет она. На море со внуками ехала.
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09.07.2020 12:18 Відповісти
а при єтом она спину не полечила бьі?
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09.07.2020 12:46 Відповісти
Не имели права?
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09.07.2020 11:15 Відповісти
Цікаві моменти:

Семиз летела в Грецию лечить спину, с собой взяла двух внучек.Источник: https://censor.net/n3207079

Сначала консул полчаса рассказывала, что я ее разбудила среди ночи, и она ничего не может сделать. очник: https://censor.net/n3207079

Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация поменялась. Источник: https://censor.net/n3207079
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09.07.2020 11:11 Відповісти
Значится уважают греки нашу банановую республику. И нашу тамошнюю консулшу. Видимо из семьи элитки, талантливых с рождения.
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09.07.2020 11:13 Відповісти
вообще-то, греки заранее предупреждали, что граждане Украины с туристической целью пропущены не будут. Женщина, похоже, взяла с собой внучек, чтобы надавить на греческий пограничников. Но греков этим не проймешь. Румынские цыгане давно пред их носом детьми трясут, причем в больших количествах.
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09.07.2020 11:21 Відповісти
Це ще раз доводить, що "безвіз" на чинних для України умовах - це зовсім не безвіз, а лише спрощений паспортний і прикордонний контроль, який за необхідності можна посилити або взагалі заборонити в'їзд. Справжній шенгенський безвіз - це відсутність взагалі будь-якого паспортного, митного і прикордонного контролю.
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09.07.2020 11:30 Відповісти
Шенгенський безвіз - для країн шенгенської зони. Шарій тобі цього не пояснив?
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09.07.2020 11:32 Відповісти
Шенгенський безвіз - то є справжній безвіз, де переїхати з однієї країни в іншу так само просто, як перейти на інший бік вулиці.
"Безвіз", який нібито здобув Пеця - це лише можливість показувати на 1 папірець менше при збереженні повного контролю на кордоні. І то - якщо держава що приймає не вирішить інакше.
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09.07.2020 11:45 Відповісти
Попробовали они бы американский рейс так нагнуть.
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09.07.2020 11:32 Відповісти
свинское отношение греков..
буду держать кулаки за турков, если они захотят наконец то забрать Кипр полностью...
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09.07.2020 11:32 Відповісти
Ничего удивительного,в любой стране в вертухаи идут самые отбросные отбросы общества
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09.07.2020 11:44 Відповісти
Ну сидеть в Греции под следствием это штука неприятная ,запросто вместо адвоката и консула могут дать люлей ...
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09.07.2020 11:50 Відповісти
греки всю жизнь жывут на халяву, а кто заведует халявщиками в мире, - московия, т. ч. скажи спасибо, что не пи..дели.
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09.07.2020 11:52 Відповісти
Господи, ну чего вы прётесь к этим ушлёпкам? В беседах с нашими людьми там выяснили, что гречня очень любит кацапердию, т.к. те сорят деньгами (раньше сорили!). А гречня, в большинстве своём - ленивое, жадное до халявных денег стадо...
Они с руснёй - братья-близнецы. Отсюда и отношение такое к украинцам, на которых лишнего - не срубишь.😊
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09.07.2020 11:53 Відповісти
До вступу в ЄС греки камінням дупи підтирали, тому й мають комуністичні погляди й російське бачення на оточуючих.
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09.07.2020 11:56 Відповісти
Нинішні греки до тих еллінів мають дуже мале відношення. Тільки спільна територія проживання. Коротше, просто примазалися до стародавньої Греції.
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09.07.2020 12:40 Відповісти
нехер шнырять, когда форс мажор ... сами на задницу приключений придумали, теперь скулят.
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09.07.2020 12:08 Відповісти
Якщо б на її місці виявилася кацапка то ці греки в дупу їй заглядали б, вони вже 200 років не виймають язика з расейськоі дупи
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09.07.2020 12:10 Відповісти
Меня всегда удивляла склонность наших людей бить на жалость при этом считая всех вокруг дураками - "ехала лечить спину". Ага, в разгар курортного сезона, с 2 внуками, лечить спину.
Вот не рассказывала бы этих сказок - можно было бы понять и простить.
А она врет как 11-летний подросток - посему сострадания к ней не испытываю. Только омерзение.
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09.07.2020 12:21 Відповісти
єто она сама себе придумала такую причину, для осовобождения совести от ответсвенности.
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09.07.2020 12:47 Відповісти
идиотов не жалко
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09.07.2020 12:22 Відповісти
Хреки это потенциальный союзник Эррэфии вот оттуда ростут ноги,страна паразит,вы там не увидите работающих,весь день сидят в барах и херачат Метаксу а вы им деньги везете.
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09.07.2020 12:33 Відповісти
Изолятор - это не курорт вообще-то..
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09.07.2020 12:49 Відповісти
В Нидерландах министр-президент (типа второй после короля) сказал - вот вам список стран с разделением по цветам. Кто прётся в ту срану, куда нельзя, то мы официально заявляем что никого спасать не будем. Это всё на ваш страх и риск.
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09.07.2020 12:58 Відповісти
греки - позорники. хрен с ним пустили или не пустили, но условия должны нормальные быть.
интересно, если бы греков так трое суток продержали. мудаки, короче.
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09.07.2020 13:31 Відповісти
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