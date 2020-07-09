Українка Семиз розповіла про перебування в ізоляторі Афін: Дуже погано поводилися щодо нас. Не пускали дітей до туалету і не давали набрати води

Мешканка Черкас Лариса Семиз, її дві онучки та ще 14 громадян України провели три доби в поліцейському ізоляторі аеропорту Афін.

Про це вона розповіла в інтерв'ю сайту "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.

Семиз летіла в Грецію лікувати спину, із собою взяла двох онучок. На паспортному контролі у жінки запитали візу, якої в українки не було, зазначила вона в інтерв'ю.

"Вони дуже погано поводилися щодо нас. Я вперше в цій країні стикаюся з такою поведінкою. Просто соромно за них. Прикордонники відвели нас у поліцію аеропорту. І поліцейські ставилися до нас, немов ми везли контрабанду або нас зловили в горах під час незаконного перетину кордону", - розповіла жінка.

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Спочатку українці перебували у вузькому коридорі, накопичувачі, потім їх перевели в поліцейський ізолятор.

"Через три години мене з дітьми вперше пустили до вбиральні й дозволили набрати води з-під крана. Ми всі з ручною поклажею, в приміщенні не було навіть розеток, щоб зарядити телефон. Настала ніч і це було жахіття – холодно, сильно працювали кондиціонери, але теплих речей із собою не виявилося. Діти перенесли важко, але добре, що не захворіли. Дали всього три стільці, дісталися моїм дітям. Але вони не могли заснути", - зазначила Семиз.

"Знаєте, минуло чотири години, вже було о пів на першу ночі, ми продовжували сидіти в цьому коридорі-накопичувачі. Я зрозуміла, що треба щось робити, і зателефонувала на гарячу лінію нашого консульства в Греції. Спочатку консулка пів години розповідала, що я її розбудила серед ночі і взагалі вона нічого не може зробити. Потім ще три години говорили, що нічого не можуть, що нас відправлять додому невідомо коли. До цього був прецедент – хлопець просидів там 16 днів. Консулка нам добу пояснювала, що відправити назад нас можуть тільки рейсом Ryanair і ніякими іншими авіалініями. І ми не можемо купити зворотний квиток, заплатити за їжу, оплатити готель. Я пропонувала будь-які варіанти, аби витягнути дітей із цього жахіття", - розповіла Семиз.

За її словами, консулка України в Греції "казала, що такі тюремні умови - найліпше, що можуть запропонувати".

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"Тоді ми стали піднімати шум і звертатися в ЗМІ. Після цього ситуація змінилася. На прохання консулки в обід наступного дня нам дали тюремні матраци. Консульство привезло воду, туалетний папір, мило, антисептик. За це їм спасибі", - розповіла жінка.

"У поліцейській дільниці був кафетерій, куди випускали раз на добу одного представника. Ми йому складали список, що купити. Але насправді взяти нічого, гарячої їжі не було. Чай, кава, йогурт. Але в перший день ми й цьому раділи. Речей із собою не було, а вночі там холодно, вдень – жарко. Потім мені дозволили взяти речі. За день до вильоту я попросила представника консульства купити простирадла і подушки дітям, дала гроші. Вони зайшли в магазин поруч із дільницею і все принесли", - додала Семиз.

"Ми до останнього не знали, чи зможемо повернутися додому 7 липня, у вівторок, чи ні. Тут озвучували, що точно прилетимо, а насправді ми були в невіданні. Спочатку Ryanair не відгукувався. І в представників консульства були дані, що у вівторок рейсу немає. Лише вже в день вильоту сказали, що якщо не буде Ryanair, то полетимо Wizzair. Хоча, коли ми прилетіли до Греції, там були дві дівчини-американки, їх теж затримали. Але на другий день їх відправили рейсом до іншої країни, тому що найближчий рейс із Америки буде нескоро. Тобто такий варіант можливий, але тільки не для нас. Після прильоту до Києва я говорила з прикордонниками, вони теж розпитували, що сталося, для них багато чого було відкриттям. Сказали, що вже після нас був рейс у Салоніки, то всіх наших громадян спокійно пропустили. Та й до нас усі літаки пускали, не було проблем. Тільки ми потрапили під роздачу. Лише завдяки галасу відпустили студентку, яка через Грецію летіла до Франції. І трьох бізнесменів, їхні грецькі партнери дуже тиснули на владу. З нами була дівчина-модель, яку запросили до Греції, їй купили квиток. Греки говорили, що перевіряли всю інформацію та повинні були її пустити. Також летіла українка, яка планувала вийти заміж за грека. Вони вже давно зустрічаються, сам він якийсь представник Греції з євроінтеграції. І вона теж разом із нами повернулася додому", - розповіла Семиз.

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Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.