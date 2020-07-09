За минулу добу на коронавірус захворіли 3 прикордонники, загалом - 117 випадків, - Держприкордонслужба

За минулу добу, 8 липня, підтверджено три нові випадки інфікування коронавірусом українських прикордонників.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що так само надійшли результати тестів 65-річної працівниці відомства зі Львівщини, яка померла минулого тижня в лікарні.

"Станом на 9 липня за результатами тестування військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України зафіксовано 117 позитивних тестів на COVID-19", - повідомили в ДСНС.

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Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 81, ще 34 особи продовжують лікуватися – 13 стаціонарно та 21 – амбулаторно. На жаль, зафіксовано два летальні випадки.

Також під контролем медиків зараз перебуває понад 120 прикордонників, які контактували з хворими.

"Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання. Зазначимо, що військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби України, які мали контакт з особами, хворими на COVID-19, а також тих, хто під час виконання службових обов’язків змушений контактувати зі значною кількістю людей, тестують на наявність антитіл до коранавірусу SARS-CoV-2", - додали у відомстві.