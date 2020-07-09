УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14410 відвідувачів онлайн
Новини
2 930 9

Мінфін США оштрафував Amazon на $134 тис. за продаж товарів в окупований Крим

Мінфін США оштрафував Amazon на $134 тис. за продаж товарів в окупований Крим

Міністерство фінансів США оштрафувало інтернет-магазин Amazon на 134 523 долари за порушення санкційних програм США, зокрема щодо окупованого Криму.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ.

Протягом 2011-2018 років Amazon надавала товари і послуги мешканцям регіонів, які підпадають під санкції. Це стосується окупованого РФ Криму, а також Ірану та Сирії.

Також компанія обслуговувала клієнтів, які фігурують у санкційних списках або раніше працювали на дипломатичні місії країн із цих списків. Йдеться про санкційні списки щодо Росії, Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану та Сирії.

Причиною порушень стала некоректна робота автоматизованої системи з перевірки, чи перебуває той чи інший клієнт Amazon під санкціями. Загалом інтернет-ритейлер провів кілька сотень транзакцій, що порушують санкційні програми, на загальну суму близько 269 тисяч доларів.

Amazon загрожував штраф більш ніж у мільйон доларів, але його суму знизили: OFAC порахував порушення не дуже значними і врахував те, що компанія повідомила про них добровільно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео закликав "підняти ціну" для РФ і Китаю за підтримку Асада, "який знищує власний народ"

Автор: 

Крим (14176) санкції (11891) США (23105) Amazon (214)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деньги не пахнут
показати весь коментар
09.07.2020 11:19 Відповісти
Хорошо , но штраф маловат для такого монстра как Амазон
показати весь коментар
09.07.2020 11:42 Відповісти
Зер гут!
показати весь коментар
09.07.2020 11:56 Відповісти
Ихняя выручка за 5 минут наверное))
показати весь коментар
09.07.2020 12:01 Відповісти
Вы их сильно недооцениваете
показати весь коментар
09.07.2020 12:30 Відповісти
А чего его вообще не закрыли?
показати весь коментар
09.07.2020 12:02 Відповісти
Мало !
показати весь коментар
09.07.2020 12:32 Відповісти
Интересно другое, они сами нарушили о нарушении, потому что была ошибка в базе, а у нас люди только и мечтают как ******* государство и чтобы им за это ничего не было
показати весь коментар
09.07.2020 15:03 Відповісти
А когда Сименс штрафанут?
Не то ЕС и Германия строят из себя тупых, и спустили нарушение своих законов сквозь пальцы!
показати весь коментар
09.07.2020 17:20 Відповісти
 
 