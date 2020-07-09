Мінфін США оштрафував Amazon на $134 тис. за продаж товарів в окупований Крим

Міністерство фінансів США оштрафувало інтернет-магазин Amazon на 134 523 долари за порушення санкційних програм США, зокрема щодо окупованого Криму.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ.

Протягом 2011-2018 років Amazon надавала товари і послуги мешканцям регіонів, які підпадають під санкції. Це стосується окупованого РФ Криму, а також Ірану та Сирії.

Також компанія обслуговувала клієнтів, які фігурують у санкційних списках або раніше працювали на дипломатичні місії країн із цих списків. Йдеться про санкційні списки щодо Росії, Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану та Сирії.

Причиною порушень стала некоректна робота автоматизованої системи з перевірки, чи перебуває той чи інший клієнт Amazon під санкціями. Загалом інтернет-ритейлер провів кілька сотень транзакцій, що порушують санкційні програми, на загальну суму близько 269 тисяч доларів.

Amazon загрожував штраф більш ніж у мільйон доларів, але його суму знизили: OFAC порахував порушення не дуже значними і врахував те, що компанія повідомила про них добровільно.

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