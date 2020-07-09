Вихід України з Мінських угод для всіх буде надзвичайною подією, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Рішення України відмовитися від Мінських угод, у разі його ухвалення, стане надзвичайною подією, але Росія з політичного погляду готова до будь-якого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв’ю ТАСС висловив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, коментуючи заяви Києва про те, що Україна вийде з цих домовленостей, якщо нічого не доб'ється на переговорах протягом року.

"Перше, щодо цільових завдань на майбутній рік, які українське політичне керівництво ставить перед собою. Очевидно, що оскільки всі ці завдання і є предметом переговорів у мінському і "нормандському" форматах, то всі учасники переговорного процесу мають розуміти, про які результати йдеться, - пояснив він. - Які кінцеві цілі переслідує Україна? На яких умовах і через які механізми, на думку українських колег, ці завдання можуть бути вирішені? Запевняю вас, що досі, незважаючи на більш ніж п'ятирічні переговори, ні в кого повної ясності з цих питань немає".

"Що має на увазі президент України під планами "B", "C", ми також не знаємо, - продовжив Козак. - Сьогодні гадати, який секретний задум в українських колег, не має сенсу. Вихід України з Мінських угод для всіх, звичайно, буде надзвичайною подією. Але це буде політичною подією, а не НП природного чи техногенного характеру, де потрібен заздалегідь підготовлений детальний план дій з ліквідації наслідків такої НП. З політичної точки зору ми будемо готові до будь-якого розвитку подій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причин для проведення нормандського саміту в серпні немає, - Козак

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у березні заявив, що дав президенту РФ Володимиру Путіну рік на завершення війни на Донбасі, інакше він вийде з Мінських домовленостей.