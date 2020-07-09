Вихід України з Мінських угод для всіх буде надзвичайною подією, - заступник голови адміністрації Путіна Козак
Рішення України відмовитися від Мінських угод, у разі його ухвалення, стане надзвичайною подією, але Росія з політичного погляду готова до будь-якого розвитку подій.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв’ю ТАСС висловив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, коментуючи заяви Києва про те, що Україна вийде з цих домовленостей, якщо нічого не доб'ється на переговорах протягом року.
"Перше, щодо цільових завдань на майбутній рік, які українське політичне керівництво ставить перед собою. Очевидно, що оскільки всі ці завдання і є предметом переговорів у мінському і "нормандському" форматах, то всі учасники переговорного процесу мають розуміти, про які результати йдеться, - пояснив він. - Які кінцеві цілі переслідує Україна? На яких умовах і через які механізми, на думку українських колег, ці завдання можуть бути вирішені? Запевняю вас, що досі, незважаючи на більш ніж п'ятирічні переговори, ні в кого повної ясності з цих питань немає".
"Що має на увазі президент України під планами "B", "C", ми також не знаємо, - продовжив Козак. - Сьогодні гадати, який секретний задум в українських колег, не має сенсу. Вихід України з Мінських угод для всіх, звичайно, буде надзвичайною подією. Але це буде політичною подією, а не НП природного чи техногенного характеру, де потрібен заздалегідь підготовлений детальний план дій з ліквідації наслідків такої НП. З політичної точки зору ми будемо готові до будь-якого розвитку подій".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у березні заявив, що дав президенту РФ Володимиру Путіну рік на завершення війни на Донбасі, інакше він вийде з Мінських домовленостей.
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Ублюдки, вы еще сто лет назад делали свои "норотные гыспублики" - от Харькова и до Каунаса и Финляндии.
Все то же самое, так что Рузвельт - чмо. Какие же твари то - уже и в Африке срут опять. Савва Эрдогану - прочищает это говно. (рожалки Рашки молятся на него - бабло за Ваньку платят, к моему удивлению)
6-я статья Будапештского Меморандума обязывает участие Британии и США, но Путин разрешает только ФРГ и Францию. И Минские угоды, которые незаконны от слова совсем, на которых наше КГБ в лице Медведчука и Марчука общается с ихним КГБ.
Саме так Меркель і Олланд поставили тоді перед Порошенком питання, - підтримка Німеччини і Франціїї, і санкції проти Россіі, лише після Мінських домовленостей.
Це було в час, коли війська Россіі наступали.
Поправте, якщо не так.
потому что в этом случае:
1. снимут санкции с рф (они подвязаны под минск)
2. у рф будут "развязаны руки" чтобы выкинуть с лугандона ОБСЕ...да, они не особо помогают нам, но без них мокшанам туда можно завозить хоть искендер, отстреляться и говорить что "не знаем что это было"
3. всё равно Украине ничего не даст разрыв минска в плане возврата территорий...рф как не собирается это делать с наличием бумажки- и уж конечно не будет это делать без этой бумажки