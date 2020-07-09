УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14410 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 748 29

Вихід України з Мінських угод для всіх буде надзвичайною подією, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Вихід України з Мінських угод для всіх буде надзвичайною подією, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Рішення України відмовитися від Мінських угод, у разі його ухвалення, стане надзвичайною подією, але Росія з політичного погляду готова до будь-якого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв’ю ТАСС висловив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, коментуючи заяви Києва про те, що Україна вийде з цих домовленостей, якщо нічого не доб'ється на переговорах протягом року.

"Перше, щодо цільових завдань на майбутній рік, які українське політичне керівництво ставить перед собою. Очевидно, що оскільки всі ці завдання і є предметом переговорів у мінському і "нормандському" форматах, то всі учасники переговорного процесу мають розуміти, про які результати йдеться, - пояснив він. - Які кінцеві цілі переслідує Україна? На яких умовах і через які механізми, на думку українських колег, ці завдання можуть бути вирішені? Запевняю вас, що досі, незважаючи на більш ніж п'ятирічні переговори, ні в кого повної ясності з цих питань немає".

"Що має на увазі президент України під планами "B", "C", ми також не знаємо, - продовжив Козак. - Сьогодні гадати, який секретний задум в українських колег, не має сенсу. Вихід України з Мінських угод для всіх, звичайно, буде надзвичайною подією. Але це буде політичною подією, а не НП природного чи техногенного характеру, де потрібен заздалегідь підготовлений детальний план дій з ліквідації наслідків такої НП. З політичної точки зору ми будемо готові до будь-якого розвитку подій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причин для проведення нормандського саміту в серпні немає, - Козак

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у березні заявив, що дав президенту РФ Володимиру Путіну рік на завершення війни на Донбасі, інакше він вийде з Мінських домовленостей.

Автор: 

мінські угоди (2231) Козак Дмитро (76)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Це ще скрепнохромосомний кІзяк знайшовся!
показати весь коментар
09.07.2020 11:19
+16
Запаребрік продовжує нагнітати істерію.
показати весь коментар
09.07.2020 11:19
+11
Це те чмо, що зараз керує війною проти України.
показати весь коментар
09.07.2020 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ще скрепнохромосомний кІзяк знайшовся!
показати весь коментар
09.07.2020 11:19 Відповісти
Запаребрік продовжує нагнітати істерію.
показати весь коментар
09.07.2020 11:19 Відповісти
Це те чмо, що зараз керує війною проти України.
показати весь коментар
09.07.2020 11:20 Відповісти
там виродок Сурков(чеченець) цим рулить.
показати весь коментар
09.07.2020 11:22 Відповісти
Сурков вже рік як не керує цим. Його місце Козак зайняв.
показати весь коментар
09.07.2020 11:39 Відповісти
Іди накуй, кізяк смердючий.
показати весь коментар
09.07.2020 11:20 Відповісти
Козачек - иди ты на (Путина)

Ублюдки, вы еще сто лет назад делали свои "норотные гыспублики" - от Харькова и до Каунаса и Финляндии.
Все то же самое, так что Рузвельт - чмо. Какие же твари то - уже и в Африке срут опять. Савва Эрдогану - прочищает это говно. (рожалки Рашки молятся на него - бабло за Ваньку платят, к моему удивлению)
показати весь коментар
09.07.2020 11:21 Відповісти
Россия в Минский процесс и не Входила , а стояла Особняком , Дурачком дело , нас там Нет мол.Но не тут то Было . На вашу гайку есть Болт с винтом и хорошу будет если по Резьбе а если нет , - То все равно Закрутим.
показати весь коментар
09.07.2020 11:21 Відповісти
Вошла стараньем ПАП-а, и это очень хорошо. Но теперь - тупо может выйти. и это не круто
показати весь коментар
09.07.2020 11:23 Відповісти
А Минские соглашения РФ ни к чему не обязывают. Она типа не сторона конфликта. Как не обязывают ее и любые другие соглашения. Захотят они попереть на Херсон или Мариуполь - и попрут, и наше отведение сторон и прекращение огня никак не повлияет.

6-я статья Будапештского Меморандума обязывает участие Британии и США, но Путин разрешает только ФРГ и Францию. И Минские угоды, которые незаконны от слова совсем, на которых наше КГБ в лице Медведчука и Марчука общается с ихним КГБ.
показати весь коментар
09.07.2020 11:23 Відповісти
Как это не причем? На россию наложена ответственность за минские соглашения ,там нет никаких днр,лнр и тилимилитрямдий,и санкции на парашу наложены именно за невыполнение соглашений
показати весь коментар
09.07.2020 11:56 Відповісти
я не о том. а о том, что РФ все договора воспринимает очень своеобразно. и да, они так и считают, что "мы не сторона конфликта".
показати весь коментар
09.07.2020 13:14 Відповісти
Ну, так це автоматично ЗНІМАЄ з Россіі санкції.
Саме так Меркель і Олланд поставили тоді перед Порошенком питання, - підтримка Німеччини і Франціїї, і санкції проти Россіі, лише після Мінських домовленостей.
Це було в час, коли війська Россіі наступали.
Поправте, якщо не так.
показати весь коментар
09.07.2020 11:24 Відповісти
Москалі мріють про зняття санкцій - от і все, що можна сказати про патякання Козака.
показати весь коментар
09.07.2020 11:29 Відповісти
знаємо вашу свинособачу "готовність" - це постійний шантаж та намагання загарбати чужу територію
показати весь коментар
09.07.2020 11:30 Відповісти
Конечно нужно отказаться от Минский соглашений, но это Порошенко должен был сделать. Предатели конечно оба и барыга и шмаркля.
показати весь коментар
09.07.2020 11:30 Відповісти
путо рашапоїдне......... . традиційний словесний понос, якого в світі здається вже наїлися. проте в рашці таке їли і раніше, їдять зараз і надалі будуть їсти, тому очікувати хоч якихось змін у Мінському форматі годі. Про плани В і С від Зеленопука, так це взагалі галіматня яка не зрозуміло на кого розрахована.
показати весь коментар
09.07.2020 11:31 Відповісти
Деяким у світі, як ми побачили, по хутлеру на кого ще нападе р@шист та скільки захопить сужої землі аби газ качали та бабло капало.
показати весь коментар
09.07.2020 11:42 Відповісти
У ЗЕбила решили патриотическую карту разыграть потому что любить сильней Россию чем это делает ОБЗЖ сложно!
показати весь коментар
09.07.2020 11:36 Відповісти
с кацапней можно общаться только через прицел ПТРК "Стугна".. нажал на пуск, и переговоры закончились..
показати весь коментар
09.07.2020 11:37 Відповісти
З ворогом а тим більше з р@шистами мокшанськими НІЯКІ ДОМОВЛЕНОСТІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ!!! Це відомо вже понад 100 років. Р@шисти розуміють тільки грубу силу, усе іньшк ні.
показати весь коментар
09.07.2020 11:39 Відповісти
Пупкин пообещал расширить границы расеи,но не присоединяет молодые республики,просто их "кинул".Наверное очкует крыса ссыкливая
показати весь коментар
09.07.2020 11:50 Відповісти
В том-то и дело, что "молодые республики" нужны ***** в Украине -- чтоб висели у нас на ногах, как гири, и не давали никуда рыпаться в сторону от расеи. А в составе рф они ему и нах не нужны.
показати весь коментар
09.07.2020 12:33 Відповісти
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" (Василь Кук)
показати весь коментар
09.07.2020 11:50 Відповісти
Конечно, для свинособак это будет чрезвычайным событием - откроют шампанское и выпьют на радостях весь боярышник, санкции-то с них снимут. Не дай бог такое развитие событий для Украины, шмаркле не жить, если такое он вздумает реально сделать
показати весь коментар
09.07.2020 11:54 Відповісти
Гнида кацапская, в жопу...иди
показати весь коментар
09.07.2020 12:06 Відповісти
на самом деле я думаю кремль сам просит осла "разорвать" минские соглашения.
потому что в этом случае:
1. снимут санкции с рф (они подвязаны под минск)
2. у рф будут "развязаны руки" чтобы выкинуть с лугандона ОБСЕ...да, они не особо помогают нам, но без них мокшанам туда можно завозить хоть искендер, отстреляться и говорить что "не знаем что это было"
3. всё равно Украине ничего не даст разрыв минска в плане возврата территорий...рф как не собирается это делать с наличием бумажки- и уж конечно не будет это делать без этой бумажки
показати весь коментар
09.07.2020 12:10 Відповісти
Кто громче всех кричит: "Держи вора!" ?
показати весь коментар
09.07.2020 12:31 Відповісти
Будьте готовы к любому....
показати весь коментар
09.07.2020 14:16 Відповісти
 
 