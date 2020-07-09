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Новини Окуповані території
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У Путіна допускають повернення окупованих територій Донбасу в Україну на умовах децентралізації

У Путіна допускають повернення окупованих територій Донбасу в Україну на умовах децентралізації

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, запропонував Україні до найближчого засідання ТКГ представити проєкт закону щодо поправок стосовно окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дмитро Козак розповів в інтерв’ю ТАСС.

"Найскладніша ситуація саме в політичній сфері. Не жорстка вимога, не ультиматум, а пропозиція до 6 липня, до найближчого засідання контактної групи, представити проєкт закону щодо поправок до Конституції України в частині децентралізації була заснована на інформації від самих українських колег про те, що такий документ майже готовий і до найближчого засідання контактної групи має бути представлений. Без поправок, які передбачається внести до Конституції України в частині децентралізації, неможливо обговорювати проєкти законів про особливий статус, які перебувають на столі переговорів у контактній групі", - сказав він.

Також Козак додав, що навколо особливого статусу і децентралізації ведеться багато дискусій.

"Наприклад, віцепрем'єр України Олексій Резніков, він же перший заступник керівника української делегації в контактній групі, заявляє, що особливий статус Донбасу не потрібен, Донбас може скористатися плодами проведеної в країні децентралізації. Але ніхто цієї децентралізації, цих поправок не бачив - ні на Донбасі, ні в іншій частині України. Зрештою, можна припустити, що децентралізація буде настільки радикальною і привабливою, що сам Донбас скаже, що він готовий жити в такому правовому полі, не потрібен їм особливий статус. Але для цього необхідно хоча б пред'явити документ про цю реформу, а не тримати його як таємницю за сімома замками", - зазначив заступник голови адміністрації Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вихід України з Мінських угод для всіх буде надзвичайною подією, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Як повідомлялося раніше, Офіс Президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра".

Автор: 

статус (124) Донбас (22356) децентралізація (453) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+47
тяжело крысам стало нести чемодан без ручек, толи еще будет.
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09.07.2020 12:38
+45
Согласовывать Конституцию с оккупационными администрациями... шикарно!
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09.07.2020 12:38
+30
Вернешь нулевый все вместе с Крымом!
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09.07.2020 12:39
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вот эти вот " https://censor.net/news/3202579/v_op_napisali_novyyi_zakon_ob_osobom_poryadke_samoupravleniya_v_ordlo_s_implementirovannoyi_formuloyi являются тайной за семью печатями для украинских граждан...Которые,согласно конституции,должны на местных теруправлениях дать своё "добро" на изменения в конституции. Самолично троносиделец со своей компашкой НЕ ИМЕЕТ ПРАВА это решать.Мало того,что никто не видел текст этих "штанов майера",так и на сайте Верховной Рады НЕТ опубликованного закона ни об уже действующем "особом статусе",ни предлагаемый вариант обсуждения.....
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09.07.2020 13:34 Відповісти
так хто тоді буде відновлювати Донбас? Невже Україна? Касапи здається обісрались і включають задня швидківсть прямо взад
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09.07.2020 13:45 Відповісти
Пусть сначала кацааская нечисть 100 лярдов баксов платит
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09.07.2020 13:52 Відповісти
Уже допускают возврат, может в недалеком будущем и в придачу что нибудь предложат.
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09.07.2020 13:55 Відповісти
плевать на пукина.. пусть ответит за терроризм на территории Украины..
проблема Украины в том, что власть в Украине - трусы, бздящие террориста пукина..
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09.07.2020 14:02 Відповісти
Лякає те, що на мордорі навіть "обоссаньіє трєнікі" починають розуміти свій тупіковьій стан закрепу((( пронос буде жахливий.
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09.07.2020 14:04 Відповісти
Кремль не оставляет попыток впихнуть нам троянского коня. Это очевидно.
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09.07.2020 14:06 Відповісти
Если касательно Данбаса, децентрализация это ров с крокодилами , то я ЗА ! ))
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09.07.2020 14:08 Відповісти
Ещё пару лет санкций и они просить будут, надо дожать, пускай восстановят всё украденное и разрушенное, а так же заберут нарИд с рос паспортами.
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09.07.2020 14:22 Відповісти
Значить це будуть пробувати зробити особливий статус, тільки його назвуть - децентралізація. Будемо слідкувати кожне слово в законі!
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09.07.2020 14:38 Відповісти
Не надо нам ставить условий . Путин ПНХ.
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09.07.2020 14:51 Відповісти
Територія Донбаса та Крима вернеться,а от кацапське лайно жити там не буде.
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09.07.2020 15:03 Відповісти
Так, вертати будеш, путінхуйло або наступник, все - то тільки питання часу. Шькода, що замість повноцінних контрибуцій за оккупацію, просто повернуть українські землі, загарбані за 300 років кацапньою. Разом з генетичним сміттям, заселенним на тих землях.
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09.07.2020 15:04 Відповісти
у "зе служивых" это называется "а какая разница" особый статус , или децентрализация???
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09.07.2020 15:12 Відповісти
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