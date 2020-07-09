У Путіна допускають повернення окупованих територій Донбасу в Україну на умовах децентралізації

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, запропонував Україні до найближчого засідання ТКГ представити проєкт закону щодо поправок стосовно окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дмитро Козак розповів в інтерв’ю ТАСС.

"Найскладніша ситуація саме в політичній сфері. Не жорстка вимога, не ультиматум, а пропозиція до 6 липня, до найближчого засідання контактної групи, представити проєкт закону щодо поправок до Конституції України в частині децентралізації була заснована на інформації від самих українських колег про те, що такий документ майже готовий і до найближчого засідання контактної групи має бути представлений. Без поправок, які передбачається внести до Конституції України в частині децентралізації, неможливо обговорювати проєкти законів про особливий статус, які перебувають на столі переговорів у контактній групі", - сказав він.

Також Козак додав, що навколо особливого статусу і децентралізації ведеться багато дискусій.

"Наприклад, віцепрем'єр України Олексій Резніков, він же перший заступник керівника української делегації в контактній групі, заявляє, що особливий статус Донбасу не потрібен, Донбас може скористатися плодами проведеної в країні децентралізації. Але ніхто цієї децентралізації, цих поправок не бачив - ні на Донбасі, ні в іншій частині України. Зрештою, можна припустити, що децентралізація буде настільки радикальною і привабливою, що сам Донбас скаже, що він готовий жити в такому правовому полі, не потрібен їм особливий статус. Але для цього необхідно хоча б пред'явити документ про цю реформу, а не тримати його як таємницю за сімома замками", - зазначив заступник голови адміністрації Путіна.

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Як повідомлялося раніше, Офіс Президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра".