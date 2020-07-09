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Кваснєвський і Кокс про рішення суду у справі Порошенка: "Втішна кома, але все ще не крапка"

Кваснєвський і Кокс про рішення суду у справі Порошенка:

Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський та експрезидент Європарламенту Пет Кокс заявили, що рішення суду щодо п'ятого президента Порошенка є обнадійливим призупиненням в потенційному скочуванні до вибіркового правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Олександра Кваснєвського.

"Ми беремо до уваги результати сьогоднішнього судового засідання по справі колишнього президента Порошенка. Стосовно якості процесу, верховенства права, презумпції невинуватості та здійснення неналежного тиску на слідчі органи та органи прокуратури рішення суду є обнадійливим призупиненням у потенційному скочуванні до вибіркового правосуддя. Стосовно самого судового процесу та граматики правосуддя, це рішення є втішною комою, але все ще не крапкою і тому потребує подальшої пильної уваги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.

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Автор: 

Кваснєвський Олександр (35) Порошенко Петро (15181) Кокс Тіні (24)


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Топ коментарі
+18
Кокс? Кто сказал кокс? Где кокс?
Квасьневский и Кокс о решении суда по делу Порошенко: "Утешительная запятая, но все еще не точка" - Цензор.НЕТ 1335
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09.07.2020 11:38
+15
Кваснєвський і Кокс про рішення суду у справі Порошенка: "Втішна кома, але все ще не крапка" - Цензор.НЕТ 9994
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09.07.2020 11:49
+12
гав з під проксі. Кацапсятиною тхне від тебе.
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09.07.2020 11:48
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На рахунок Пороха не помітили. Бо це легко перевірити і встановити, що ви банально брешете.
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09.07.2020 12:12 Відповісти
срана ботва
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09.07.2020 12:13 Відповісти
Це справжнє прізвище власника Вашого ніку?
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09.07.2020 12:21 Відповісти
А ви знаєте, що бубочка зараз покатається по Україні ще пару днів і причалить в ОП для підзарядки улюбленими речовинами, співзвучними з прізвищем екс-президента європарламенту.)))
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09.07.2020 12:10 Відповісти
Самые переживающие и озабоченные.С чего бы это ?
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09.07.2020 12:27 Відповісти
Кваснєвський і Кокс про рішення суду у справі Порошенка: "Втішна кома, але все ще не крапка" - Цензор.НЕТ 2748
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09.07.2020 12:30 Відповісти
Тоже переживает . За "демократические ценности". Стоп политическим репрессиям !
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09.07.2020 12:50 Відповісти
Крапка буде!!!! Жирна крапка на Порохе та його своре!
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09.07.2020 13:59 Відповісти
Тільки не при сциклі клованові.Таких мародерів тільки Міхо може посадити з конфіскацією.
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09.07.2020 14:13 Відповісти
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