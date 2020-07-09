Кваснєвський і Кокс про рішення суду у справі Порошенка: "Втішна кома, але все ще не крапка"

Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський та експрезидент Європарламенту Пет Кокс заявили, що рішення суду щодо п'ятого президента Порошенка є обнадійливим призупиненням в потенційному скочуванні до вибіркового правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Олександра Кваснєвського.

"Ми беремо до уваги результати сьогоднішнього судового засідання по справі колишнього президента Порошенка. Стосовно якості процесу, верховенства права, презумпції невинуватості та здійснення неналежного тиску на слідчі органи та органи прокуратури рішення суду є обнадійливим призупиненням у потенційному скочуванні до вибіркового правосуддя. Стосовно самого судового процесу та граматики правосуддя, це рішення є втішною комою, але все ще не крапкою і тому потребує подальшої пильної уваги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.

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