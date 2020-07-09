Уряд відновив піший перетин кордону з РФ у п'яти пунктах пропуску

Уряд України відновив піший перетин кордону з Росією в пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка", "Бачівськ" та "Юнаківка", а також із Росією та Білоруссю в пункті пропуску "Сеньківка".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

Зазначається, що 17 червня 2020 року Кабінетом Міністрів України видано розпорядження № 819-р "Зміни, що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року № 288".

"Згідно із зазначеним рішенням Уряду України, з 00:00 години 7 липня відновлено можливість пішого перетинання кордону з Росією в таких пунктах пропуску: "Мілове" (Луганська область, Міловський район), "Гоптівка" (Харківська область, Дергачівський район) "Бачівськ" (Сумська область, Глухівський район), "Юнаківка" (Сумська область, Сумський район). Також кордону з Росією та Білоруссю в пункті пропуску "Сеньківка" (Чернігівська область, Городнянський район)", - йдеться в повідомленні.

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