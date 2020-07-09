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Уряд відновив піший перетин кордону з РФ у п'яти пунктах пропуску

Уряд відновив піший перетин кордону з РФ у п'яти пунктах пропуску

Уряд України відновив піший перетин кордону з Росією в пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка", "Бачівськ" та "Юнаківка", а також із Росією та Білоруссю в пункті пропуску "Сеньківка".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

Зазначається, що 17 червня 2020 року Кабінетом Міністрів України видано розпорядження № 819-р "Зміни, що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року № 288".

"Згідно із зазначеним рішенням Уряду України, з 00:00 години 7 липня відновлено можливість пішого перетинання кордону з Росією в таких пунктах пропуску: "Мілове" (Луганська область, Міловський район), "Гоптівка" (Харківська область, Дергачівський район) "Бачівськ" (Сумська область, Глухівський район), "Юнаківка" (Сумська область, Сумський район). Також кордону з Росією та Білоруссю в пункті пропуску "Сеньківка" (Чернігівська область, Городнянський район)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На кордоні з Польщею запрацював ще один пункт пропуску, - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4777) Кабмін (14108) росія (65442) пункт пропуску (803)


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Топ коментарі
+17
Зебилы, а зачем это украинцам?
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09.07.2020 11:41
+7
Напоминаю - расеюшка третья в мире по зараженности короной.
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09.07.2020 11:42
+5
и не только пешее. Странно и зачем
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09.07.2020 11:44
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Зебилы, а зачем это украинцам?
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09.07.2020 11:41 Відповісти
Украинцам незачем, а малоросам с евреями пойдет...
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09.07.2020 11:48 Відповісти
а ничего что через границу родственники живут еще со времен ссср? что - родители, дети. им что - перестать общаться между собой?
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09.07.2020 12:36 Відповісти
У меня тоже родственница в Ставропольском крае живет, и друг в Питер постоянно приглашает, но как то не очень хочется ехать. Кто его знает, что обнуленышам в голову взбредет глядя на мои Украинские номера и армейское прошлое?
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09.07.2020 13:01 Відповісти
ну, при совке за пребывание на оккупированных территориях сажали лет на 10 сразу, а за пребывание на территории оккупантов, и шастание туда - сюда вообще расстреливали без вопросов. ты бы тогда попробовал что-то такое сказать "во времена ссср".
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09.07.2020 13:30 Відповісти
Напоминаю - расеюшка третья в мире по зараженности короной.
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09.07.2020 11:42 Відповісти
Главное конечно же корона, а то что кацапы с нами воюют уже 7й год не повод не открывать границу?
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09.07.2020 11:43 Відповісти
Ну причиной закрытия была корона.
Теперь когда там болеет по 10.00 кацапов в день границу открываем. Шо в головах?
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09.07.2020 11:46 Відповісти
10.000
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09.07.2020 11:50 Відповісти
Нафіга?
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09.07.2020 11:42 Відповісти
Бо Зеленський не полишив наміру налагодити дружні стосунки з загарбниками та вбивцями. Він "устал Ат вАйни". І бачив в очах фуйла мІр.
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09.07.2020 12:43 Відповісти
и не только пешее. Странно и зачем
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09.07.2020 11:44 Відповісти
в правительстве враги Украины
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09.07.2020 11:45 Відповісти
а что на московии побороли КОВИД-19 или очередной прогиб малоросса ч банковой?
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09.07.2020 11:46 Відповісти
от мені цікаво, якщо поновлене лише пішоходне сполучення зі свинособакією, то звідки на теренах України знову з'явилися авто з номерами країни-агресора?
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09.07.2020 11:46 Відповісти
может к старым одиноким родителям едут, которые еще остались?
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09.07.2020 12:02 Відповісти
Хай вывозят их в магадан нахер.
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09.07.2020 12:04 Відповісти
они же не дураки, променять Украину на черти что, и старые капризные бывают.
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09.07.2020 12:06 Відповісти
а что на московии побороли КОВИД-19 или очередной прогиб малоросса ч банковой?
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09.07.2020 11:46 Відповісти
В Рахе вспышка ЧУМЫ на границе с Монголией...
Карл! ЧУМЫ!
А наше ЗЕленое недоразумение открывает кордоны с этим рассадником хворей...
Когда начнется чума...виноват конечно будет ПОРОХ!)
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09.07.2020 11:52 Відповісти
вот и я про то: а ***** там делать, оно нам надо ???? миротворцы херовы.
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09.07.2020 11:59 Відповісти
С каких херов? Шоб можно было пешком Бубочке со сворой перебежать на родину? Так им еще и помогут подсрачниками.
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09.07.2020 12:03 Відповісти
Дурні горланили що Порошенко не перекрив кордони, а зе брехун виявився не кращим. І причина зовсім не в кордоні а в дурнях які хочуть між родичами двері закрити.
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09.07.2020 12:04 Відповісти
Очередная глупость и преступление Зевласти
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09.07.2020 12:13 Відповісти
Можно было заморозить лет на 25.
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09.07.2020 12:17 Відповісти
Ось про що треба розповідати на всіх ефірах про рашапоїдний уряд ахметовського прихвостня Деніски Шморгаля, і рашапоїдне збочення недопрезидента Зеленопука. А інтервю з цього приводу брати у солдат на передку і у батьків, чиї діти загинули на даунбасі.
Зеленодупі країну продовжують перетворювати у бидлостан у ще швидший спосіб.
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09.07.2020 12:19 Відповісти
И желательно что бы онработал только на переход в сторону России.
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09.07.2020 12:30 Відповісти
Відкрити кордони з росії в Україну можуть лише вороги українського народу.
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09.07.2020 12:31 Відповісти
 
 