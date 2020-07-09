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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в ЗСУ зафіксували 6 нових випадків COVID-19, хворіють 154 людини, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ зафіксували 6 нових випадків COVID-19, хворіють 154 людини, - Командування Медсил

Станом на 10.00 9 липня Збройних Силах України хворіють 154 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 4 військовослужбовці (Київська область – 2, Одеська – 1 і Хмельницька – 1) та 2 працівники ЗС України (Київська та Житомирська область) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії одужали - 406 осіб, летальних випадків - 5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на коронавірус захворіли 3 прикордонники, загалом - 117 випадків, - Держприкордонслужба

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 565 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 259 осіб.

Автор: 

армія (3772) карантин (18172) ЗСУ (7598) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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09.07.2020 12:39 Відповісти
 
 