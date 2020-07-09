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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ найближчим часом включить дексаметазон у протокол лікування COVID-19, - Ляшко

МОЗ найближчим часом включить дексаметазон у протокол лікування COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України розглядає питання включення дексаметазону в протокол лікування людей, інфікованих коронавірусом.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Стосовно дексаметазону – це останні дані. У МОЗ окрема група займається формуванням протоколу лікування. Вони вже розглядали питання включення дексаметазону до протоколу. Думаю, найближчим часом ми отримаємо оновлений протокол, який буде передбачати його застосування, з урахуванням усіх можливих ризиків і всієї доказової бази. Це вже більше питання лікувальної частини, спеціалістів цього профілю, професорів, які цим займаються, аналізують ризики... Як тільки будь-який препарат показує ефективність, він відразу буде включений до протоколу лікування в Україні", – підкреслив Ляшко.

Дексаметазон – медичний і ветеринарний лікарський засіб, синтетичний глюкокортикостероїд, що має протизапальну та імунодепресивну дію.

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Автор: 

карантин (18172) ліки (1326) лікування (607) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Записывайся волонтером в больницу и увидишь.
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09.07.2020 12:16
+1
мда, тыканье в корону без короны. Хоть бы одного с этим диагнозом увидеть. Там в Китае бубонная началась.....правда лечится...пока.
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09.07.2020 11:51
+1
что мешало это сделать вчера????????? или страна тонет по-прежнему в бумажных разрешениях? эй, рехвоормы????????
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09.07.2020 12:11
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мда, тыканье в корону без короны. Хоть бы одного с этим диагнозом увидеть. Там в Китае бубонная началась.....правда лечится...пока.
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09.07.2020 11:51 Відповісти
Записывайся волонтером в больницу и увидишь.
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09.07.2020 12:16 Відповісти
А раньше советовали унитазы и перила лизать.
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09.07.2020 12:23 Відповісти
Я, по сути своей, бобр добр.
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09.07.2020 12:30 Відповісти
Кроме того, тот, кто лижет перила, уже может быть заразным. Ох там и вспышка слева потом будет...
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09.07.2020 12:32 Відповісти
Заразный, но чем - вот вопрос.
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09.07.2020 12:56 Відповісти
Ну, чего-чего, а заразы во рту многих людей больше, чем хотелось бы.
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09.07.2020 15:10 Відповісти
что мешало это сделать вчера????????? или страна тонет по-прежнему в бумажных разрешениях? эй, рехвоормы????????
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09.07.2020 12:11 Відповісти
Еще не весь хинин скормили.
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09.07.2020 12:18 Відповісти
Ляшко, плохо пляшешь под ВОЗовскую дудку.
Выше, громче надо !
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09.07.2020 12:16 Відповісти
да.. не рукоаводствуется Ляшко методичкой их Лахти...как некоторие"австралийци"
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09.07.2020 13:25 Відповісти
все-таки краще від хініну
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09.07.2020 13:24 Відповісти
 
 