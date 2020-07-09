МОЗ найближчим часом включить дексаметазон у протокол лікування COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України розглядає питання включення дексаметазону в протокол лікування людей, інфікованих коронавірусом.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Стосовно дексаметазону – це останні дані. У МОЗ окрема група займається формуванням протоколу лікування. Вони вже розглядали питання включення дексаметазону до протоколу. Думаю, найближчим часом ми отримаємо оновлений протокол, який буде передбачати його застосування, з урахуванням усіх можливих ризиків і всієї доказової бази. Це вже більше питання лікувальної частини, спеціалістів цього профілю, професорів, які цим займаються, аналізують ризики... Як тільки будь-який препарат показує ефективність, він відразу буде включений до протоколу лікування в Україні", – підкреслив Ляшко.



Дексаметазон – медичний і ветеринарний лікарський засіб, синтетичний глюкокортикостероїд, що має протизапальну та імунодепресивну дію.





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