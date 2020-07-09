Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський

Маріонетки РФ на Донбасі прямим текстом вимагають викреслити з преамбули закону про особливий статус 1,5 млн українців, які вимушено виїхали з окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

"РФ та її бойовики практично прямим текстом вимагають викреслити 1,5 млн людей, які виїхали. І зрозуміло чому. Вони бояться самого факту нашого існування, адже ми псуємо їхню пропагандистську картинку. Вони бояться повернення проукраїнськи налаштованого населення, яке від самого початку не визнавало жодних "ЛДНР". Крім того, вони користуються нашим захопленим майном, яке дуже не хочуть повертати...

Коли ж я вказав, що викреслити переселенців не вдасться і для нас це принциповий момент, представник ОРДЛО від РФ Родіон Мірошник заявив, що 1,5 млн осіб "це несуттєве питання", і їх слід прибрати з преамбули, щоб не було зайвого тексту", - написав Казанський.

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Казанський наголосив, що після низки засідань ТКГ для нього вже очевидно, що саме російська сторона всіляко гальмує і заводить у глухий кут весь процес.

"Практично всі пропозиції, які висуває Україна, Росією та її сателітами не приймаються і блокуються. Преамбула закону про особливий статус - яскравий приклад. Як може переконатися кожен, у ній немає будь-яких гострих і принципових тез. Це абзац тексту із загальним лейтмотивом "за все хороше". Але навіть такий текст росіяни блокують, вимагаючи не згадувати переселенців", - зазначає він.





