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Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський

Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її

Маріонетки РФ на Донбасі прямим текстом вимагають викреслити з преамбули закону про особливий статус 1,5 млн українців, які вимушено виїхали з окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

"РФ та її бойовики практично прямим текстом вимагають викреслити 1,5 млн людей, які виїхали. І зрозуміло чому. Вони бояться самого факту нашого існування, адже ми псуємо їхню пропагандистську картинку. Вони бояться повернення проукраїнськи налаштованого населення, яке від самого початку не визнавало жодних "ЛДНР". Крім того, вони користуються нашим захопленим майном, яке дуже не хочуть повертати...

Коли ж я вказав, що викреслити переселенців не вдасться і для нас це принциповий момент, представник ОРДЛО від РФ Родіон Мірошник заявив, що 1,5 млн осіб "це несуттєве питання", і їх слід прибрати з преамбули, щоб не було зайвого тексту", - написав Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні ТКГ попередньо узгоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття 2 КПВВ на Луганщині, - ОП

Казанський наголосив, що після низки засідань ТКГ для нього вже очевидно, що саме російська сторона всіляко гальмує і заводить у глухий кут весь процес.

"Практично всі пропозиції, які висуває Україна, Росією та її сателітами не приймаються і блокуються. Преамбула закону про особливий статус - яскравий приклад. Як може переконатися кожен, у ній немає будь-яких гострих і принципових тез. Це абзац тексту із загальним лейтмотивом "за все хороше". Але навіть такий текст росіяни блокують, вимагаючи не згадувати переселенців", - зазначає він.

Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її несуттєвою, - Казанський 01
Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її несуттєвою, - Казанський 02
Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її несуттєвою, - Казанський 03

Автор: 

Донбас (22356) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+54
Если несущественно, то зачем настаивать на удалении?
Ой, цапы...
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09.07.2020 11:52
+48
Тут интересно другое. Фактически идут прямые переговоры о законах между Украиной и лугандонскими орками.
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09.07.2020 11:54
+24
ну ничего Козак и Ермак уберут.
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09.07.2020 11:52
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Значит никогда не вернутся. А нужно помочь...
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09.07.2020 14:41 Відповісти
Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський - Цензор.НЕТ 7951
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09.07.2020 14:44 Відповісти
Є й такі, що влаштувавшись працювати у сферу обслуговування, принципово не хочуть переходити на українську, ще й хамлять. А як з рук такої брати м'ясо, хліб, тощо.
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09.07.2020 15:08 Відповісти
Никакого особого статуса Украина не даст! Пусть идут лесом!!!
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09.07.2020 15:28 Відповісти
Це ви так може думаєте. Я впевнена що дасть(((
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09.07.2020 16:28 Відповісти
Будет сразу объявлен, как гос изменник! И потеряет легитимность!
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09.07.2020 17:37 Відповісти
Россия в нынешнем виде это 100% Империя Зла
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09.07.2020 15:41 Відповісти
Московя такою була ЗАВЖДИ, доки вона існує (московська імперія) - миру в Україні не буде
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09.07.2020 15:58 Відповісти
Ну вот и пришло время выбирать. И не Зеленскому---а нам. А ведь много уехали и в РФ, а кое кто и дальше. И многие захотят вернутся---пусть половина. А кто не захочет, то будет настаивать на компенсации потеряного---и по закону кстати. А теперь догадались что начнётся там? Когда вернёмся договоримся? Тогда и будет гражданская война! Но у нас и по нашей вине. Так кто победит? Ответ --братан северный! Короткого роста что. Напомню песенку Высоцкого, ох старую про шахтёров кстати. *Так что бы братцы не стараться, а поработаем с прохладцей---один за всех и все за одного, служил он в Таллине при сталине---теперь лежит заваленый, нам жаль по человечески его. Вот раскопаем---он опять начнёт три нормы выполнять--и нам ХАНА*.
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09.07.2020 15:51 Відповісти
Справедливости ради нужно отметить, что действительно никаких реальных 1,5млн. переселенцев нет, 80% из них это пенсионеры, которые приезжают к нам за пенсией раз в 2 месяца, но раз мы платим эту контрибуцию, то нужно делать все для того, чтобы в случае проведения выборов на Донбассе после деоккупации были в списки дополнительно внесены еще 1,5 млн. избирателей. ну и что касается особого статуса лугандона, то он обязательно должен быть, только не в том виде который хотят кацапы - прямое президентское правление на 50 лет, понижение в правах всех жителей, если они не докажут свою непричастность к террористическим организациям и патриотичность, дополнительные налоги для населения на восстановление территории и т.д..
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09.07.2020 15:54 Відповісти
Обов'язковий іспит з української мови прорідить кількість громадян на третину.
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09.07.2020 16:13 Відповісти
Марионетки РФ на Донбассе прямым текстом требуют вычеркнуть из преамбулы закона об особом статусе 1,5 млн вынужденно выехавших с оккупированных территорий украинцев. Источник: https://censor.net/n3207096

ХРЄН ВАМ КАЦАПИ
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09.07.2020 15:56 Відповісти
про какой особый статус вообще может идти речь, на Х,,,Й со статусом в состав ПИД,,,раши!!!
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09.07.2020 16:13 Відповісти
Росії вони й даром не потрібні. Це камінь на нашу шию.
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09.07.2020 16:27 Відповісти
ну это понятно, пять лет вата сосала, а теперь малоПИД,,,роская моника, тупая, сцикливая, ручная будет делать все, что скажет ПИД,,,,раша, не зря поставили на ним смотрящего ермака.....
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09.07.2020 16:40 Відповісти
Значить повертаєм донбас на путінських умовах(((. Найгірший варіант для України.
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09.07.2020 16:15 Відповісти
Вчера еще двое знакомых выехало оттуда на ПМЖ в Киев.
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09.07.2020 16:32 Відповісти
терористи пишуть закони України - як ми дожились до такої ганьби...
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09.07.2020 18:24 Відповісти
мур, рів і кракаділи!
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09.07.2020 18:35 Відповісти
Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський - Цензор.НЕТ 1618
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09.07.2020 18:47 Відповісти
Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський - Цензор.НЕТ 7299 Ось вам.
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09.07.2020 19:28 Відповісти
Ха-ха-ха, террористы "требуют", Украина тоже требует, чтоб террористы прекратили стрельбу, ну и что из этого, где ваше "прекращение"???
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09.07.2020 19:45 Відповісти
В рот им грязные ноги! Замучаются пыль глотать!
Слава Украине!
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09.07.2020 20:22 Відповісти
Навіть величезну брехню найпростіше спростувати не дописами будь-кого в неті, а простою ПРАВДОЮ. То чому б п"ятому Президенту не донести до людей СПРАВЖНЮ РОЗМОВУ, яка відбувалась, якщо наведена замовниками - брехня? А, це не дозволено нам знати ? Ну, тоді втирайтеся мовчки...
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09.07.2020 20:24 Відповісти
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