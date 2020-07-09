Більш ніж 264 тисячі абітурієнтів сьогодні складають ЗНО з історії України

Сьогодні, 9 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, яке складатимуть більш ніж 264 тисячі абітурієнтів.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 264 тисячі осіб у 1115 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з історії України. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали", - йдеться в повідомленні.

В УЦОЯО нагадують, що допуск учасників до пунктів тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

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