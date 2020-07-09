УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14612 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму
18 317 141

Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом

Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не має наміру проводити недружню політику щодо України, але українці мусять змиритися з наявними після 2014 року реаліями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю журналістам ВД "Комсомольская правда" він констатував, що після окупації Криму РФ відносини Москви і Києва змінилися.

"Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці мусять змиритися з тими реаліями, які існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південному сході своєї країни", - сказав Медведєв.

Він не погодився з постановкою питання про те, що Росія посварилася з Україною і Грузією.

Також читайте: Терорист Прилєпін пропонує провести референдум про включення "Л/ДНР" і Придністров'я до складу РФ

"Ми ні з ким не сварилися, ми реагували на недружні дії деяких держав, коли це було необхідно", - сказав заступник голови СБ РФ.

Він підкреслив, що "Грузія сама вчинила акт агресії щодо своїх в той момент ще автономних частин - Південної Осетії і Абхазії", де були російські миротворці, і Росії довелося в це втрутитися.

"Це, природно, призвело до ускладнень відносин з Грузією, до розриву дипломатичних відносин. Але не ми, бачить бог, все це влаштували, це відповідальність тієї влади, яка там була. І вони пожинають плоди своєї безвідповідальної політики того періоду", - резюмував Медведєв.

Як відомо, РФ окупувала український Крим в 2014 році.

Автор: 

Крим (14176) Медведєв Дмитро (1911) окупація (6719)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+69
*** тебе на рыло, ******* лупоглазая, вы за Крым еще кровью срать будете!
показати весь коментар
09.07.2020 12:05
+54
Хер тебе в рот, урод. Крым - Украина!
показати весь коментар
09.07.2020 12:05
+37
Крым - Украина!

Хороший рузькэ - мертвый рузькэ
показати весь коментар
09.07.2020 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да он как раз предпочитает не лапу, а друга сожителя коротышку пукина...
показати весь коментар
09.07.2020 17:55 Відповісти
Дмитрий Анатольевич Медведев.(Менахем Ааронович Мендель).
Никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие,
своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п.
В системе документаций еврейских общин (Ктуба - брачный договор, фиксация обрезания,
совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как
Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский).
Отец - Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич,
как можно догадаться, тоже записан русским.
Мать - Циля Вениаминовна. Жена - Светлана Моисеевна Линник.
показати весь коментар
09.07.2020 12:48 Відповісти
Умный! Чего же Россия не смирилась с независимостью Чечни? Почему не призывает Японию смириться с оккупацией Курил?
показати весь коментар
09.07.2020 12:48 Відповісти
А я считаю, что Москва обязана перестать грабить регионы России... Это приведет к гибели России в которой будут винить миролюбивых соседей...
показати весь коментар
09.07.2020 12:52 Відповісти
Чисто кацабська логіка, ми у вас вкрали, але ви змиріться може ми у вас красти більше не будем, а може будем.
показати весь коментар
09.07.2020 12:54 Відповісти
ПНХ кацап - це тобі говорить українець.!!!
показати весь коментар
09.07.2020 12:55 Відповісти
*******, хоть и профессор.
показати весь коментар
09.07.2020 12:59 Відповісти
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 3288
показати весь коментар
09.07.2020 13:05 Відповісти
А я иду шагаю. по Москве,
Смотрю на памятник Бандере,
Висит трезубец на Кремле,
И сине-желтый флаг колышется на БэТээРе.

Величественный памятник Донцову,
И площадь Красная, без мавзолея и оград,
Повсюду наш украинский язык,
И уважают все мой автомат.

На танках флаг, с красивым видом,
На фонарях все путинцы висят,
А я шагаю в гетто с гидом
Смотреть как погибает там родной олигархат.

Нет больше в мире коммунистов,
Нет больше ляхов, нет и москалей,
Нет лугандонов, - террористов,
И всяких путинских ***...й.

Нет больше в мире мавзолея,
Гранит давно лежит на Соловках,
Сожгли труп Ленина - скотину,
А коммунисты съели прах.

Колышет ветер ткань на бантах,
На автомате, и на мне,
Нет больше обнуленных оккупантов
И золотой тризуб сияет на Кремле.

Так хорошо. Свободой дышится.
Конец настал ордынской всей войне
И желто-синий флаг в Крыму колышется.
А я иду, шагаю по Москве
показати весь коментар
09.07.2020 13:06 Відповісти
Хороший стих сварганил автор
Но есть ошибка грубая, увы
Взорвем мы Хремль, нельзя кацапам
Оставить символы вЯличия ОРДЫ
(экспромт)
показати весь коментар
10.07.2020 10:50 Відповісти
Странный дядя. И к сожалению, таких там много.
показати весь коментар
09.07.2020 13:08 Відповісти
а зеля до сих пор внятно сказать не может кто агрессор, оккупант и где репарации
показати весь коментар
09.07.2020 13:18 Відповісти
А с чего это вдруг про Димона вспомнили?
И чё за газетка такая "Комсомольская правда Крым"?
показати весь коментар
09.07.2020 13:22 Відповісти
правда бывает комсомольской, тверской, вологодской и прочая
она же сермяжная и посконная, а бывает лубянская
а истина одна, и она от Бога
показати весь коментар
09.07.2020 19:02 Відповісти
Правда всегда одна -
Єто сказал фараон!
показати весь коментар
10.07.2020 08:43 Відповісти
А жопе слово давали?
показати весь коментар
09.07.2020 13:24 Відповісти
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 5151
показати весь коментар
09.07.2020 13:26 Відповісти
Прямо белые и пушистые - "мы вас будем убивать,оккупировать ваши территории, но мы вас любим и не проводим агрессивную политику".
показати весь коментар
09.07.2020 13:27 Відповісти
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 8215
показати весь коментар
09.07.2020 13:38 Відповісти
Все с точностью до наоборот. Донбабве, придет время, по ляжет под гусеницами тысяч бульдозеров(более с него нечего взять), а из Крыма будете, животные, прыгать в трусах и с чемоданами прямо с пирсов.Рано или поздно это случится, хотя бы из принцыпа.😈
показати весь коментар
09.07.2020 13:46 Відповісти
С твоими реалиями димон, украинцы никогда не согласятся, а вот с реалией, что ты сдохнеш, соглашусь, и бес путлер сдохнет, даже соглашусь, чтобы это случилось в скором времени.
показати весь коментар
09.07.2020 13:48 Відповісти
Конечно вы не ссорились. Ваши десантники заблудились и рсзо град из под Матвеев кургана летом 14 го года по территории Украины случайно били. Или вы скажете не били? Идите на .....!
показати весь коментар
09.07.2020 13:59 Відповісти
Димон иди наращивай подошву и каблуки, не дорос еще, чтобы давать советы и
поучать украинцев.
показати весь коментар
09.07.2020 14:05 Відповісти
Ну значит срассия привыкай к санкциям !
показати весь коментар
09.07.2020 14:16 Відповісти
Медведев ПНХ.
показати весь коментар
09.07.2020 14:53 Відповісти
Путин Медведевым неоднократно подтёрся, а тот и счастлив.
Пусть купит себе новый американский айфон за американские доллары.
И мозги.
показати весь коментар
09.07.2020 14:54 Відповісти
Чмо мерянське. Крим повернете без своїх поліцаїв і з доплатою і контрибуцями. А по Донбасу там ще складніше - повернути всі заводи, прибрати після себе, відбудувати інфрастуктуру і на колінах нести гроші аж до Києва за вбитих.
показати весь коментар
09.07.2020 14:56 Відповісти
Смириться это дать воду в крым в их понимании. Ну, видите,оказывается вопрос крыма не закрыт для этих животных, пока украинцы не дадут туда воду.
показати весь коментар
09.07.2020 15:38 Відповісти
та ну, воду
малороссию до приднестровья
показати весь коментар
09.07.2020 19:05 Відповісти
дімон таки туповатий - пазли в карликів не сходяться тому і "суетится саколик" ...а повернути доведеться і заплатити теж......урод про Г А А Г У щоденно згадуй....сія участь не омине і це вже знаєте тому і "мечетесь"
показати весь коментар
09.07.2020 17:07 Відповісти
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 9378Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 970
показати весь коментар
09.07.2020 20:27 Відповісти
Кому интересно, что "заявляет" этот недоумок - посмешище?
показати весь коментар
09.07.2020 22:22 Відповісти
Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом - Цензор.НЕТ 5345
показати весь коментар
09.07.2020 23:17 Відповісти
Мальчік ф трусіках Calvin Klein - ти будеш наступним розіп'ятим. Бандерівці чекають.
показати весь коментар
10.07.2020 00:13 Відповісти
Придет время и Медведев смирится с возвращением Кубани в Украину.
показати весь коментар
10.07.2020 02:23 Відповісти
ах ти стервятник ,смирится с окупаций крима ,да ви донбас угробили,так забирайте руини ,у орди ,привич разбомбить ,и уйти ,короче насрать ине убрать,сволочь монгольская,как же им страшно ,что ихнее происхождение ,татаро монголи ,ато присосалися к киевской руси и белорусии,ви узкоглазие черти,,,, ви отравляете жизнь ,всему миру как посмотриш ваши передачи по т визору ,сколько у ваших присутствующих ненависти ко всем народам,вот так и все страни ненавидят вас рускомонголов,,,,,
показати весь коментар
27.09.2020 05:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 