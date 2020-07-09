Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не має наміру проводити недружню політику щодо України, але українці мусять змиритися з наявними після 2014 року реаліями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю журналістам ВД "Комсомольская правда" він констатував, що після окупації Криму РФ відносини Москви і Києва змінилися.
"Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці мусять змиритися з тими реаліями, які існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південному сході своєї країни", - сказав Медведєв.
Він не погодився з постановкою питання про те, що Росія посварилася з Україною і Грузією.
"Ми ні з ким не сварилися, ми реагували на недружні дії деяких держав, коли це було необхідно", - сказав заступник голови СБ РФ.
Він підкреслив, що "Грузія сама вчинила акт агресії щодо своїх в той момент ще автономних частин - Південної Осетії і Абхазії", де були російські миротворці, і Росії довелося в це втрутитися.
"Це, природно, призвело до ускладнень відносин з Грузією, до розриву дипломатичних відносин. Але не ми, бачить бог, все це влаштували, це відповідальність тієї влади, яка там була. І вони пожинають плоди своєї безвідповідальної політики того періоду", - резюмував Медведєв.
Як відомо, РФ окупувала український Крим в 2014 році.
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Никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие,
своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п.
В системе документаций еврейских общин (Ктуба - брачный договор, фиксация обрезания,
совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как
Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский).
Отец - Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич,
как можно догадаться, тоже записан русским.
Мать - Циля Вениаминовна. Жена - Светлана Моисеевна Линник.
Смотрю на памятник Бандере,
Висит трезубец на Кремле,
И сине-желтый флаг колышется на БэТээРе.
Величественный памятник Донцову,
И площадь Красная, без мавзолея и оград,
Повсюду наш украинский язык,
И уважают все мой автомат.
На танках флаг, с красивым видом,
На фонарях все путинцы висят,
А я шагаю в гетто с гидом
Смотреть как погибает там родной олигархат.
Нет больше в мире коммунистов,
Нет больше ляхов, нет и москалей,
Нет лугандонов, - террористов,
И всяких путинских ***...й.
Нет больше в мире мавзолея,
Гранит давно лежит на Соловках,
Сожгли труп Ленина - скотину,
А коммунисты съели прах.
Колышет ветер ткань на бантах,
На автомате, и на мне,
Нет больше обнуленных оккупантов
И золотой тризуб сияет на Кремле.
Так хорошо. Свободой дышится.
Конец настал ордынской всей войне
И желто-синий флаг в Крыму колышется.
А я иду, шагаю по Москве
Но есть ошибка грубая, увы
Взорвем мы Хремль, нельзя кацапам
Оставить символы вЯличия ОРДЫ
(экспромт)
И чё за газетка такая "Комсомольская правда Крым"?
она же сермяжная и посконная, а бывает лубянская
а истина одна, и она от Бога
Єто сказал фараон!
поучать украинцев.
Пусть купит себе новый американский айфон за американские доллары.
И мозги.
малороссию до приднестровья