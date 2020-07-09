Медведєв заявив, що українці мусять змиритися з окупацією Криму і зайнятися Донбасом

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не має наміру проводити недружню політику щодо України, але українці мусять змиритися з наявними після 2014 року реаліями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю журналістам ВД "Комсомольская правда" він констатував, що після окупації Криму РФ відносини Москви і Києва змінилися.

"Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці мусять змиритися з тими реаліями, які існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південному сході своєї країни", - сказав Медведєв.

Він не погодився з постановкою питання про те, що Росія посварилася з Україною і Грузією.

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"Ми ні з ким не сварилися, ми реагували на недружні дії деяких держав, коли це було необхідно", - сказав заступник голови СБ РФ.

Він підкреслив, що "Грузія сама вчинила акт агресії щодо своїх в той момент ще автономних частин - Південної Осетії і Абхазії", де були російські миротворці, і Росії довелося в це втрутитися.

"Це, природно, призвело до ускладнень відносин з Грузією, до розриву дипломатичних відносин. Але не ми, бачить бог, все це влаштували, це відповідальність тієї влади, яка там була. І вони пожинають плоди своєї безвідповідальної політики того періоду", - резюмував Медведєв.

Як відомо, РФ окупувала український Крим в 2014 році.