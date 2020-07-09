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Новини Коронавірус і карантин
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Віримо, що не буде другої хвилі коронавірусу, і діти підуть до школи, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вірить, що Україні вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу, і тому школи зможуть відновити традиційне навчання з 1 вересня.

Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам під час робочої поїздки на Волинь, передає Цензор.НЕТ.

"Готові (до відкриття шкіл з вересня. - Ред.), віримо, що не буде хвилі (COVID-19. - Ред.), і діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері і нормально спілкуватися", - заявив Зеленський.

У той же час він сказав, що говорити про щось 100-відсотково поки рано, "тому контролювати коронавірус по всьому світу дуже складно".

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За словами президента, в Україні "більш-менш хвилі другої поки немає", але людям варто бути обережними, щоб не зростала кількість нових хворих.

Зеленський також додав, що Україна технічно ще не готова до дистанційного навчання, тому що немає хорошого інтернету по всій країні.

Він нагадав, що 2019-20 навчальний рік закінчували в тому числі і за допомогою уроків по телебаченню, тому що не всі куточки України мають 3G або 4G покриття.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До кінця карантину навчання в школах буде дистанційним, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

діти (5099) Зеленський Володимир (23998) карантин (18172) школа (2217) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2076
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09.07.2020 12:18
+12
То была не маска, а памперс.
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09.07.2020 12:24
+11
кстати, на счет детей.. говорят прес-секретутка Мендель случайно одела маску Зеленского и забеременела.. любопытно, а Ленка об этом знает?!
Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6334
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09.07.2020 12:20
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Правила форума Рада форумчан
Не верю,что ты верующий.
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09.07.2020 12:17 Відповісти
Как Кашпировский, дает установки и открывает границу с парашей, где лютует корововирус!
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09.07.2020 12:18 Відповісти
Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2076
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09.07.2020 12:18 Відповісти
Лучше бы он молчал, что не скажет - все в лужу.
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09.07.2020 12:19 Відповісти
Наоборот , пусть говорит
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09.07.2020 12:26 Відповісти
его показательно сливают кукловоды, давая ему открывать рот, тем более без сценария
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09.07.2020 12:38 Відповісти
В Бога не верит, зато верит в коронавирус.
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09.07.2020 12:19 Відповісти
Пішов в сраку зелене чмо..
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09.07.2020 12:19 Відповісти
кстати, на счет детей.. говорят прес-секретутка Мендель случайно одела маску Зеленского и забеременела.. любопытно, а Ленка об этом знает?!
Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6334
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09.07.2020 12:20 Відповісти
То была не маска, а памперс.
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09.07.2020 12:24 Відповісти
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09.07.2020 12:25 Відповісти
Народ, а он Зеленскую свою куда дел? Обьявил зараженной и усьо, того...?🤐
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09.07.2020 19:56 Відповісти
какая разница?? Він же себе імпортентом назвав.
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09.07.2020 22:58 Відповісти
Это какая-то атипичная беременность, позади живота.
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09.07.2020 21:53 Відповісти
более или менее осторожно обнадежил...
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09.07.2020 12:21 Відповісти
Грабли наше всио?
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09.07.2020 12:28 Відповісти
Определенная часть населения тоже верила твоим обещаниям.И что толку?
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09.07.2020 12:21 Відповісти
Колбасы на шару очень хотелось...😁
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09.07.2020 12:26 Відповісти
На шару,только шаровая молния.
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09.07.2020 12:36 Відповісти
Если бы нею можно было закусывать, то и она бы проканала...
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09.07.2020 12:44 Відповісти
Бубочка такі вєрующій.
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09.07.2020 12:22 Відповісти
СЛУХАЙ НЕЛОХА МНОЖ НА НУЛЬ - ОТО Й Є ПРАВДА (піаргастролі актора під продюсеруванням Єрмака)
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09.07.2020 12:23 Відповісти
Всё пи,,,ц школа онлайн ТОЧНО обеспечена ,,,,,,,,,
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09.07.2020 12:27 Відповісти
Первой волны тоже не было, а толку?
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09.07.2020 12:32 Відповісти
Вторая волна, или если проще то резкое повышение уровня заболеваемости, состоится именно вследствие того, что дети пойдут в школу. Но это у нас к сожалению поймут только в середине сентября.
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09.07.2020 12:33 Відповісти
потому, что путают причину и следствие
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09.07.2020 12:36 Відповісти
Дети сейчас в летних лагерях - не верите, тогда пройдитесь по курортам, например, в Скадовске. Официально запрет, но дебилы все равно втихаря открывают эти лагеря и местные им потворствуют. Так что, все будет гораздо раньше, чем в сентябре.
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09.07.2020 13:02 Відповісти
Верим, что бубочка пойдёт нах вместе с соснами народа
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09.07.2020 12:35 Відповісти
сам він не піде, не дарма там на другий строк натякали...
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09.07.2020 22:59 Відповісти
видимо, сегодня занесли приЗЕденту новую дозу свежей дури..... надо просто перестать болеть... или не так - перестать ставить диагноз "короновирус"
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09.07.2020 12:35 Відповісти
А куди дружина зникла? Говорять, що https://www.youtube.com/watch?v=c1aGQuHrdho на місце першої зелі тепер претендує мендель ... І поповнення очікуюється
Ремікс любовної історії Янека з кухаркою?
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09.07.2020 12:37 Відповісти
Чем больше оптимизма, тем чаще народ будет без масок и выход из карантина отложится на года.
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09.07.2020 12:39 Відповісти
"в нормальной социальной сфере"

вообще-то не в сфере, а в среде.
"потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно".
да ну, прям. нужно по всему миру просто перестать болеть.
"более или менее волны второй пока нет"Источник: https://censor.net/n3207103
так все же, более или менее или как всегда "где-то посредине"

Источник: https://censor.net/n3207103
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09.07.2020 12:43 Відповісти
Ти вже, курва, побачив мир в очах вбивці і повірив своїй пустій макітрі, де війна вже скінчена. Мені твоя віра до того самого місця, то якого тобі Армія, Мова, Віра...
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09.07.2020 12:44 Відповісти
вот тоже верит,нанашка .что все,к чему прикоснется,превращается в пойло

Віримо, що не буде другої хвилі коронавірусу, і діти підуть до школи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3478
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09.07.2020 12:46 Відповісти
С «верим» тебе в церковь. А как насчёт «делаем для этого все возможное»? Туго?
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09.07.2020 12:58 Відповісти
В синагогу!!!
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09.07.2020 13:33 Відповісти
верим что ты тупорылый Гандон к концу года будешь в ростове вместе со своим хозяином беней и ермаком или на одной ветке.......
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09.07.2020 12:58 Відповісти
краще на гілці...
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09.07.2020 23:01 Відповісти
кроме веры еще что-то делать надо
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09.07.2020 13:03 Відповісти
А зачем?
Если бубочка сказала, что верит, значит, никакой 2-й волны не будет.
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09.07.2020 13:11 Відповісти
Зеля, ти краще посяни всім, як так вийшло що ти забув задекларувати 5 млн.грошей за ОВДП? Схоже клеймо "корупціонер" тобі вліплять прямо на лоба !https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3153833211343248 7 липня Голова НАЗК Олександр Новіков (Oleksandr Novikov) склав та вручив Президенту два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП). Відповідні матеріали будуть передані до суду.
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09.07.2020 13:03 Відповісти
А что сейчас происходит мразь ? Не пятая уже пошла часом,,,,. Господи надеюсь этого ублюдка уже не изберут ,,, цырк и панель его стихия
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09.07.2020 13:18 Відповісти
Речь Гончаренко вчера -- https://youtu.be/05nbmmx9yOM
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09.07.2020 13:34 Відповісти
https://defence-line.org/2020/07/video-dlya-tex-kto-byl-daleko-1/ Источник
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09.07.2020 13:36 Відповісти
Не лезте своими зелеными лапами к детям родители лучше знают. Дети ковидом не болеют
Не чем больше пугать или учетелям нечем платить.
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09.07.2020 13:43 Відповісти
Неправда! Дети болеют, просто тяжелое течение крайне редко, хотя известны и смертельные случаи! Но они, даже ели болеют бессимптомно, прекрасно переносят вирус!!! И могут заразить, как родителей, так и бабушек и дедушек, для которых уже вирус будет очень опасен!
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09.07.2020 13:49 Відповісти
Так может спросить дедушек и бабушек что им надо или приравняем к детям и пошлем в стойло.
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09.07.2020 15:11 Відповісти
Аминь! Или все-таки "3,14здец"???
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09.07.2020 13:43 Відповісти
Очень хочу верить, что клоун продержиться максимум до осени
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09.07.2020 13:47 Відповісти
бессмысленные сочетания слов, ни на чем не основанные
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09.07.2020 14:08 Відповісти
здається вова почувається розчарованим що другої хвилі немає.. Уявляєте скільки б ці блазні ще списали грошви на корону !! Уххх..
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09.07.2020 15:10 Відповісти
Нельзя ждать эпидемии от природы мы должны оргонизовать их. Девиз ковидного сектанта
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09.07.2020 15:14 Відповісти
напевно що так.
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09.07.2020 15:50 Відповісти
Вони ще у січні, якщо не раніше, знали про введення "карантину" із березня! Це був просто "джек-пот" для них - все спихнути на "коронавірус" (хоча проблема дійсно було, але в межах "логічності", а не істерії). А чому саме з березня? А тому що в держбюджеті була "повнасрака" - те що ми економісти прогнозували ще у серпні 2019 року цим зейолопам! Доречі саме в березні під шуміху "крантину" були кардинальні зміни в бюджеті - наприклад, заморозили виплату по 21 тис.грн молодим вчителям і ніхто не помітив цього (а скільки пафосу було, піару...") А тут так вдача - у всьому винен "вірус"! Та ще й грошенят заробили деякі "дєятєлі" на копійчанній "марлі"!
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09.07.2020 20:21 Відповісти
Я не то что бы верю, я уверен, что второй волны в сентябре не будет, просто потому что первая волна к тому времени не закончится.
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09.07.2020 15:20 Відповісти
Що Путін, що Зеленській, фраза "Вова - брехло" абсолютно ідентично характеризує кожного з шахраїв.
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09.07.2020 15:52 Відповісти
Как только доллар станет по 30 - школы сами по себе откроются и вирус исчезнет!
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09.07.2020 15:57 Відповісти
Вера - это вопрос к церкви. А вы управляете государством!
Так что вынимайте голову из дерьма и начинайте думать!
Короновирус никуда не делся. И осенью начнется второй сериал "Жопа экономике Украины".
Время вам дано для того, чтобы постелить соломки где нуно. Я ясно излагаю?
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09.07.2020 17:16 Відповісти
пока ты у власти будет и 3-ая и 4-я...но это ещё не всё,каких ты дров наломаешь и в чью пользу, есть подозрения,нам остаётся лишь одно-уповать на Господа нашего !
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09.07.2020 17:20 Відповісти
В церковь РПЦ МП сходи, свечу поставь. Идиот.
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09.07.2020 18:55 Відповісти
ЗЕлобородько уже в глаза путлеру посмотрел и "закончил" войну.
Правда не на Донбассе, а в своей пустой , обдолбанной голове.
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09.07.2020 20:07 Відповісти
Да срати ми хотіли на той "Коронавірус".


Вован, займись економікою і перестань здавати Україну Путіну.
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09.07.2020 20:09 Відповісти
Не с Глобой ли консультировался? Может попросить Кашпировского "дать установку"?
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09.07.2020 21:57 Відповісти
 
 