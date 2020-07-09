Віримо, що не буде другої хвилі коронавірусу, і діти підуть до школи, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вірить, що Україні вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу, і тому школи зможуть відновити традиційне навчання з 1 вересня.
Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам під час робочої поїздки на Волинь, передає Цензор.НЕТ.
"Готові (до відкриття шкіл з вересня. - Ред.), віримо, що не буде хвилі (COVID-19. - Ред.), і діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері і нормально спілкуватися", - заявив Зеленський.
У той же час він сказав, що говорити про щось 100-відсотково поки рано, "тому контролювати коронавірус по всьому світу дуже складно".
За словами президента, в Україні "більш-менш хвилі другої поки немає", але людям варто бути обережними, щоб не зростала кількість нових хворих.
Зеленський також додав, що Україна технічно ще не готова до дистанційного навчання, тому що немає хорошого інтернету по всій країні.
Він нагадав, що 2019-20 навчальний рік закінчували в тому числі і за допомогою уроків по телебаченню, тому що не всі куточки України мають 3G або 4G покриття.
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Ремікс любовної історії Янека з кухаркою?
вообще-то не в сфере, а в среде.
"потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно".
да ну, прям. нужно по всему миру просто перестать болеть.
"более или менее волны второй пока нет"Источник: https://censor.net/n3207103
так все же, более или менее или как всегда "где-то посредине"
Источник: https://censor.net/n3207103
Если бубочка сказала, что верит, значит, никакой 2-й волны не будет.
Не чем больше пугать или учетелям нечем платить.
Так что вынимайте голову из дерьма и начинайте думать!
Короновирус никуда не делся. И осенью начнется второй сериал "Жопа экономике Украины".
Время вам дано для того, чтобы постелить соломки где нуно. Я ясно излагаю?
Правда не на Донбассе, а в своей пустой , обдолбанной голове.
Вован, займись економікою і перестань здавати Україну Путіну.