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Новини Санкції проти Росії
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Санкції проти РФ мають не просто зберігатися, але й посилюватися у зв'язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права, - Кулеба

Санкції проти РФ мають не просто зберігатися, але й посилюватися у зв'язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права, - Кулеба

Україна продовжує наполягати, що санкції проти Росії не просто мають зберігатися, але і посилюватися у зв'язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права та її зобов'язань як держави, яка окуповує території

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив в інтерв'ю "Голосу Америки" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безумовно. Тут не впоратися тільки дипломатичними переговорами, потрібні також ефективні інструменти тиску, тому ми продовжуємо наполягати, що санкції проти Росії не просто мають зберігатися, але й посилюватися у зв'язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права та її зобов'язань як держави, яка окуповує території. І якщо з дотриманням санкцій все непогано складається, і вдається, попри різні хвилі й чутки, це все утримувати, то з посиленням санкцій є питання, і ми постійно б'ємо саме в цю точку, що "зробила Росія нове порушення, потрібен новий рівень тиску", - сказав він.

На запитання про можливу нову хвилю агресії з боку Росії Кулеба відповів, що Україна знає про побудову мережі військових об'єднань і підрозділів Росією уздовж кордону, і це не є ознакою миролюбної політики.

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"2014 рік показав нам, що будь-яку загрозу або навіть натяк на загрозу з боку Росії треба сприймати максимально серйозно, і, без перебільшення, Україна має в будь-який момент бути готовою до будь-чого, і наші Збройні сили, і наша дипломатія, і наша економіка, і всі інші сектори життя. Ми прекрасно знаємо всю інформацію про побудову мережі військових об'єднань і підрозділів уздовж нашого кордону, і це не є ознакою миролюбної політики. Але водночас у нас зараз триває активна фаза дипломатичного поєдинку, де ми намагаємося принести мир", - підкреслив міністр.

Автор: 

росія (65442) санкції (11891) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
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Какое лицемерие. Одно то, что косоглазый херус постановил закупать электроэнергию у параши!!!
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09.07.2020 12:16
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Найкраща санкція Москві - промосковський гідрант на Кубані. А краще з каменюкою на шиї у Дніпрі.
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09.07.2020 12:16 Відповісти
Какое лицемерие. Одно то, что косоглазый херус постановил закупать электроэнергию у параши!!!
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09.07.2020 12:16 Відповісти
О.. если бы они после введения усиливались после каждого ежеминутного нарушения, РФ давно была бы отключена от международной платежной систему, введено эмбарго на покупку газа и нефти ( да и вообще на все), , запрет въезда гражданам РФ на территорию ЕС, США, Канады и т.д. Арест всех зарубежных счетов, вскрытие тайных. Высылка граждан имеющих российское гражданство "на историческую родину" и т.д.
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09.07.2020 12:18 Відповісти
Вообще цель жизни человечества - полное прекращение контактов США и развитого мира с недоразвитыми странами, которые все время что то нарушают, то права человека, то международное право. Тотальные санкции - никаких поставок сырья, рабов на плантации, ученых и просто талантов из 3го мира! Тогда гуманистам из цивилизованных стран не придется тратиться на содержание нищих, пусть живут, как хотят.
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09.07.2020 12:20 Відповісти
Що ваша влада зробила для того що б санкції які ввели до вас хоча б залишились? Діти сонця, думають хтось за них все зробить, як юля тільки в опозиції уміють язиком чисати, а у владі обісрались по вуха.
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09.07.2020 12:24 Відповісти
кулєба, чючєло з розовим платком в кармані, які санкції ви з ішаком ввели і усілілі проти русні?
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09.07.2020 12:32 Відповісти
Какие санкции))))раша завалена рошеном соевого миллиардера))))Кстате лучшего качества чем для рынка Украины))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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09.07.2020 12:34 Відповісти
Та ти шо? Прямо завалена? Та ще й кращої якості? І зараз ти нам приведеш факти, на підтвердження своїх істерик.
"Roshen не постачає свою українську продукцію до РФ з 2013 року".
А те що ти, і тобі подібні, скупають солодоці і тягнете контрабанду в мордор, то й хрін з вами. Гроші за товар, а відповідно і податки, залишаються в Україні.
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09.07.2020 12:49 Відповісти
Кому факты ?упоротому порохоботу?И кстате на счет налогов))).Пэдро 19 апреля 2016 года заплатила 8 млн долларов США налогов в казну рф))))20 января 2017 года на официальном сайте компании, объявлено о закрытии подразделения «Рошен» в Липецкой области. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, - говорится в официальном сообщении корпорации. Откуда такие тупни берутся?
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09.07.2020 13:03 Відповісти
Тому українська сторона обговорює "особливий статус доМбаса", поступки в домовленностях, відкриває кордон з мордором
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09.07.2020 12:45 Відповісти
 
 