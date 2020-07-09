Санкції проти РФ мають не просто зберігатися, але й посилюватися у зв'язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права, - Кулеба

Україна продовжує наполягати, що санкції проти Росії не просто мають зберігатися, але і посилюватися у зв'язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права та її зобов'язань як держави, яка окуповує території

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив в інтерв'ю "Голосу Америки" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безумовно. Тут не впоратися тільки дипломатичними переговорами, потрібні також ефективні інструменти тиску, тому ми продовжуємо наполягати, що санкції проти Росії не просто мають зберігатися, але й посилюватися у зв'язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права та її зобов'язань як держави, яка окуповує території. І якщо з дотриманням санкцій все непогано складається, і вдається, попри різні хвилі й чутки, це все утримувати, то з посиленням санкцій є питання, і ми постійно б'ємо саме в цю точку, що "зробила Росія нове порушення, потрібен новий рівень тиску", - сказав він.

На запитання про можливу нову хвилю агресії з боку Росії Кулеба відповів, що Україна знає про побудову мережі військових об'єднань і підрозділів Росією уздовж кордону, і це не є ознакою миролюбної політики.

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"2014 рік показав нам, що будь-яку загрозу або навіть натяк на загрозу з боку Росії треба сприймати максимально серйозно, і, без перебільшення, Україна має в будь-який момент бути готовою до будь-чого, і наші Збройні сили, і наша дипломатія, і наша економіка, і всі інші сектори життя. Ми прекрасно знаємо всю інформацію про побудову мережі військових об'єднань і підрозділів уздовж нашого кордону, і це не є ознакою миролюбної політики. Але водночас у нас зараз триває активна фаза дипломатичного поєдинку, де ми намагаємося принести мир", - підкреслив міністр.