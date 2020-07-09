Зеленський про будівництво доріг: Питання тендерів мене не дуже цікавить, мене цікавить швидкий результат

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його головне завдання - показати народу України, що дороги будуть будуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у ході робочого візиту на Волинь.

Одна з журналісток сказала президенту, що "Волиньавтодор" скаржиться, що фірми з Луганська і Донецька забирають у них тендери, навіть коли "Волиньавтодор" виграє їх.

"Мені здається, ми живемо в країні, в якій не було доріг. Наше завдання - протягом тих років, які нам дав народ України показати, що дороги будуть будуватися. Я вам чесно скажу, я не знаю, що там з тендерами і чесно, мене це не дуже цікавить, тому що мене цікавить швидкий результат. Хто дає якісний і швидкий результат, нехай той і будує дороги", - зазначив Зеленський.

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