1+1 media після слів Шарія щодо замовлення каналу сюжету про його віллу в Іспанії заявляє про наклеп і залучає юристів
1+1 media розцінює висловлювання блогера Анатолія Шарія про замовлення телеканалу зйомки сюжету про його нерухомість як наклеп, що загрожує діловій репутації медіагрупи і каналу "1+1".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві медіагрупи, поширеній у середу ввечері, їх детальним аналізом будуть займатися юристи компанії.
1+1 media пояснює, що в середу, 8 липня, на YouTube з'явилося відео від Анатолія Шарія, в якому той намагається переконати глядачів, що нібито планувалося його вбивство. За твердженнями автора відео, одним з етапів кампанії, яка повинна була передувати цьому, були заплановані візити журналістів в Іспанію, де є вілла, яка нібито належить Шарію, з метою зняти сюжети про його нерухомість. І, зокрема, стверджувалося, що вилітати на зйомки повинні були саме журналісти телеканалу "1 + 1".
"1+1 media заявляє, що слова пана Шарія не відповідають дійсності. Жодних звернень і тим більше замовлень щодо можливості проведення таких зйомок ні до каналу "1 + 1", ні до інших редакцій медіагрупи не надходило. Хочемо підкреслити: принципи медіагрупи виключають роботу "на замовлення". У будь-якому випадку, ця тема не була і не стоїть на порядку денному редакції. Тим більше що в Україні діють карантинні обмеження, в зв'язку з якими будь-які закордонні відрядження знімальних груп неможливі
З урахуванням вищенаведеного, 1+1 media розцінює слова Анатолія Шарія як наклеп, який загрожує діловій репутації медіагрупи і каналу "1 + 1" зокрема. Детальним аналізом цих заяв займуться юристи медіагрупи", - заявили в медіагрупі.
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Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её «самоизоляции» была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала «к маме». И что стоит вопрос о разводе.
Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.
В-третьих, скорее всего слухи об измене тоже фигня, потому что тогда совсем страшно становится от того, кто у руля страны сейчас. Сейчас не 90-е, когда тебя могли подслушивать и записывать только спецслужбы и особо навороченные папарацци, сейчас камера в каждой мобилке, а устройства скрытой записи микроскопические и стоят копейки. Чтобы этого не понимать и подставиться - надо быть реально идиотом с IQ ниже 73%. Просто представьте, что у кого-то есть хоум видео Зеленского и Мендель, и этот кто-то может требовать от Зеленского чего захочет. От президента страны во время войны. У которого IQ ниже 73% и мания величия.
Нет, я допускаю, конечно. Но не хочется верить.
http://rusjev.net/2020/07/09/pochemu-beremennost-mendel-ot-zelenskogo-eto-katastrofa/
а отдуваться будет поцЗе
Порохоботы передайте Бутусову не на ту лошадь поставил....
Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её «самоизоляции» была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала «к маме». И что стоит вопрос о разводе.
Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.
В-третьих, скорее всего слухи об измене тоже фигня, потому что тогда совсем страшно становится от того, кто у руля страны сейчас. Сейчас не 90-е, когда тебя могли подслушивать и записывать только спецслужбы и особо навороченные папарацци, сейчас камера в каждой мобилке, а устройства скрытой записи микроскопические и стоят копейки. Чтобы этого не понимать и подставиться - надо быть реально идиотом с IQ ниже 73%. Просто представьте, что у кого-то есть хоум видео Зеленского и Мендель, и этот кто-то может требовать от Зеленского чего захочет. От президента страны во время войны. У которого IQ ниже 73% и мания величия.
Нет, я допускаю, конечно. Но не хочется верить.
http://rusjev.net/2020/07/09/pochemu-beremennost-mendel-ot-zelenskogo-eto-katastrofa/
Или просто шнурки стирал😆😆😆
Мир в отверстиях пуйла видит совсем другой индивидуум.
https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
Конкурс, кто лучше и дальше плюнет говном - петуШарий или ЗЕбанарий.
А я думала, что дно было тогда.
Так и Казак может поставить вопрос!
А какая разніца!