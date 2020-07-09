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Новини
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1+1 media після слів Шарія щодо замовлення каналу сюжету про його віллу в Іспанії заявляє про наклеп і залучає юристів

1+1 media після слів Шарія щодо замовлення каналу сюжету про його віллу в Іспанії заявляє про наклеп і залучає юристів

1+1 media розцінює висловлювання блогера Анатолія Шарія про замовлення телеканалу зйомки сюжету про його нерухомість як наклеп, що загрожує діловій репутації медіагрупи і каналу "1+1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві медіагрупи, поширеній у середу ввечері, їх детальним аналізом будуть займатися юристи компанії.

1+1 media пояснює, що в середу, 8 липня, на YouTube з'явилося відео від Анатолія Шарія, в якому той намагається переконати глядачів, що нібито планувалося його вбивство. За твердженнями автора відео, одним з етапів кампанії, яка повинна була передувати цьому, були заплановані візити журналістів в Іспанію, де є вілла, яка нібито належить Шарію, з метою зняти сюжети про його нерухомість. І, зокрема, стверджувалося, що вилітати на зйомки повинні були саме журналісти телеканалу "1 + 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлівський агент Шарій відповів на сюжет про віллу в Іспанії: Коштує 3 млн євро, гроші є "взагалі на все"

"1+1 media заявляє, що слова пана Шарія не відповідають дійсності. Жодних звернень і тим більше замовлень щодо можливості проведення таких зйомок ні до каналу "1 + 1", ні до інших редакцій медіагрупи не надходило. Хочемо підкреслити: принципи медіагрупи виключають роботу "на замовлення". У будь-якому випадку, ця тема не була і не стоїть на порядку денному редакції. Тим більше що в Україні діють карантинні обмеження, в зв'язку з якими будь-які закордонні відрядження знімальних груп неможливі

З урахуванням вищенаведеного, 1+1 media розцінює слова Анатолія Шарія як наклеп, який загрожує діловій репутації медіагрупи і каналу "1 + 1" зокрема. Детальним аналізом цих заяв займуться юристи медіагрупи", - заявили в медіагрупі.

Автор: 

наклеп (47) 1+1 (171) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+16
оооо, сцепились жабы с гадюкой))))) гуд!!!
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09.07.2020 12:31
+14
ооо!.. драка двух шлюх ))
1+1 media после слов Шария о заказе каналу сюжета о его вилле в Испании заявляет о клевете и привлекает юристов - Цензор.НЕТ 5548
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09.07.2020 12:35
+12
Мілиє бранятся. Наріду треба показати, що Коломойський і Мертвечук - не друзі, не бізнес-партнери і не виконують перед Наросією завдання по знищенню України.
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09.07.2020 12:33
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БЄ+МЕ буде з ким судитись з тим, хто служить разом з ними одному обнульонному у кремляндії?
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09.07.2020 12:31 Відповісти
А ПРокуроствувати буде харківська лярва?
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09.07.2020 12:32 Відповісти
На Шария давно нужно завести дело в суде и осудить его на пожизненное. Зеленой власти пох, что он работает на рос. фашистов против Украины?
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09.07.2020 13:25 Відповісти
Краще ніж Петро "Якщо буде ваша ласка" Порошенко - Кремлю не служив ще ніхто 1+1 media після слів Шарія щодо замовлення каналу сюжету про його віллу в Іспанії заявляє про наклеп і залучає юристів - Цензор.НЕТ 4823
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09.07.2020 13:03 Відповісти
оооо, сцепились жабы с гадюкой))))) гуд!!!
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09.07.2020 12:31 Відповісти
Мілиє бранятся. Наріду треба показати, що Коломойський і Мертвечук - не друзі, не бізнес-партнери і не виконують перед Наросією завдання по знищенню України.
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09.07.2020 12:33 Відповісти
просто борются между собой за больший кусок финансирования из козломордии
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09.07.2020 13:23 Відповісти
Почему беременность Мендель от Зеленского это катастрофа




Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её «самоизоляции» была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала «к маме». И что стоит вопрос о разводе.
Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.
В-третьих, скорее всего слухи об измене тоже фигня, потому что тогда совсем страшно становится от того, кто у руля страны сейчас. Сейчас не 90-е, когда тебя могли подслушивать и записывать только спецслужбы и особо навороченные папарацци, сейчас камера в каждой мобилке, а устройства скрытой записи микроскопические и стоят копейки. Чтобы этого не понимать и подставиться - надо быть реально идиотом с IQ ниже 73%. Просто представьте, что у кого-то есть хоум видео Зеленского и Мендель, и этот кто-то может требовать от Зеленского чего захочет. От президента страны во время войны. У которого IQ ниже 73% и мания величия.
Нет, я допускаю, конечно. Но не хочется верить.

http://rusjev.net/2020/07/09/pochemu-beremennost-mendel-ot-zelenskogo-eto-katastrofa/
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09.07.2020 12:33 Відповісти


1+1 media после слов Шария о заказе каналу сюжета о его вилле в Испании заявляет о клевете и привлекает юристов - Цензор.НЕТ 1539
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09.07.2020 12:38 Відповісти
Три недели эта надпись держала в напряжении всех Вов в этом доме...
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09.07.2020 12:47 Відповісти
мендель залетела от ермака
а отдуваться будет поцЗе
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09.07.2020 14:32 Відповісти
пиарят петуШария всеми силами и средствами.
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09.07.2020 12:34 Відповісти
а зеля будет подавать на петушария за то, что тот обьявил, шо зебоба за собой не сливает дерьмо?
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09.07.2020 12:35 Відповісти
Все смешалось , - Кони Люди .Становление Шария и становление Г+Г и все ясно. Деловая Репутация Блин.
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09.07.2020 12:35 Відповісти
ооо!.. драка двух шлюх ))
1+1 media после слов Шария о заказе каналу сюжета о его вилле в Испании заявляет о клевете и привлекает юристов - Цензор.НЕТ 5548
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09.07.2020 12:35 Відповісти
за "деловую репутацию" ))
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09.07.2020 13:30 Відповісти
ваш толик ровня зеле -замочит его вот вот кацапня ,а на зебобу свалят
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09.07.2020 12:40 Відповісти
Да, факт шага впереди отрицать сложно. ну а дальше будет видно, могут и убрать.
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09.07.2020 14:20 Відповісти
одна помойка обвинила другую помойку, пошла вонь с двух сторон))
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09.07.2020 12:36 Відповісти
Мародер с ****** оказывается кенты😆😆😆😆😆
Порохоботы передайте Бутусову не на ту лошадь поставил....
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09.07.2020 12:37 Відповісти
Все вірно. Юра поставив на "будь хто, аби не Порох". Тепер програє Україна, а в наварі бородате мурло, господар голобородька.
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09.07.2020 13:04 Відповісти
Ну вот, вместо пустой болтовни про то, что Шарий все фальсифицировал, нормальная идея - сходить в суд и там во все разобраться.
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09.07.2020 12:37 Відповісти
Почему беременность Мендель от Зеленского это катастрофа




Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её «самоизоляции» была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала «к маме». И что стоит вопрос о разводе.
Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.
В-третьих, скорее всего слухи об измене тоже фигня, потому что тогда совсем страшно становится от того, кто у руля страны сейчас. Сейчас не 90-е, когда тебя могли подслушивать и записывать только спецслужбы и особо навороченные папарацци, сейчас камера в каждой мобилке, а устройства скрытой записи микроскопические и стоят копейки. Чтобы этого не понимать и подставиться - надо быть реально идиотом с IQ ниже 73%. Просто представьте, что у кого-то есть хоум видео Зеленского и Мендель, и этот кто-то может требовать от Зеленского чего захочет. От президента страны во время войны. У которого IQ ниже 73% и мания величия.
Нет, я допускаю, конечно. Но не хочется верить.

http://rusjev.net/2020/07/09/pochemu-beremennost-mendel-ot-zelenskogo-eto-katastrofa/
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09.07.2020 12:37 Відповісти
Вони ( Г+Г та Шарік ) одне одного вартують.
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09.07.2020 12:40 Відповісти
Петушарий спалил "бородатую бабушку".
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09.07.2020 12:42 Відповісти
"Чума на оба ваших дома!" (с)
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09.07.2020 12:42 Відповісти
Порохоботы как вы думаете мародер делал ***** миньет?
Или просто шнурки стирал😆😆😆
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09.07.2020 12:50 Відповісти
тАварищ, вы рамсы попутали.
Мир в отверстиях пуйла видит совсем другой индивидуум.

https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
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09.07.2020 12:53 Відповісти
Пошла заруба фейкометов.
Конкурс, кто лучше и дальше плюнет говном - петуШарий или ЗЕбанарий.
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09.07.2020 12:53 Відповісти
А как петята то возбудились...))
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09.07.2020 13:07 Відповісти
ну если ты говноед петушария, то почему это скрываешь?
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09.07.2020 13:09 Відповісти
Что ни касаб, то про гуано, сортир, и прочие мочеполовые темы)))
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09.07.2020 13:34 Відповісти
у петушария все херово. все увидили как он обосрался с говном зеленского, а еще заказ на избиение своего активиста, теперь зашквар с виллой в италии... с такими темпами у мертведчука не хватит денег, чтобы отбеливать эту тупорылую бородатую псину на своих говноканалах.
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09.07.2020 13:08 Відповісти
Боже ж ты мой! Оказывается, после сюжетов про убиенного Порошенко родного брата еще что-то может угрожать деловой репутации Г+Г !!!!!!
А я думала, что дно было тогда.
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09.07.2020 13:12 Відповісти
1+1 media після слів Шарія щодо замовлення каналу сюжету про його віллу в Іспанії заявляє про наклеп і залучає юристів - Цензор.НЕТ 8788
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09.07.2020 13:12 Відповісти
Как это один рупор может критиковать другой?
Так и Казак может поставить вопрос!
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09.07.2020 13:17 Відповісти
Ці повії варті однин одного.
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09.07.2020 13:23 Відповісти
Слова о,,репутации г+г" звучат как плохой и не смешной анекдот
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09.07.2020 13:36 Відповісти
Іпала жаба гадюку..
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09.07.2020 13:49 Відповісти
Брехун оббрехав брехунів
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09.07.2020 14:38 Відповісти
Чи навпаки?..
А какая разніца!
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09.07.2020 14:39 Відповісти
 
 