1+1 media після слів Шарія щодо замовлення каналу сюжету про його віллу в Іспанії заявляє про наклеп і залучає юристів

1+1 media розцінює висловлювання блогера Анатолія Шарія про замовлення телеканалу зйомки сюжету про його нерухомість як наклеп, що загрожує діловій репутації медіагрупи і каналу "1+1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві медіагрупи, поширеній у середу ввечері, їх детальним аналізом будуть займатися юристи компанії.

1+1 media пояснює, що в середу, 8 липня, на YouTube з'явилося відео від Анатолія Шарія, в якому той намагається переконати глядачів, що нібито планувалося його вбивство. За твердженнями автора відео, одним з етапів кампанії, яка повинна була передувати цьому, були заплановані візити журналістів в Іспанію, де є вілла, яка нібито належить Шарію, з метою зняти сюжети про його нерухомість. І, зокрема, стверджувалося, що вилітати на зйомки повинні були саме журналісти телеканалу "1 + 1".

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"1+1 media заявляє, що слова пана Шарія не відповідають дійсності. Жодних звернень і тим більше замовлень щодо можливості проведення таких зйомок ні до каналу "1 + 1", ні до інших редакцій медіагрупи не надходило. Хочемо підкреслити: принципи медіагрупи виключають роботу "на замовлення". У будь-якому випадку, ця тема не була і не стоїть на порядку денному редакції. Тим більше що в Україні діють карантинні обмеження, в зв'язку з якими будь-які закордонні відрядження знімальних груп неможливі

З урахуванням вищенаведеного, 1+1 media розцінює слова Анатолія Шарія як наклеп, який загрожує діловій репутації медіагрупи і каналу "1 + 1" зокрема. Детальним аналізом цих заяв займуться юристи медіагрупи", - заявили в медіагрупі.