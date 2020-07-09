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40% іноземців, які приїжджають жити і працювати в Угорщину, - з України, - Центральне статистичне управління

40% іноземців, які приїжджають жити і працювати в Угорщину, - з України, - Центральне статистичне управління

Чотири з десяти іноземців, які приїжджають жити і працювати в Угорщину - це українці.

Про це свідчать дані Центрального статистичного управління Угорщини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо у 2015 році влада Угорщини зареєструвала 1143 українських громадян, то у 2019 році вже 21 тис. громадян з України подали документи на отримання посвідчення на постійне проживання. Це означає, що 40 відсотків іноземців, які приїжджають до Угорщини, - з України", - йдеться у публікації.

Однією з причин цього є те, що угорська економіка змушена боротися з дефіцитом робочої сили. Тому для українців була спрощена процедура працевлаштування ще до епідемії коронавірусу.

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Зросла за рік також в'єтнамська громада - з 1279 до 1961 осіб. Найбільше вихідців з цієї країни приїхало до Угорщини у 2014 році, коли кожен третій іммігрант був з Азії. Наразі їх загальна кількість складає близько 12 тисяч осіб.

Треті за кількістю - серби. Однак якщо іммігрнатів з Сербії у 2007 році було майже 20 відостків, то за останні роки їх кількість різко знизилася. Також різко зменшилася кількість людей, які приїжджають до Угорщини з інших країн-членів ЄС.

Хоча ще 10 років тому половина іноземців, які приїжджали до Угорщини, була з країн ЄС. Загалом до епідемії коронавірусу в Угорщині офіційно проживало 200 тис іноземних громадян. З них найбільше (77 905 осіб) вказало основну мету - роботу.

За останніми даними Угорського статистичного управління, до Угорщини ніколи ще не приїжджало більше іноземців, ніж у 2019 році. Кількість іноземців, які просили дозвіл на постійне проживання в країні становила 55 297 осіб.

У 2018 році ця кількість була 49 тисяч, у 2017 році - 36 тисяч, у 2016 році - лише 23 тисячі. Навіть за часів правління "лівих" під керівництвом Ференца Дюрчаня, яких зараз активно критикують в уряді як "промігрантських" кількість мігрантів ніколи не досягала навіть 36 тисяч осіб за рік.

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Автор: 

Угорщина (2297) мігранти (1115) статистика (2247) українці (2540) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+2
Из-за политики , проводимой Венгрией , не поехал бы в эту страну даже как турист , не говоря уже о том , чтобы там поработать...
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09.07.2020 13:13
+2
Україна для інших країн як бездонна криниця по поставці людських та природних ресурсів, от тільки черпати з тії криниці скоро нічого буде, так як вертикаль село-місто-закордон де частка села 30% і в основному вона давала приріст містам зменшується швидкими темпами .
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09.07.2020 13:39
+1
З них 99% громадяни і ****** і ЮА.
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09.07.2020 13:10
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З них 99% громадяни і ****** і ЮА.
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09.07.2020 13:10 Відповісти
Из-за политики , проводимой Венгрией , не поехал бы в эту страну даже как турист , не говоря уже о том , чтобы там поработать...
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09.07.2020 13:13 Відповісти
Чим більше мадярів виїде в Угорщину - тим спокійніше буде в Україні.
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09.07.2020 13:15 Відповісти
Логічно було б зробити українську мову другою державною в Угорщині.
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09.07.2020 13:16 Відповісти
Там нет таких локаций украинцев, как венгров в Закарпатье, и они граждане.
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09.07.2020 13:25 Відповісти
Вырос вместе с венграми в Берегово, хороший и культурный народ, европейцы. Они и при Совке ходили в церковь, отмечали Пасху и... Хеллоувин... Надо не вставать на дыбы, а проводить нормальную политику. И да, в мире сейчас побеждает не армия, а экономическая модель (кроме Рашки). Она у нас есть, эта модель? П.С. И да, Венгрия физически не сможет нас оккупировать.
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09.07.2020 13:22 Відповісти
''хороший и культурный народ, европейцы'' вчать і обов'язково знають добре мову народу серед якого живуть!
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09.07.2020 13:33 Відповісти
Я был бы согласен, если бы сам в детстве не понимал мадярский. И не знал ситуации. Они и при совке русский не учили. И в массе своей они живут как раз среди "своего народу", т.к. это венгерский национальный округ. Я же говорю, есть особенности. Это не тот случай с русской мовой...
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09.07.2020 13:40 Відповісти
Сам такий самий "мадяр" - ні бе ні ме українською, сожитєлі с...!
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09.07.2020 13:42 Відповісти
Ты прямо Фарион с Тягнибоком, такие дуроломы очень Кремлю нужны.....Ненависть разжигать.... Ах эти мадяры, ату их, чертей....
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09.07.2020 13:44 Відповісти
Живеш тут все життя, а кацап кацапом! Як можна не поважати цього хлопчину афро-американця???!!!

"Як можна не пишатися тим, що ви - українці?!" Афроамериканець Юра з Коломиї звернувся до українців і розповів свою історію (відео) https://vgolos.com.ua/news/yak-mozhna-ne-pyshatysya-tym-shho-vy-ukrayintsi-afroamerykanets-yura-z-kolomyyi-zvernuvsya-do-ukrayintsiv-i-rozpoviv-svoyu-istoriyu-video_1245197.html?fbclid=IwAR2We7lWS49OFJyv8QNo09lXwBQrifaJyTKk3HaH0KFwdtHLwneeqIItV2k
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09.07.2020 13:51 Відповісти
Угорську він розумів - а написати два слова державною - ніт….
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09.07.2020 18:06 Відповісти
Бо там не тіль ''русскаїзичная чєлюсть", але такий самий і "мозг".
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09.07.2020 21:21 Відповісти
Ниє нич.
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09.07.2020 21:37 Відповісти
А мадяри не всі в Україні розмовляють і розуміють українську і приклади були, коли посадові особи держави в мадярських школах не могли просто поговорити з їхніми учнями, бо ті ні бе ні ме українською, а такі всі ''хороший и культурный народ, европейцы''...
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09.07.2020 13:40 Відповісти
"Одной из причин этого является то, что венгерская экономика вынуждена бороться с дефицитом рабочей силы. Поэтому для украинцев была упрощена процедура трудоустройства еще до эпидемии коронавируса.". Ні, головна причина у тому, що українська економіка знаходиться в ...опі.
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09.07.2020 13:36 Відповісти
+100% Будь Украина богатая, а не только отдельные нацмены, вроде Коломойского и Ахметова, венгры бы к нам поехали......
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09.07.2020 13:42 Відповісти
Я достаточно часто бываю в Венгрии и могу сказать, что сами венгры, особенно молодежь, не видят будущего в своей стране. Кстати, знание английского （а часто и плюс немецкого） среди школьников и студентов на порядок выше, чем в Украине.
Не знаю, то ли качество преподавания, то ли мотивация у самой молодежи, но иностранный язык у них на высоком уровне.
Правда, выпускники венгерских вузов （до отъезда из Венгрии）очень часто становятся барменами и горничными/администраторами в Будапеште.
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09.07.2020 14:13 Відповісти
Україна для інших країн як бездонна криниця по поставці людських та природних ресурсів, от тільки черпати з тії криниці скоро нічого буде, так як вертикаль село-місто-закордон де частка села 30% і в основному вона давала приріст містам зменшується швидкими темпами .
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09.07.2020 13:39 Відповісти
Тому треба українців-націоналістів, які тут живуть, захищають цю землю і нікуди не хочуть звідси їхати, бо Україна справд найкраща земля для нас!
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09.07.2020 13:44 Відповісти
Вибирати у владу!
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09.07.2020 13:45 Відповісти
Они ещё пожалеют,что переехали с Украины.
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09.07.2020 14:14 Відповісти
Там нет таких локаций украинцев, как венгров в Закарпатье, и они граждане. Венгры не считают Берегово Украиной, его у венгров забрал Сталин 74 года назад, а мадьяры живут там 1000 лет жители Берегово, абсолютно равнодушны к традициям, обычаям, культуре, и мове украинцев. Говоря; "убирайтесь домой", надо помнить, что в Закарпатье жили сотни поколений мадьяр. Закарпатцы, полностью ориентированы на свой, английский и немецкий языки. Чтобы понять почему, поговорите с таксистом, официантом, или торгашом, в Египте, или скажем Турции на мове. Очень быстро вспоминается язык агрессора, который там крайне популярен.
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09.07.2020 15:49 Відповісти
ВЫ !! любители замутить на ровном месте!!! Когда вы уже научитесь писать правду!! А не ту которая вам выгодна!! Например; 40% это сколько? 5 человек или 100 человек. Тогда вообще не о чём говорить. Если же эта цифра 30-40 тысяч человек, то тогда надо задуматься!!
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09.07.2020 18:36 Відповісти
 
 