В Україні діє 1571 мобільна бригада з тестування на COVID-19, - Нацслужба здоров'я
В Україні станом на кінець червня діяла 1 571 мобільна бригада з тестування на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної служби здоров'я (НСЗУ) в Facebook.
Згідно з повідомленням, за квітень-червень мобільні бригади здійснили майже 325 тис. тестувань на COVID-19 методом ПЛР, з них близько 144 тис. - в червні.
Мобільні бригади виїжджають до пацієнта з підозрою на СOVID-19 і здійснюють забір матеріалу для тестування методом ПЛР. Потім доставляють цей матеріал в лабораторію.
Послуги мобільних бригад по забору матеріалу для тестування методом ПЛР і саме тестування є безкоштовним для пацієнта.
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не то шоб подорвать эффективность, а то шоб обстебать Стебанова
Люди, вам не надоело быть управляемыми вот этими ООНовскими о ВОЗовскими холуями ?