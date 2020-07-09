В Україні діє 1571 мобільна бригада з тестування на COVID-19, - Нацслужба здоров'я

В Україні станом на кінець червня діяла 1 571 мобільна бригада з тестування на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної служби здоров'я (НСЗУ) в Facebook.

Згідно з повідомленням, за квітень-червень мобільні бригади здійснили майже 325 тис. тестувань на COVID-19 методом ПЛР, з них близько 144 тис. - в червні.

Мобільні бригади виїжджають до пацієнта з підозрою на СOVID-19 і здійснюють забір матеріалу для тестування методом ПЛР. Потім доставляють цей матеріал в лабораторію.

Послуги мобільних бригад по забору матеріалу для тестування методом ПЛР і саме тестування є безкоштовним для пацієнта.

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