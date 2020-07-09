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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні діє 1571 мобільна бригада з тестування на COVID-19, - Нацслужба здоров'я

В Україні діє 1571 мобільна бригада з тестування на COVID-19, - Нацслужба здоров'я

В Україні станом на кінець червня діяла 1 571 мобільна бригада з тестування на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної служби здоров'я (НСЗУ) в Facebook.

Згідно з повідомленням, за квітень-червень мобільні бригади здійснили майже 325 тис. тестувань на COVID-19 методом ПЛР, з них близько 144 тис. - в червні.

Мобільні бригади виїжджають до пацієнта з підозрою на СOVID-19 і здійснюють забір матеріалу для тестування методом ПЛР. Потім доставляють цей матеріал в лабораторію.

Послуги мобільних бригад по забору матеріалу для тестування методом ПЛР і саме тестування є безкоштовним для пацієнта.

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В Україні діє 1571 мобільна бригада з тестування на COVID-19, - Нацслужба здоровя 01

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Слаживается мнение что у нас ничем больше не болеют кроме Уханьки.
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09.07.2020 12:58 Відповісти
Приказ получен от Хозяев.
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09.07.2020 13:14 Відповісти
Выходит что 1571 бригада делает в день только по 100 тестов каждая !? ..зебилы мля
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09.07.2020 12:59 Відповісти
,k//////// бл.......... жаль шо я не пранкер как Великий Вольнов, а то бы проверил эти бригады... от и до

не то шоб подорвать эффективность, а то шоб обстебать Стебанова
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09.07.2020 13:00 Відповісти
Это одна бригада не делает и 100 тестов в месяц. Просто на все бригады один врач - и тот Ляшко. А командиром у него - санитар. А у санитара командир - ишак. Вот это и есть обратная вертикаль. Ишак на санитаре, санитар врачом погоняет.
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09.07.2020 13:09 Відповісти
Едрить. Других болезней нет. Туберкулёз извели, СПИД побеждён, гепатит С испугался и сбежал сам.
Люди, вам не надоело быть управляемыми вот этими ООНовскими о ВОЗовскими холуями ?
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09.07.2020 13:14 Відповісти
коли зєбидлу нєх дєлать, вони создають 1571 мобільну бригаду хз для чого.
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09.07.2020 13:14 Відповісти
Там бабло такое моется на этом, что вам и не снилось.
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09.07.2020 13:24 Відповісти
Ці бригади треба бойкотувати. І піддавати осРакізму.
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09.07.2020 14:36 Відповісти
 
 