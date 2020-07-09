Форма управління в "Укрзалізниці" недостатньо ефективна, гальмує реформування компанії, - член Наглядової ради УЗ Лещенко
Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає форму корпоративного управління в компанії недостатньо ефективною.
Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"На мій погляд, форма керівництва в "Укрзалізниці" не така ефективна, як могла бути в разі, якби замість правління працював гендиректор із заступниками. Тому що колегіальність управління робить її з і так неповороткої і забюрократизованої компанії ще більш повільну структуру", - сказав він.
На думку Лещенка, УЗ дуже перевантажена, і щоб зробити її сучасною, необхідно раціонально розподілити штат, істотно скоротити адміністративний персонал.
"І тут виникає питання, як це зробити швидко, враховуючи трудове законодавство. З іншого боку, на місцях теж потрібно упорядковувати структуру персоналу УЗ. І це буде не менш складно. А є ще питання непрофільних активів", - зазначає він.
За словами Лещенка, раніше існуюча інфраструктура компанії обслуговувала по суті набагато більшу територію, ніж зараз, а після виходу країни зі складу Радянського Союзу так і не була модернізована.
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