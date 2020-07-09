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Форма управління в "Укрзалізниці" недостатньо ефективна, гальмує реформування компанії, - член Наглядової ради УЗ Лещенко

Форма управління в

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає форму корпоративного управління в компанії недостатньо ефективною.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, форма керівництва в "Укрзалізниці" не така ефективна, як могла бути в разі, якби замість правління працював гендиректор із заступниками. Тому що колегіальність управління робить її з і так неповороткої і забюрократизованої компанії ще більш повільну структуру", - сказав він.

На думку Лещенка, УЗ дуже перевантажена, і щоб зробити її сучасною, необхідно раціонально розподілити штат, істотно скоротити адміністративний персонал.

"І тут виникає питання, як це зробити швидко, враховуючи трудове законодавство. З іншого боку, на місцях теж потрібно упорядковувати структуру персоналу УЗ. І це буде не менш складно. А є ще питання непрофільних активів", - зазначає він.

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За словами Лещенка, раніше існуюча інфраструктура компанії обслуговувала по суті набагато більшу територію, ніж зараз, а після виходу країни зі складу Радянського Союзу так і не була модернізована.

Автор: 

Лещенко Сергій (505) наглядова рада (640) Укрзалізниця (6865)


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09.07.2020 13:13 Відповісти
Уже лет 40 тормозит. Просто надо не воровать.
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09.07.2020 13:14 Відповісти
Ты прям,как яйценюк овощу говорил.А пришёл пэтя,так все дружно "перестали воровать"
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09.07.2020 13:18 Відповісти
- Берримор, скажите, что может понимать в управлении железной дорогой небртый альфонс с пролих журналистским образованием и отсутствием совести?
- Только бабло, сэр. Возможно ещё и разницу между первой и второй полками в плацкартном вагоне, сэр.
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09.07.2020 13:18 Відповісти
Надо премию выддать()))))))
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09.07.2020 13:20 Відповісти
Сказал профессиональный зализничник Сирожа-квартирооптимзд
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09.07.2020 13:20 Відповісти
"реформатор", блін.
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09.07.2020 13:26 Відповісти
Сирожа Лєщ на гальмах. Гарно лизнув "зеленим". Збирай зараз все на них, бо скоро будуть нові вибори і тобі потрібно буде десь влаштуватися на посаду "чесного".
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09.07.2020 14:21 Відповісти
 
 