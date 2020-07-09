Для абітурієнтів з окупованого Криму й ОРДЛО буде окрема квота до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто склав ЗНО, - "слуга народу" Бабак

Для дітей з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей буде окрема квота на вступ до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто складає зовнішнє незалежне оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"У них окрема квота ... Коли ми розглядали цей законопроєкт (про особливості вступу до вишів України для дітей з Криму та ОРДЛО. - Ред.) у себе на комітеті, то рішенням комітету ми попросили прем'єр-міністра, щоб він виділив цю квоту окремо як доповнення до кількості бюджетних місць, яка є зараз в Україні для широкого вступу. Тоді вони взагалі ні з ким не будуть конкурувати. Наскільки мені відомо, зараз Міністерство освіти і науки з Міністерством економіки вже на фінішній прямій щодо погодження цієї додаткової бюджетної квоти", - пояснив Бабак.

Також він зазначив, що така квота для дітей з окупованого Криму й ОРДЛО, імовірно, буде щороку.

"Ми будемо робити так, щоб діти дійсно не конкурували з українськими дітьми, які складають зовнішнє незалежне оцінювання", - додав Бабак.

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