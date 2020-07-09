Для абітурієнтів з окупованого Криму й ОРДЛО буде окрема квота до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто склав ЗНО, - "слуга народу" Бабак
Для дітей з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей буде окрема квота на вступ до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто складає зовнішнє незалежне оцінювання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
"У них окрема квота ... Коли ми розглядали цей законопроєкт (про особливості вступу до вишів України для дітей з Криму та ОРДЛО. - Ред.) у себе на комітеті, то рішенням комітету ми попросили прем'єр-міністра, щоб він виділив цю квоту окремо як доповнення до кількості бюджетних місць, яка є зараз в Україні для широкого вступу. Тоді вони взагалі ні з ким не будуть конкурувати. Наскільки мені відомо, зараз Міністерство освіти і науки з Міністерством економіки вже на фінішній прямій щодо погодження цієї додаткової бюджетної квоти", - пояснив Бабак.
Також він зазначив, що така квота для дітей з окупованого Криму й ОРДЛО, імовірно, буде щороку.
"Ми будемо робити так, щоб діти дійсно не конкурували з українськими дітьми, які складають зовнішнє незалежне оцінювання", - додав Бабак.
Будь ласка, зачекайте...
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B9
Не увидел ? )))
Саме 20 лютого 2014 року Росія здійснила міжнародний злочин, порушила базові принципи міжнародного права та європейського устрою, зруйнувала існуючий баланс сил в регіоні, спровокувала найбільшу з часів Другої світової війни безпекову кризу в Європі. Грубо порушуючи територіальну цілісність та суверенітет України, російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з'явилися вантажівки без номерів, так звані «зелені чоловічки» - озброєні військові без розпізнавальних знаків. Водночас відбулося створення й озброєння іррегулярних збройних формувань найманців з-поміж місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних Сил Російської Федерації.
Странно, что ты этого не знаешь.
Просто ты не служила и не знаешь такой простой вещи.
Я тебе ещё раз повторяю две вещи:
1) Не надо отдельного приказа от главнокомандующего на то, что и так прописано в Уставе. СБУ и прочие правоохранительные органы по умолчанию должны были зачистить этих террористов. Они на такую работу нанимались. Для примера, директор танкового завода не должен отдавать отдельный приказ токарю прийти завтра на работу и выточить определённую деталь.
И если токарь завтра не выйдет и не выточит эту деталь, то это не потому, что директор не издал специального приказа.
2) Тогда даже министры обороны переходили на сторону врага, шо уж там говорить о простых военнослужащих, живущих там. Вот такая армия была. Номинально была, а фактически не было.
И если ты смеялся с его плоских шуточек про "инспектора Петренко" и прочих образов выставления украинцев идиотами - то чего ты сейчас удивляешься?
Что нужно сделать для получения льгот и субсидий в Украине?!
Стать пророссийским сепаратистом и коллаборантом!
Поэтому разумно предоставлять жителям оккупированых территорий право на получение образования за счет бюджета. Не разумно делать для этого отдельный конкурс. Они должны претендовать на бесплатное образование по общему конкурсу наравне с иными гражданами.
Иначе получается: более умный патриот - иди на контракт или работать. более глупый коллаборант - иди на бюджет. Из-за зеленых идиотов украинская молодежь будет выезжать в ДНР и регистрироваться там для того чтобы поступать на обучение вне конкурса.
если желающих больше, то кто-то в пролете. это и есть конкуренция.
Надо быть очень странным человеком чтоб живя в Крыму или ОРДЛО, поехать учиться не в Ростов или Краснодар - а в Украину.
не?
1) ближе (В Ростове есть ВУЗы почти всех специальностей, при том повыше уровнем чем ближайшие в Украине))
2) лучше отношение к самим студентам, и безопаснее для их родителей
3) побольше возможностей для трудоустройства
4) единая правовая и языковая среда с ОРДЛО и Крымом.
Не вижу ни малейшего резона выбрать Украину (разве что ты уникальный патриот. Ну так а почему ты тогда не уехал в Украину раньше?)
2. Образование в РФ абсолютно никакое.
3. Что бы учиться в РФ нужно быть не только дегенератом, но ещё и отбросом общества.
А ВУЗы в мировом рейтинге занимают места выше чем Украинские.
Ну у вас отношение явно предвзятое, и руководствуетесь вы эмоциями. Я с вашей точкой зрения - не согласен.
Работаю я кстати в Украине. Зарплата у меня с каденции клоуна поменьше стала, после уплаты всех налогов всего 30-32т. гривен в месяц плюс доходы от хобби от 3 до 40 т в месяц. Опять же таки гривен, а не рублей.
Количество мест в вузах не увеличивается, а просто забирается определенное количество под квоту, то есть свободных мест становится меньше, значит конкуренция больше)
Это чисто рэкет "по данецки")))
А дети воевавших????
Хотят быть в Украине, пусть переезжают в Украину и живут здесь!!!!
Прекрасная политика ЗЕленой стаи!!!
Вступати будуть не на загальних умовах, а на пільгових.
Займуть місця талановитих дітей, які чесно пройшли всі іспити.
Паспорти українські чи кацапські, чи какаяразница?
Викладання якою мовою буде, кацапською?
Плісняві, постійно, на чорне кажуть біле, і видають капітуляцію за перемогу.
Серьезно ?
Это как понимать ???????????????????????????????????????????