Закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №3734, який дозволяє абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО.

Відповідна інформація вказується на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається в картці законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей", документ повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 8 липня.

Закон дозволяє вступати за вступними іспитами в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія населених пунктів на лінії зіткнення, до всіх вищих навчальних закладів. На сьогодні вступ за квотою передбачений тільки для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя в уповноважених закладах вищої освіти.

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