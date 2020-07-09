Закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій передали на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №3734, який дозволяє абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО.
Відповідна інформація вказується на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається в картці законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей", документ повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 8 липня.
Закон дозволяє вступати за вступними іспитами в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія населених пунктів на лінії зіткнення, до всіх вищих навчальних закладів. На сьогодні вступ за квотою передбачений тільки для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя в уповноважених закладах вищої освіти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що ви можете для них запропонувати крім ненависті? Навіщо за них боротися?
Як що це не робити зараз, за десять років там не залишиться лояльного населення.
11:00, 9 июля
«Медико - Природничий Университет» проводит летний набор студентов на очную (дневную, вечернюю), заочную и дистанционную формы обучения. Набор осуществляется без ВНО (на основе диплома бакалавра, специалиста, магистра) с зачислением на II - III курсы. На основании диплома младшего специалиста (ВНО - украинский язык и литература), зачисление на ІІ-ІІІ курс по специальностям:
223 МЕДСЕСТРИНСТВО (бакалавр)
Специализации:
1. Медицинская сестра по массажу и лечебной физкультуре;
2. Медицинская сестра по стоматологическим процедурам;
3. Медицинская сестра по косметологическим процедурам (медицинский косметолог) / Сестра медицинская по косметологическим процедурам (медицинский подолог);
4. Медицинская сестра по диетическому питанию;
5. Менеджмент и управление в области Здравоохранения (с правом занимать должность старшей, главной медицинской сестры, заместителя главного врача по медсестринству в ЛПУ, здравпунктах, ФАПах);
6. Методика преподавания дисциплин в области Здравоохранения (преподаватель ВУЗа 1-2 уровня аккредитации).
053 ПСИХОЛОГИЯ (бакалавр)
Специализации:
- практическая психология;
- медицинская психология.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
Адрес: г. Николаев, пр. Богоявленский 43-А
Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/
отакої...ждемо від ахверистів академії "асенізаторів-золотарів!"
http://vnz-mpu.com.ua/