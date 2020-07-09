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Закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій передали на підпис Зеленському

Закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №3734, який дозволяє абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО.

Відповідна інформація вказується на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається в картці законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей", документ повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 8 липня.

Закон дозволяє вступати за вступними іспитами в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія населених пунктів на лінії зіткнення, до всіх вищих навчальних закладів. На сьогодні вступ за квотою передбачений тільки для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя в уповноважених закладах вищої освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для абітурієнтів з окупованого Криму й ОРДЛО буде окрема квота до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто склав ЗНО, - "слуга народу" Бабак

Автор: 

Крим (14176) окупація (6719) Донбас (22356) ЗНО (323)


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Топ коментарі
+10
И ведь малограмотный зебил малоросс подпишет
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09.07.2020 13:45
+8
Давайте их сразу в слуги народа принимайте.
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09.07.2020 13:50
+6
Вот так вот. Займут места, а вы детки на платное... Или в армию.
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09.07.2020 14:02
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И ведь малограмотный зебил малоросс подпишет
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09.07.2020 13:45 Відповісти
А для вас краще, щоб вони не навчалися у нас, а воювали з нами?
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09.07.2020 13:47 Відповісти
они выучаться.....и будут с нами воевать...дураками))))
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09.07.2020 13:50 Відповісти
Краще щоб вони зникли и так, чтобы их долго искали и не нашли.
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09.07.2020 13:50 Відповісти
А если лугандонские детлохи пойдут учиться в военные училища? Как смотрите на такую перспективу, а после получения погон - поедут как специалисты воевать за ордило?
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09.07.2020 13:52 Відповісти
Та ні. В основному вони вступають в універи МВС. На мєнтів.
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09.07.2020 13:54 Відповісти
Стандартна колоніальна тема - брати дітей з території яку захопив до себе на навчання - принцип пряника.
Що ви можете для них запропонувати крім ненависті? Навіщо за них боротися?
Як що це не робити зараз, за десять років там не залишиться лояльного населення.
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09.07.2020 14:17 Відповісти
А де вони всі жили до війни?
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09.07.2020 13:55 Відповісти
Давайте их сразу в слуги народа принимайте.
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09.07.2020 13:50 Відповісти
передали на под пись...пись Зеленскому
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09.07.2020 13:50 Відповісти
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11:00, 9 июля

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Специализации:
1. Медицинская сестра по массажу и лечебной физкультуре;
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3. Медицинская сестра по косметологическим процедурам (медицинский косметолог) / Сестра медицинская по косметологическим процедурам (медицинский подолог);
4. Медицинская сестра по диетическому питанию;
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053 ПСИХОЛОГИЯ (бакалавр)
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Адрес: г. Николаев, пр. Богоявленский 43-А
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отакої...ждемо від ахверистів академії "асенізаторів-золотарів!"

http://vnz-mpu.com.ua/
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09.07.2020 13:54 Відповісти
Вот так вот. Займут места, а вы детки на платное... Или в армию.
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09.07.2020 14:02 Відповісти
Будувати дороги за 6000 на місяць.
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09.07.2020 14:19 Відповісти
И в попку пусть не забудет их поцеловать, это же "наши люди".
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09.07.2020 14:17 Відповісти
У Задрота есть возможность реабилитироваться в глазах украинцев не подписав этот закон.
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09.07.2020 14:24 Відповісти
Це явна дескримінація всіх інших українських дітей!!!! Негайно подати на розгляд Конституційного Суда даний дескримінаційний закон! І відмінити негайно його дію. Не має бути винятків, всі рівні по можливостях і перед Законом. А якщо ще й зясується, що батьки є учасниками незаконних бандформувань, зрадниками сепаратистами для таких взагалі має бути закритий шлях в українські Вузи.
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09.07.2020 14:36 Відповісти
....у себя на комитете, то решением комитета мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая есть сейчас в Украине для широкого вступления, - все равно,что бы члены рейстага попросили Гитлера о квоте для детей советских офицеров ,или же депутаты израильского кнесета попросили у Биньямина дополнительные квот для детей "хезболлы"
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09.07.2020 15:00 Відповісти
Вова соскучился по петициям ? Это не сшивание страны,а культивация шатания и прямое нарушение Конституции!
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09.07.2020 17:06 Відповісти
Порушено вимоги Конституції про рівність . А головне-- тупий і найтупіший займе місце талантливого юнака. Ворог буде з дипломом України.
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09.07.2020 17:17 Відповісти
Придурки слуг народа!
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09.07.2020 18:31 Відповісти
 
 