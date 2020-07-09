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Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський

Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський

Під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський відвідав новозбудований дитячий садок у селі Крупа Підгайцівської об’єднаної територіальної громади, який було зведено в межах реалізації Національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Необхідність спорудження нового дитсадка на 105 місць зумовлена тим, що понад 250 дітей дошкільного віку з дев’яти населених пунктів ОТГ не мають доступу до дошкільної освіти. Крім того, садочок створює 32 нові робочі місця.

Заклад планують відкрити в серпні 2020 року.

Глава держави зазначив, що дитсадок у селі Крупа є доволі сучасним, але треба завершити роботи з благоустрою навколишньої території.

Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко розповів Зеленському про інші соціальні об’єкти, які відновлюються в області в межах програми "Велике будівництво".

"У нас сім шкіл, три садочки і два спортивні майданчики. З урахуванням нашого нового стадіону, буде три стадіони. Це буде великий стадіон – за програмою "Україна – чемпіон", присвячений нашому видатному тренеру, який тренує луцьку команду", – зазначив очільник ОДА.

"Сім нових шкіл (у Волинській області. – Ред.) буде здано цього року. І три садочки. В сумі – 10. За планом у нас було п'ять шкіл і п'ять садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає", – зауважив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) будівництво (3021) школа (2217) Велике будівництво (741) Волинська область (864)


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Топ коментарі
+11
обьясните кто нибудь дебилу что капитальные здания НЕ СТРОЯТСЯ за год. в первый год заливается фундамент и он выстаивается до следующего сезона. иначе нельзя - лопнет
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09.07.2020 13:52
+11
Дякуємо Порошенко і його команді!
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09.07.2020 13:53
+9
це банальна добудова, що було розпочато до зеленої ери
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09.07.2020 13:50
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Ну, типу, школ не було, а Зеленський побудує школи (на словах) і Волинь стане грамотною. Товариш Вовка Ленін приїхав.
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09.07.2020 13:50 Відповісти
Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5762
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09.07.2020 14:39 Відповісти
классическая игра словами, по научному - бред
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09.07.2020 14:47 Відповісти
Это то, что мы слышим от зеленой власти весь последний год.
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09.07.2020 14:52 Відповісти
Для того, чтобы слышать, надо слушать, а вы только зехейтерскими источниками пользуетесь.
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10.07.2020 00:08 Відповісти
Типа они были, но их было мало, теперь будeт на 7 больше.
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10.07.2020 00:07 Відповісти
це банальна добудова, що було розпочато до зеленої ери
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09.07.2020 13:50 Відповісти
Таки да

Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1391
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09.07.2020 14:39 Відповісти
Ну и почему они наполовину, и как долго строили эту половину?
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10.07.2020 00:11 Відповісти
Только не такими темпами.
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10.07.2020 00:09 Відповісти
обьясните кто нибудь дебилу что капитальные здания НЕ СТРОЯТСЯ за год. в первый год заливается фундамент и он выстаивается до следующего сезона. иначе нельзя - лопнет
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09.07.2020 13:52 Відповісти
Кошти закладаються в бюджет ще набагато раніше)
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09.07.2020 13:54 Відповісти
Это надо объяснять не ему, безнадега. Объяснять, ну или пытаться объяснять надо тем дебилам которые поверят.
Хотя это тоже безнадежно.
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09.07.2020 13:55 Відповісти
Кто вам эту чушь сказал: "в первый год заливается фундамент и он выстаивается до следующего сезона"?

Поинтересуйтесь за какое время и как строятся подобные здания (да даже 6-ти этажные) в Штатах:

"...most commercial buildings that are more than 10,000 square feet will take somewhere between 4-6 months to build. When you get up into more complex office buildings and larger industrial buildings, say 50,000 square feet or more, they can take from six to eight months. Year-long projects are usually projects that have a dollar value of five million dollars or more."

http://rockfordstructures.com/index.php/how-long-will-it-take-to-build-my-building/

https://www.quora.com/How-long-does-it-take-to-build-a-school#:~:text=Around%20here%2C%20from%20design%20through,a%20plethora%20of%20other%20matters.

https://www.probuilder.com/how-long-did-it-take-build-apartment-building-2015
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10.07.2020 00:33 Відповісти
Дякуємо Порошенко і його команді!
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09.07.2020 13:53 Відповісти
Сьогодні сонце зійшло,дякуємо пораху.
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09.07.2020 14:06 Відповісти
За то, что наполовину и бросили?! Ну-ну!
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10.07.2020 00:13 Відповісти
Скоро автобусные остановки будет открывать и общественные уборные.
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09.07.2020 13:54 Відповісти
Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3323
И не говори...А то и знаки разные там...
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09.07.2020 14:17 Відповісти
Зе-тыпил, все кацапскую пропаганду читаешь?
НЕ "знак" он отркрывал, а ТРАССУ ГОС ЗНАЧЕНИЯ после ремонта!
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09.07.2020 14:22 Відповісти
То воно хоче сказати, що під час економічної кризи, пандемії з карантином за державний кошт (а не з місцевого бюджету) було побудовано 7 шкіл, 2 спортивних майданчика та 3 дит.садочка в одній області?
Щось якось не віриться...
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09.07.2020 13:54 Відповісти
Правильно не віриться. Бо ті школи закладались в будівництво і будувались коли була ота якоби злочинна влада. І Президентом був отой якоби барига. Але ще потрібно сказати що і багато на Волині побудовано і за Януковича. Волині в цьому плані повезло, бо головою Волинської обласної адміністрації на той час був великий син Волинського краю Борис Петрович Клімчук. Саме завдяки йому на Волині було розпочате велике будівництво. Те чим зараз хизується зелений скоморох, якраз і є обєктами не завершеного будівництва, яке розпочалось в ті часи, і при Порошенку, коли почало діяти місцеве самоврядування, і кошти від податків почали залишатись в місцевій громаді. От тільки яке відношення до цього всього має Зеленський?????? То питання.
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09.07.2020 15:00 Відповісти
Национальная программа «Большая стройка», инициированная Президентом Украин ы Владимиром Зеленским, стартовала по всей Украине 1 марта 2020 года.

когда эти садики, школы и стадионы строить начали, если этой программе 4 месяца?
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09.07.2020 13:54 Відповісти
А чіво ета у Вас вапроси какієта парахаботскіє, а? (іронія)
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09.07.2020 13:57 Відповісти
" Владимир Зеленский посетил новый детский сад который был построен в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка"Источник: https://censor.net/n3207130
Как же он меня бесит!
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09.07.2020 13:58 Відповісти
Зеленский, я положил новую плитку, у себя в туалете, в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка", приезжай, на открытие, снимешь политические дивиденды. И арохамию захвати
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09.07.2020 14:01 Відповісти
утопите их там обоих.
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09.07.2020 14:10 Відповісти
Так и сделаю, если приедут. И шампанское открою.
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09.07.2020 14:20 Відповісти
Боюсь, что приезд вестника апокалипсиса ничего хорошего не принесёт. Хотя если эти два поца таки утонут, обязуюсь лично приехать на ликвидацию последствий их визита (ложу плитку, клею обои, бетонирую и копаю ямы (надеюсь две понадобятся)).
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09.07.2020 14:29 Відповісти
Глава государства отметил, что детсад в селе Крупа довольно современный, но надо завершить работы по благоустройству окружающей территории. Источник: https://censor.net/n3207130

Это точно уровень президента? Похоже на зама сельского головы по благоустройству.
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09.07.2020 14:12 Відповісти
Янык был завгар, а этот криворогий шлимазл по профессии
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09.07.2020 14:16 Відповісти
Ой, знову стрічка-ножиці? А шо там мєндель? Не народила ще?
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09.07.2020 14:15 Відповісти
В сети расползаются слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Сегодня основатель политического движения в поддержку Порошенко «25%» известный порохобот Роман Реведжук опубликовал на своей странице в соцсети провокационный пост, в котором высказывает предположение о беременности Мендель от своего шефа.
«What? Мендель беременна от Зеленского?» - то ли спрашивает, то ли удивляется журналист и далее идет набор нецензурных выражений.
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09.07.2020 14:18 Відповісти
Если шо, строили его с 2017 года
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09.07.2020 14:24 Відповісти
открывашка зеленая - позор
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09.07.2020 14:39 Відповісти
Дегенерат ЗЕянелох занялся строительством школ. Ну когда же это чувырло объявит сколько открылось общественных сортиров или слабо ему ими заняться?
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09.07.2020 14:43 Відповісти
а зеля тут каким боком ?
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09.07.2020 15:36 Відповісти
Да його яйцями там чуть не закидали, охорона допомогла, там у Зе охоронців більше ста чоловік.
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09.07.2020 20:14 Відповісти
Обновили фасади за місяць і типу нові школи, от і брехло той Вован.
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09.07.2020 23:05 Відповісти
Интересно а куда старые школы деваются? Продаются кумовьям за копейки? Было 52 млн населения - хватало и садиков и школ, сейчас от силы 40 млн. и фиг в школу попадешь
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09.07.2020 23:47 Відповісти
Шо це за зелений монстр на стіні намальований? Дітей лякати? А якби не треба було президенту відкривати цей садочок, то територію би встигли зробити?
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09.07.2020 23:55 Відповісти
 
 