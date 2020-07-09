Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський

Під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський відвідав новозбудований дитячий садок у селі Крупа Підгайцівської об’єднаної територіальної громади, який було зведено в межах реалізації Національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Необхідність спорудження нового дитсадка на 105 місць зумовлена тим, що понад 250 дітей дошкільного віку з дев’яти населених пунктів ОТГ не мають доступу до дошкільної освіти. Крім того, садочок створює 32 нові робочі місця.

Заклад планують відкрити в серпні 2020 року.

Глава держави зазначив, що дитсадок у селі Крупа є доволі сучасним, але треба завершити роботи з благоустрою навколишньої території.

Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко розповів Зеленському про інші соціальні об’єкти, які відновлюються в області в межах програми "Велике будівництво".

"У нас сім шкіл, три садочки і два спортивні майданчики. З урахуванням нашого нового стадіону, буде три стадіони. Це буде великий стадіон – за програмою "Україна – чемпіон", присвячений нашому видатному тренеру, який тренує луцьку команду", – зазначив очільник ОДА.

"Сім нових шкіл (у Волинській області. – Ред.) буде здано цього року. І три садочки. В сумі – 10. За планом у нас було п'ять шкіл і п'ять садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає", – зауважив глава держави.

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