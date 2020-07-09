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Новини Коронавірус і карантин
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Через порушників маскового режиму майже на годину затрималася електричка на Харківщині, - "Укрзалізниця"

Через порушників маскового режиму майже на годину затрималася електричка на Харківщині, -

Вчора, 8 липня, приміський поїзд №6015 Козача Лопань - Харків прибув на кінцеву станцію із затримкою в 49 хвилин. Причиною цього стало порушення пасажирами карантинних вимог, а саме – перебування у вагоні електропоїзда без захисних масок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Пасажирів-порушників маскового режиму під час посадки в поїзд на станції Дергачі виявили провідники та стрільці воєнізованої охорони регіональної філії "Південна залізниця" - вони саме здійснювали черговий рейд щодо дотримання громадянами карантинних вимог. На зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували, як і на нагадування через гучномовець про необхідність користуватися захисними масками. Залізничники були змушені викликати наряд Національної поліції.

Правоохоронці, які прибули на виклик, провели роз’яснювальну роботу серед порушників маскового режиму. Щоправда, через це зазнали незручностей інші пасажири – поїзд було затримано на станції Дергачі на 51 хвилину, на кінцеву станцію Харків-Пасажирський прибув із затримкою в 49 хвилин.

"Наразі Харківщина входить до переліку областей, які не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу. Тому вкотре закликаємо пасажирів дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я: одягати захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції у вагоні та займати місця тільки для сидіння", - підсумували в "Укрзалізниці".

Також читайте: На залізничному вокзалі Києва буде встановлено інфрачервоні системи скринінгу температури, - "Укрзалізниця"

Автор: 

карантин (18172) порушення (607) Укрзалізниця (6865) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+6
таких тупых и необразованных особей можно найти во всех странах)) их лозунг- " Если я это не вижу,то это не существует" ))
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09.07.2020 14:38
+6
Розкажи це тим, хто перехворів на коронавірус сам, або був в палаті, де рідні були на апаратах ШВЛ.
Або, хто поховав, кого з рідних.
Як ото їм, читати твою маячню.
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09.07.2020 15:09
+3
Петя ******* Украины
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09.07.2020 14:05
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Петя ******* Украины
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09.07.2020 14:05 Відповісти
Так украинские электрички постоянно опаздывают. Кто обвинил в этом масочный режим?
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09.07.2020 14:08 Відповісти
Розкажи це тим, хто перехворів на коронавірус сам, або був в палаті, де рідні були на апаратах ШВЛ.
Або, хто поховав, кого з рідних.
Як ото їм, читати твою маячню.
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09.07.2020 15:09 Відповісти
Не надо ля-ля,у нас электрички ходят по графику.
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09.07.2020 20:23 Відповісти
1) за відсутності воєнного або надзвичайного стану ніхто не має права будь-де вимагати від здорової людини носіння маски
2) карантинні постанови не були зареєстровані в Мін'юсті у встановленому законом порядку, отже вони не вступили в законну силу і не почали діяти
3) коли вже держава почне забезпечувати, як вона це зобов'язалась робити у відповідності з чинним законодавством, населення респіраторами з рівнем захисту fffp3? бо все інше є лише видимістю діяльності з перекладанням своєї відповідальності на людей
фактично у нас не було і немає маскового режиму, бо ті ганчірки на обличчях 95% людей ніяким чином не впливають на поширення вірусів, а є лише спецперепусткою в магазин, транспорт та оберігом від протоколу про "порушення карантину" (якого, як вказано вище, в нас ні де-юре, ні де-факто немає)
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09.07.2020 14:12 Відповісти
таких тупых и необразованных особей можно найти во всех странах)) их лозунг- " Если я это не вижу,то это не существует" ))
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09.07.2020 14:38 Відповісти
твій мозок з'їв невидимий грибок
доказів не проси, ти ж в усе сліпо віриш, вір і в це
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09.07.2020 17:24 Відповісти
государство обязано полностью обеспечивать средствами защиты только медперсонал.

даже при наличии медстраховки защита не покрывается страховкой для простых граждан в развитых странах))
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09.07.2020 14:40 Відповісти
Закон Украины О защите населения при инфекционных заболеваниях ст.8 читай.
Профилактические мероприятия это и есть маски и антисептики, они должны быть бесплатные.
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09.07.2020 15:25 Відповісти
ну у вас и медицина бесплатная по конституции))))
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09.07.2020 15:32 Відповісти
В ЕС бесплатные только для мед. персонала.
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09.07.2020 15:39 Відповісти
да ты хоть эту маску одень, так нет же, будет со слюной доказывать, что он прав, а его права ущемляют. А почему такие долбоебы не учитывают прав других людей. Мне например не приятно, когда рядом стоит гавно кашляющее и которое даже свою пасть рукой не может прикрыть. Но тоже кричит о правах и масках.
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09.07.2020 15:38 Відповісти
якщо ти - гівно безмозке, це твої проблеми
я не кашляю, я здоровий, не маю симптомів, що ти від мене хочеш, їбанько?
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09.07.2020 17:23 Відповісти
то, что ты здоровый, это 100% не так. Ты полный дебил. Мозгов у тебя наверное как у зеленского) Но при этом ты еще и мудак и тебе уже ни один доктор не поможет.)
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15.07.2020 15:48 Відповісти
не приємно? вдягни на себе 10 масок і зверху відро, або краще сиди вдома в приємностях
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09.07.2020 17:24 Відповісти
Раньше по электричкам ходили наряды транспортной полиции.Возобновить с резиновыми дубинками.
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09.07.2020 14:13 Відповісти
садомазохіст?
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09.07.2020 17:30 Відповісти
Лучше вообще никуда не ездить, чем ездить в маске. Потому как нахождение в маске при жаре свыше +30°С опасно для здоровья, а некоторым и для жизни.
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09.07.2020 15:12 Відповісти
страна то богатая но побирается постоянно по миру))
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09.07.2020 15:33 Відповісти
Во-во!
Набитая под завязку электричка едет три часа - то, что вирус прописал!
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09.07.2020 18:14 Відповісти
Заголовок невірний. Пропоную: "Місцева влада та Укрзалізниця виявилися не здатні організувати комфортне перевезення пасажирів з дотриманням умов карантину". Сам стараюсь дотримуватися вимог, але в тих умовах - переповнений вагон, їдуть стоячи, навряд чи є кондиціонер. В таких умовах за літньої спеки у масці непритомність, різке загострення серцево-судинних захворювань може статись за кілька хвилин. Легко звинуватити людей змушених їхати в таких умовах. А де відповідальність організаторів такого перевезення?
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09.07.2020 19:48 Відповісти
 
 