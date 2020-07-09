Через порушників маскового режиму майже на годину затрималася електричка на Харківщині, - "Укрзалізниця"

Вчора, 8 липня, приміський поїзд №6015 Козача Лопань - Харків прибув на кінцеву станцію із затримкою в 49 хвилин. Причиною цього стало порушення пасажирами карантинних вимог, а саме – перебування у вагоні електропоїзда без захисних масок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Пасажирів-порушників маскового режиму під час посадки в поїзд на станції Дергачі виявили провідники та стрільці воєнізованої охорони регіональної філії "Південна залізниця" - вони саме здійснювали черговий рейд щодо дотримання громадянами карантинних вимог. На зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували, як і на нагадування через гучномовець про необхідність користуватися захисними масками. Залізничники були змушені викликати наряд Національної поліції.

Правоохоронці, які прибули на виклик, провели роз’яснювальну роботу серед порушників маскового режиму. Щоправда, через це зазнали незручностей інші пасажири – поїзд було затримано на станції Дергачі на 51 хвилину, на кінцеву станцію Харків-Пасажирський прибув із затримкою в 49 хвилин.

"Наразі Харківщина входить до переліку областей, які не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу. Тому вкотре закликаємо пасажирів дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я: одягати захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції у вагоні та займати місця тільки для сидіння", - підсумували в "Укрзалізниці".

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