Через порушників маскового режиму майже на годину затрималася електричка на Харківщині, - "Укрзалізниця"
Вчора, 8 липня, приміський поїзд №6015 Козача Лопань - Харків прибув на кінцеву станцію із затримкою в 49 хвилин. Причиною цього стало порушення пасажирами карантинних вимог, а саме – перебування у вагоні електропоїзда без захисних масок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Пасажирів-порушників маскового режиму під час посадки в поїзд на станції Дергачі виявили провідники та стрільці воєнізованої охорони регіональної філії "Південна залізниця" - вони саме здійснювали черговий рейд щодо дотримання громадянами карантинних вимог. На зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували, як і на нагадування через гучномовець про необхідність користуватися захисними масками. Залізничники були змушені викликати наряд Національної поліції.
Правоохоронці, які прибули на виклик, провели роз’яснювальну роботу серед порушників маскового режиму. Щоправда, через це зазнали незручностей інші пасажири – поїзд було затримано на станції Дергачі на 51 хвилину, на кінцеву станцію Харків-Пасажирський прибув із затримкою в 49 хвилин.
"Наразі Харківщина входить до переліку областей, які не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу. Тому вкотре закликаємо пасажирів дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я: одягати захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції у вагоні та займати місця тільки для сидіння", - підсумували в "Укрзалізниці".
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Або, хто поховав, кого з рідних.
Як ото їм, читати твою маячню.
2) карантинні постанови не були зареєстровані в Мін'юсті у встановленому законом порядку, отже вони не вступили в законну силу і не почали діяти
3) коли вже держава почне забезпечувати, як вона це зобов'язалась робити у відповідності з чинним законодавством, населення респіраторами з рівнем захисту fffp3? бо все інше є лише видимістю діяльності з перекладанням своєї відповідальності на людей
фактично у нас не було і немає маскового режиму, бо ті ганчірки на обличчях 95% людей ніяким чином не впливають на поширення вірусів, а є лише спецперепусткою в магазин, транспорт та оберігом від протоколу про "порушення карантину" (якого, як вказано вище, в нас ні де-юре, ні де-факто немає)
доказів не проси, ти ж в усе сліпо віриш, вір і в це
даже при наличии медстраховки защита не покрывается страховкой для простых граждан в развитых странах))
Профилактические мероприятия это и есть маски и антисептики, они должны быть бесплатные.
я не кашляю, я здоровий, не маю симптомів, що ти від мене хочеш, їбанько?
Набитая под завязку электричка едет три часа - то, что вирус прописал!