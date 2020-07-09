Рішення МКМТ не обмежувати імпорт добрив в Україну ухвалено на користь російських корпорацій, - ZN.UA
Рішення української Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) не вводити квоти на імпорт мінеральних добрив підіграло російській корпорації "Єврохім", що вкладе 1 мільярд доларів у будівництво заводу в Казахстані.
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на матеріал "Національний інтерес" видання ZN.UA.
22 червня МКМТ ухвалила рішення відмовити українським виробникам у захисних заходах і запровадженні квот на імпорт мінеральних добрив з формулюванням: "застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України".
Зазначається, що МКМТ не супроводила своє рішення якимись розшифровками чи уточненнями.
"Мінекономрозвитку, своєю чергою, так і не опублікував свій звіт про розслідування. Досі єдиною офіційною позицією міністерства залишається заява Тараса Качки, в якій чітко сказано, що підсумком розслідувань буде саме введення квот", - повідомляє "Дзеркало Тижня" із посиланням на заяву заступника міністра розвитку економіки Тараса Качки від 21 травня, згідно з якою результатом спеціального розслідування, яке тривало 10 місяців (із серпня 2019-го по травень 2020 року), мало стати введення квот на імпорт міндобрив в Україну.
Однак через місяць ті ж інстанції опублікували прямо протилежний висновок: про недоцільність введення квот. Як повідомляє Сергій Следзь, "відомо як мінімум про один епізод, коли в питання імпорту мінеральних добрив в Україну втрутився особисто президент Володимир Зеленський. За словами глави Держгеокадастру України Романа Лещенка, Зеленський вважає, що квоти на імпорт мінеральних добрив запроваджувати недоцільно, оскільки це може зашкодити інтересам аграріїв".
У матеріалі повідомляється, що українські чиновники, ухваливши рішення про повне відкриття внутрішнього ринку для імпортних добрив, підіграли російським корпораціям.
"Російський "Єврохім", який був включений РНБО та КМУ у всілякі санкційні списки, кілька років тому отримав права надрокористування на фосфоритових родовищах "Аралтобе", "Кесиктобе" і "Гиммельфарбское" у Жамбилськой області Казахстану. І вже до 2021 року планує запустити там завод з випуску міндобрив, інвестувавши 1 млрд дол. Потужність заводу становитиме 1 млн тонн добрив на рік. Буде створено понад 2 тисячі нових робочих місць", - йдеться в матеріалі.
Експерт зазначає, що добрива з нових виробничих потужностей в Казахстані будуть поставлятися, в тому числі, і на український ринок.
"Якби квоти були введені, це поставило б під серйозний удар інвестиції росіян у Казахстані. Для "Єврохіму" зник би унікальний майданчик для поставок своєї продукції з Казахстану на величезний ринок України. Ось чому для того ж "Єврохіму" рішення МКМТ було настільки критичним. На кону - інвестиція в 1 млрд дол. і заслін, який могла б поставити Україна. Але не зробила цього", - констатує Сергій Следзь.
За словами експерта, "Єврохім" - не єдиний бенефіціар рішень українських чиновників. У РФ працює як мінімум п'ятірка великих корпорацій, для яких обхід українського ембарго на російські мінеральні добрива став одним із ключових бізнес-завдань останнього часу.
На думку експерта, чиновники з МКМТ, посилаючись на національні інтереси, завдали шкоди робочим місцям в Україні та посприяли іноземним виробникам.
"Дивно, що рішення, які ухвалює сьогодні українська влада, сприяють створенню тим же "Єврохімом" тисяч робочих місць у Казахстані (зарплати цих тисяч співробітників будуть забезпечені в тому числі і грошима, отриманими з українського ринку), і водночас знищують ті ж робочі місця в Черкасах, Кам'янському та Сєверодонецьку", - резюмує автор.
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Може б вони розказали,як боротись з Фірташевською монополією,чи дали б йому поради,як здешевити кінцеву ціну для споживачів ?
Поражаюсь, как Белоруссия не стала мировым лидером в производстве удобрений?! РФ одно время поставляла им газ и энергию дешевле чем своим потребителям. Но чего то не сложилось.
Не буде державної волі,-так і буде Ахмєт користуватись вугіллям з ОРДЛО на своїх ТЕС,а Фірташ-шантажувати банкрутством своїх заводів.
"По данным АМКУ, заводы бизнесмена с 2014 по 2017 годы покупали газ для производства удобрений у связанных компаний, повышая с каждой сделкой его стоимость. "Когда газ доходил к конечному заводу-производителю, его цена была значительно выше, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", - https://www.facebook.com/yuriy.terentyev/posts/2553019518066074 утверждал сам Терентьев.
В результате, цена селитры увеличивалась на 8-36%, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1295912223903246&set=pcb.1295911743903294&type=3&theater подсчитали в комитете .
Параллельно с газовыми схемами азотные предприятия бизнесмена создавали дефицит удобрений на рынке, выводя производство на "простой", утверждают в АМКУ."https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/azotnuyu-imperiyu-firtasha-gotovyat-k-razdelu-prigotovitsya-ahmetovu