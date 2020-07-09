Рішення МКМТ не обмежувати імпорт добрив в Україну ухвалено на користь російських корпорацій, - ZN.UA

Рішення української Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) не вводити квоти на імпорт мінеральних добрив підіграло російській корпорації "Єврохім", що вкладе 1 мільярд доларів у будівництво заводу в Казахстані.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на матеріал "Національний інтерес" видання ZN.UA.

22 червня МКМТ ухвалила рішення відмовити українським виробникам у захисних заходах і запровадженні квот на імпорт мінеральних добрив з формулюванням: "застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України".

Зазначається, що МКМТ не супроводила своє рішення якимись розшифровками чи уточненнями.

"Мінекономрозвитку, своєю чергою, так і не опублікував свій звіт про розслідування. Досі єдиною офіційною позицією міністерства залишається заява Тараса Качки, в якій чітко сказано, що підсумком розслідувань буде саме введення квот", - повідомляє "Дзеркало Тижня" із посиланням на заяву заступника міністра розвитку економіки Тараса Качки від 21 травня, згідно з якою результатом спеціального розслідування, яке тривало 10 місяців (із серпня 2019-го по травень 2020 року), мало стати введення квот на імпорт міндобрив в Україну.

Однак через місяць ті ж інстанції опублікували прямо протилежний висновок: про недоцільність введення квот. Як повідомляє Сергій Следзь, "відомо як мінімум про один епізод, коли в питання імпорту мінеральних добрив в Україну втрутився особисто президент Володимир Зеленський. За словами глави Держгеокадастру України Романа Лещенка, Зеленський вважає, що квоти на імпорт мінеральних добрив запроваджувати недоцільно, оскільки це може зашкодити інтересам аграріїв".

У матеріалі повідомляється, що українські чиновники, ухваливши рішення про повне відкриття внутрішнього ринку для імпортних добрив, підіграли російським корпораціям.

"Російський "Єврохім", який був включений РНБО та КМУ у всілякі санкційні списки, кілька років тому отримав права надрокористування на фосфоритових родовищах "Аралтобе", "Кесиктобе" і "Гиммельфарбское" у Жамбилськой області Казахстану. І вже до 2021 року планує запустити там завод з випуску міндобрив, інвестувавши 1 млрд дол. Потужність заводу становитиме 1 млн тонн добрив на рік. Буде створено понад 2 тисячі нових робочих місць", - йдеться в матеріалі.

Експерт зазначає, що добрива з нових виробничих потужностей в Казахстані будуть поставлятися, в тому числі, і на український ринок.

"Якби квоти були введені, це поставило б під серйозний удар інвестиції росіян у Казахстані. Для "Єврохіму" зник би унікальний майданчик для поставок своєї продукції з Казахстану на величезний ринок України. Ось чому для того ж "Єврохіму" рішення МКМТ було настільки критичним. На кону - інвестиція в 1 млрд дол. і заслін, який могла б поставити Україна. Але не зробила цього", - констатує Сергій Следзь.

За словами експерта, "Єврохім" - не єдиний бенефіціар рішень українських чиновників. У РФ працює як мінімум п'ятірка великих корпорацій, для яких обхід українського ембарго на російські мінеральні добрива став одним із ключових бізнес-завдань останнього часу.

На думку експерта, чиновники з МКМТ, посилаючись на національні інтереси, завдали шкоди робочим місцям в Україні та посприяли іноземним виробникам.

"Дивно, що рішення, які ухвалює сьогодні українська влада, сприяють створенню тим же "Єврохімом" тисяч робочих місць у Казахстані (зарплати цих тисяч співробітників будуть забезпечені в тому числі і грошима, отриманими з українського ринку), і водночас знищують ті ж робочі місця в Черкасах, Кам'янському та Сєверодонецьку", - резюмує автор.