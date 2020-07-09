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Новини
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Рішення МКМТ не обмежувати імпорт добрив в Україну ухвалено на користь російських корпорацій, - ZN.UA

Рішення МКМТ не обмежувати імпорт добрив в Україну ухвалено на користь російських корпорацій, - ZN.UA

Рішення української Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) не вводити квоти на імпорт мінеральних добрив підіграло російській корпорації "Єврохім", що вкладе 1 мільярд доларів у будівництво заводу в Казахстані.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на матеріал "Національний інтерес" видання ZN.UA.

22 червня МКМТ ухвалила рішення відмовити українським виробникам у захисних заходах і запровадженні квот на імпорт мінеральних добрив з формулюванням: "застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України".

Зазначається, що МКМТ не супроводила своє рішення якимись розшифровками чи уточненнями.

"Мінекономрозвитку, своєю чергою, так і не опублікував свій звіт про розслідування. Досі єдиною офіційною позицією міністерства залишається заява Тараса Качки, в якій чітко сказано, що підсумком розслідувань буде саме введення квот", - повідомляє "Дзеркало Тижня" із посиланням на заяву заступника міністра розвитку економіки Тараса Качки від 21 травня, згідно з якою результатом спеціального розслідування, яке тривало 10 місяців (із серпня 2019-го по травень 2020 року), мало стати введення квот на імпорт міндобрив в Україну.

Однак через місяць ті ж інстанції опублікували прямо протилежний висновок: про недоцільність введення квот. Як повідомляє Сергій Следзь, "відомо як мінімум про один епізод, коли в питання імпорту мінеральних добрив в Україну втрутився особисто президент Володимир Зеленський. За словами глави Держгеокадастру України Романа Лещенка, Зеленський вважає, що квоти на імпорт мінеральних добрив запроваджувати недоцільно, оскільки це може зашкодити інтересам аграріїв".

У матеріалі повідомляється, що українські чиновники, ухваливши рішення про повне відкриття внутрішнього ринку для імпортних добрив, підіграли російським корпораціям.

"Російський "Єврохім", який був включений РНБО та КМУ у всілякі санкційні списки, кілька років тому отримав права надрокористування на фосфоритових родовищах "Аралтобе", "Кесиктобе" і "Гиммельфарбское" у Жамбилськой області Казахстану. І вже до 2021 року планує запустити там завод з випуску міндобрив, інвестувавши 1 млрд дол. Потужність заводу становитиме 1 млн тонн добрив на рік. Буде створено понад 2 тисячі нових робочих місць", - йдеться в матеріалі.

Експерт зазначає, що добрива з нових виробничих потужностей в Казахстані будуть поставлятися, в тому числі, і на український ринок.

"Якби квоти були введені, це поставило б під серйозний удар інвестиції росіян у Казахстані. Для "Єврохіму" зник би унікальний майданчик для поставок своєї продукції з Казахстану на величезний ринок України. Ось чому для того ж "Єврохіму" рішення МКМТ було настільки критичним. На кону - інвестиція в 1 млрд дол. і заслін, який могла б поставити Україна. Але не зробила цього", - констатує Сергій Следзь.

За словами експерта, "Єврохім" - не єдиний бенефіціар рішень українських чиновників. У РФ працює як мінімум п'ятірка великих корпорацій, для яких обхід українського ембарго на російські мінеральні добрива став одним із ключових бізнес-завдань останнього часу.

На думку експерта, чиновники з МКМТ, посилаючись на національні інтереси, завдали шкоди робочим місцям в Україні та посприяли іноземним виробникам.

"Дивно, що рішення, які ухвалює сьогодні українська влада, сприяють створенню тим же "Єврохімом" тисяч робочих місць у Казахстані (зарплати цих тисяч співробітників будуть забезпечені в тому числі і грошима, отриманими з українського ринку), і водночас знищують ті ж робочі місця в Черкасах, Кам'янському та Сєверодонецьку", - резюмує автор.

Автор: 

імпорт (2622) Кабмін (14108) Казахстан (873) квоти (242) росія (65442) РНБО (2286) Мінекономрозвитку (2361) мінеральні добрива (70)


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Топ коментарі
+5
Торговля на крови продолжается.Зебилы молчат в тряпочку.
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09.07.2020 14:30
+4
Снова бабло победило совесть чиновника. Алчные скоты распродают родину оптом и в розницу.
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09.07.2020 14:19
+4
При нынешних ценах на газ, который является основным сырьем , можно производить на своих заводах удобрения дешевле кацапских и с большей добавленной стоимостью. Скройся с глаз.
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09.07.2020 14:50
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да угомонитесь уже, прихвостни Фирташа!
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09.07.2020 14:10 Відповісти
Всем не угодишь, аграрии требовали не ограничивать импорт.
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09.07.2020 14:17 Відповісти
Они то хотят продавать свою продукцию на экспорт. А для этого им надо быть конкурентоспособными. А как они будут конкурировать с Европейскими фермерами, если те используют гораздо более дешёвые Российские удобрения?
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09.07.2020 14:34 Відповісти
При нынешних ценах на газ, который является основным сырьем , можно производить на своих заводах удобрения дешевле кацапских и с большей добавленной стоимостью. Скройся с глаз.
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09.07.2020 14:50 Відповісти
набери Фирташа, расскажи ему об этом. Заводы у него.
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09.07.2020 15:00 Відповісти
Цены на газ и электроэнергию - 80% себестоимости азотных удобрений. То что цены на газ низкие - ровно тем же образом влияет и на производителей РФ.. При том они покупают газ на внутреннем рынке, а Украина импортирует за валюту, и с наценками.
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09.07.2020 15:05 Відповісти
В жопу себе свой газ закачайте, и электрику туда же, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Что б и духу кацапского здесь не было, твари...
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09.07.2020 16:30 Відповісти
Дай, придурок , медаль рос. производителям удобрений! Смею заметить , гадят русаки не у себя, а в Казахстане, из под санкция выводят производство. Сначала сделали невыносимыми условиями работы наших производителей, чтобы потом привести кацабов, и уничтожить свой собственный бизнес. Государство должно защищать интересы собственного бизнеса в первую очередь, а не сдавать за бабло интересы страны агрессору
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09.07.2020 15:29 Відповісти
Снова бабло победило совесть чиновника. Алчные скоты распродают родину оптом и в розницу.
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09.07.2020 14:19 Відповісти
Рішення МКМТ не обмежувати імпорт добрив в Україну ухвалено на користь російських корпорацій, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3789
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09.07.2020 14:48 Відповісти
Ну нацкорпус например щимит петушариков и жоппоблок, Свобода периодически устраивает акции протеста, а что делают порохососы? Скулят о преследовании шоколадного партнера ахметки и мертветчука?
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09.07.2020 16:17 Відповісти
Так я и говорю, все хорошо, каждый занимается своим делом.
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09.07.2020 16:24 Відповісти
Нужно законами урегулировать, чтобы торговля с РФ полностью прекращалась!
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09.07.2020 14:28 Відповісти
Это при Порохе была торговля на крови, теперь все кошерно...
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09.07.2020 14:45 Відповісти
Рішення МКМТ не обмежувати імпорт добрив в Україну ухвалено на користь російських корпорацій, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3553
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09.07.2020 14:51 Відповісти
я был всегда против Пороха! это рыговская мразь!
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09.07.2020 15:27 Відповісти
А ты зеленожопо- кремлевская мразь, и киздишь тут по кремлевским методичкам один в один.
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09.07.2020 15:30 Відповісти
За торговлю с врагом нужно казнить! Потому что Россия с вырученных денег потом убивает Украинцев! Торговля с РФ - это работа на врага!
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09.07.2020 14:29 Відповісти
Торговля на крови продолжается.Зебилы молчат в тряпочку.
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09.07.2020 14:30 Відповісти
Ага.Незалежні експерти Мостової.А те,що українські фермери без добрив з рф,будуть купувати на 25-30% дорожче-кого хвилює !
Може б вони розказали,як боротись з Фірташевською монополією,чи дали б йому поради,як здешевити кінцеву ціну для споживачів ?
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09.07.2020 14:38 Відповісти
Для этого надо покупать газ и электричество у РФ (при том желательно на государственном уровне выторговать скидки.

Поражаюсь, как Белоруссия не стала мировым лидером в производстве удобрений?! РФ одно время поставляла им газ и энергию дешевле чем своим потребителям. Но чего то не сложилось.
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09.07.2020 14:43 Відповісти
На дешевому газі з рф.Фірташ й заробив мільярди (і без дешевого,як бачимо,-не збанкрутував),а Білорусь-й так вагомий виробник на світовому ринку міндобрив,особливо калійних.
Не буде державної волі,-так і буде Ахмєт користуватись вугіллям з ОРДЛО на своїх ТЕС,а Фірташ-шантажувати банкрутством своїх заводів.

"По данным АМКУ, заводы бизнесмена с 2014 по 2017 годы покупали газ для производства удобрений у связанных компаний, повышая с каждой сделкой его стоимость. "Когда газ доходил к конечному заводу-производителю, его цена была значительно выше, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", - https://www.facebook.com/yuriy.terentyev/posts/2553019518066074 утверждал сам Терентьев.
В результате, цена селитры увеличивалась на 8-36%, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1295912223903246&set=pcb.1295911743903294&type=3&theater подсчитали в комитете .
Параллельно с газовыми схемами азотные предприятия бизнесмена создавали дефицит удобрений на рынке, выводя производство на "простой", утверждают в АМКУ."https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/azotnuyu-imperiyu-firtasha-gotovyat-k-razdelu-prigotovitsya-ahmetovu
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09.07.2020 17:21 Відповісти
""Странно, что решения, которые принимает сегодня украинская власть, способствуют созданию тем же "Еврохимом" тысяч рабочих мест в Казахстане (зарплаты этих тысяч сотрудников будут обеспечены в том числе и деньгами, полученными с украинского рынка), и в то же время уничтожают те же рабочие места в Черкассах, Каменском и Северодонецке", - резюмирует автор" - и что, еще кого удивляет тот факт что зе-оккупанты делают все для уничтожения украинской промышленности и экономки???
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09.07.2020 16:14 Відповісти
 
 