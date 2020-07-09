Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка
На підставі рішення Печерського районного суду Києва Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної Ради Андрія Геруса, ексміністра енергетики Олексія Оржеля та члена НКРЕКП Дмитра Коваленка.
Про це йдеться у виписці з реєстру досудових розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Розслідування розпочато за фактом можливої державної зради за попередньою змовою нардепа Андрія Геруса, ексміністра Олексія Оржеля і члена НКРЕКП Дмитра Коваленка, яка призвела до заподіяння шкоди економічній безпеці України в ухваленні рішення про скасування обмежень на імпорт електроенергії з Російської Федерації.
Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.
У червні 2020 року вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі й відкриття імпорту струму з Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт, на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі та накопиченню багатомільярдних збитків держкомпаніями.
Через кризу імпорт був обмежений, але 2 липня 2020 р. Андрій Герус виніс на голосування парламентського комітету з енергетики законопроєкт №3657-1, яким планується внести правки в закон і відновити імпорт з країн СНД, зокрема Росії.
Проєкт підтримали 11 депутатів: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроєкту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень, Євгеній Броварників, Сергій Нагорняк, Анатолій Костюх, а також Юрій Шаповалов, Ганна Скороход (депгрупа "За майбутнє"), Максим Єфімов (депгрупа "Довіра"), Інна Совсун ("Голос").
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Он хоть раз голосовал за какую-нибудь хирню или что-то скоммуниздил?
Причем всё это то одной и той же жены.
Так что при наличии подростка и младенца в доме ему, видать, есть чем заниматься, вот и не сильно активничает в публичном пространстве.
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https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
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Британський економіст Тімоті Еш пише, що «вказують замовкнути Гонтаревій, Смолію і Чурію» і називає це «обурливим».
Вашингтонський економіст Андерс Аслунд трактує заяву як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає совєтською/російською».
Еш вважає, що йдеться про намагання підірвати незалежність НБУ та про «захоплення установ силами олігархічної держави за сприяння Зеленського».
Вашингтонський економіст https://twitter.com/anders_aslund/status/1280919499382939649?s=20 Андерс Аслунд трактує заяву СБУ як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає більш радянською/російською».
«Сьогодні СБУ попросило замовкнути колишню голову НБУ Гонтареву, яку СБУ не змогло захистити від найбільш злочинного українця Коломойського?» - запитує Аслунд і пропонує натомість притягти до відповідальності олігарха.
Это бред же. так что мы тупо читаем "лапшу"
епт - на Конституцию наложили.
"взять мерзавца, его свяжите"........
В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов - членов комитета проголосовали за:Андрей Герус,Остап Шипайло,Андрей Жупанин,Роман Мулик,Дмитрий Припутень,Юлий Камельчук,Александр Юрченко,Олег Семинский,Евгений Пивоваров.
Все депутаты - представители партии "Слуга народа"
Монобольшинство проголосовало - ЗА в турборежиме. Где остальные 246 открытых, за госизмену, дел?
"За даними КВУ найбільше нереалістичних законопроєктів зареєстрували депутати фракції «Слуга народу». Із загалом 203 нереалістичних законопроєктів депутати монобільшості були серед авторів 108 законопроєктів. Також серед лідерів фінансового популізму депутати «Опозиційного платформи - за життя», в яких 61 нереалістичний законопроєкт", - йдеться в повідомленні.
На третьому місці депутати ВО "Батьківщина" із показником 42 нереалістичні проєкти.
Найменше популістських законопроєктів, за даними КВУ, у депутатів "Європейської солідарності" (22 проєкти) і "Голосу" (21 проєкт).
"Депутати «Слуги народу» фактично очолили рейтинг фінансових популістів Ради, зареєструвавши більше 100 нереалістичних законопроєктів з початку карантину. Значна частина таких законопроєктів були авторськими розробками депутатів монобільшості: зокрема, Ольги Василевської-Смаглюк, Євгена Брагара, Дмитра Чорного, Ігоря Фріса, Зіновія Андрійовича, Вікторії Кінзбурської та ін. Той факт, що депутати «Слуги народу» подають таку кількість нереалістичних законопроектів, виглядає дивно. Як правило, представники більшості мають діяти в унісон з урядом, а не вигадувати власні ініціативи. В іншому випадку це виглядає як спроба перетягнути ковдру і зайнятися самопіаром на соціальну тематику", - розповів голова КВУ Олексій Кошель.https://bykvu.com/ua/bukvy/sluga-naroda-i-opzzh-zaregistrirovali-bolshe-vsego-nerealistichnyh-zakonoproektov-v-rade-kiu/
Ясна річ, що за голосування посадити не можна, але я не проти, щоб посадили з Герусом тих депутаті, хто проголосував за поправку, і Зеленського за те що підписав