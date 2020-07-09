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Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка

Офіс Генпрокурора розслідує держзраду

На підставі рішення Печерського районного суду Києва Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної Ради Андрія Геруса, ексміністра енергетики Олексія Оржеля та члена НКРЕКП Дмитра Коваленка.

Про це йдеться у виписці з реєстру досудових розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Розслідування розпочато за фактом можливої державної зради за попередньою змовою нардепа Андрія Геруса, ексміністра Олексія Оржеля і члена НКРЕКП Дмитра Коваленка, яка призвела до заподіяння шкоди економічній безпеці України в ухваленні рішення про скасування обмежень на імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 року вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі й відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт, на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі та накопиченню багатомільярдних збитків держкомпаніями.

Через кризу імпорт був обмежений, але 2 липня 2020 р. Андрій Герус виніс на голосування парламентського комітету з енергетики законопроєкт №3657-1, яким планується внести правки в закон і відновити імпорт з країн СНД, зокрема Росії.

Проєкт підтримали 11 депутатів: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроєкту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень, Євгеній Броварників, Сергій Нагорняк, Анатолій Костюх, а також Юрій Шаповалов, Ганна Скороход (депгрупа "За майбутнє"), Максим Єфімов (депгрупа "Довіра"), Інна Совсун ("Голос").

Автор: 

державна зрада (1693) Герус Андрій (446) Олексій Оржель (128) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+9
Это типа - мы беспристрастны. Клоуны бл...ь.
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09.07.2020 14:10
+8
Какая же "конченная" эта зелёная свора... ПРосто капец. Рвут себя сами на куски. Кому доверились 73% ?
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09.07.2020 14:10
+7
Большой прЮвет Баканову, типа главе службы безопасности Украины.

https://twitter.com/chastime
https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
https://twitter.com/chastime @chastime

Британський економіст Тімоті Еш пише, що «вказують замовкнути Гонтаревій, Смолію і Чурію» і називає це «обурливим».
Вашингтонський економіст Андерс Аслунд трактує заяву як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає совєтською/російською».
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09.07.2020 14:12
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Офис генпрокурора расследует госизмену "слуги народа" Геруса, экс-министра Оржеля и члена НКРЭКУ Коваленко - Цензор.НЕТ 5156
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09.07.2020 14:09 Відповісти
Це на фоні "розстрільної" стінки?
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09.07.2020 14:21 Відповісти
А Скотиняка видимо таки вставил Герусу
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09.07.2020 14:49 Відповісти
Какая же "конченная" эта зелёная свора... ПРосто капец. Рвут себя сами на куски. Кому доверились 73% ?
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09.07.2020 14:10 Відповісти
прикол в том что Беню как бы нет хотя вся оборудка шла именно для этого с покупкой света из РФ и Белоруссии и еще прикольней что бубочка и ермак и самокатный получили каждый свой процент гешефту а теперь измена Родиене нет я не оправдываю просто хочу сказать -мы наблюдаем как тарганы кушают друг друга в одной закатаной банке...
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09.07.2020 14:25 Відповісти
Це типова поведінка жирної зеленої мухи. Ти її виганяєш з хати у двері, а вона залітає через вікно.
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09.07.2020 14:23 Відповісти
Обнимаю )))
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09.07.2020 14:10 Відповісти
Это типа - мы беспристрастны. Клоуны бл...ь.
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09.07.2020 14:10 Відповісти
А где же сам Ляшко?Совсем "скотыняка" пропал с поля зрения, что с ним, кто знает?
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09.07.2020 14:10 Відповісти
мабуть хліб купляє для Геруса і сушити буде
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09.07.2020 14:11 Відповісти
Живет себе припевающи в своем имении в Макаровском районе, захваченном у охотничьего хозяйства.
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09.07.2020 14:12 Відповісти
А чем тебе встрался Ляшко?
Он хоть раз голосовал за какую-нибудь хирню или что-то скоммуниздил?
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09.07.2020 14:13 Відповісти
Переживаю. В последний раз его появление наблюдал несколько месяцев назад, на ЦН в блогах он написал статейку, а никто даже не отреагировал (вообще ноль комментов). Кто ж будет веселить честнОй народ, бегая с видами и коровами?
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09.07.2020 14:17 Відповісти
У Ляшко недавно родился сын, а старшей дочери где-то лет шестнадцать.
Причем всё это то одной и той же жены.
Так что при наличии подростка и младенца в доме ему, видать, есть чем заниматься, вот и не сильно активничает в публичном пространстве.
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09.07.2020 14:36 Відповісти
Простите, меня не половые приключения Ляшко интересуют, а скорее где он и что с ним. Вот, выяснили всем миром, что там, где была охотбаза-теперь скотобаза.
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09.07.2020 14:42 Відповісти
Герус, перелогінься
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09.07.2020 19:50 Відповісти
Та ти шо?? Всьо нажито важкою працею !!!))
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09.07.2020 14:17 Відповісти
Брехня. Он же (Ляшко то есть) сам говорил-выиграл влатерейю.
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09.07.2020 14:18 Відповісти
Вилами т.е.
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09.07.2020 14:17 Відповісти
Когда-то там была охотбаза. Я там все детство проводил лето. На этом самом месте рыбу ловил. А теперь все вокруг озера принадлежит Ляшку.
Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка - Цензор.НЕТ 4717
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09.07.2020 14:16 Відповісти
Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка - Цензор.НЕТ 3011
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09.07.2020 14:17 Відповісти
Вот те раз. Слуги Коломойского и госизмена. Да не может такого быть!!!
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09.07.2020 14:11 Відповісти
На Херуса подали заяву за госизмену, Венпорокуратура должна рассмотреть заявку,думаешь привлекут? так что, это пшик в поле.
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09.07.2020 14:28 Відповісти
Большой прЮвет Баканову, типа главе службы безопасности Украины.

https://twitter.com/chastime
https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
https://twitter.com/chastime @chastime

Британський економіст Тімоті Еш пише, що «вказують замовкнути Гонтаревій, Смолію і Чурію» і називає це «обурливим».
Вашингтонський економіст Андерс Аслунд трактує заяву як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає совєтською/російською».
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09.07.2020 14:12 Відповісти
Британський економіст Тімоті Еш https://twitter.com/tashecon/status/1280916659637796864?s=20 пише у Twitter , що на його думку таким чином «вказують замовкнути (Валерії) Гонтаревій, (Якову) Смолію і (Олегу) Чурію» і називає це «обурливим».

Еш вважає, що йдеться про намагання підірвати незалежність НБУ та про «захоплення установ силами олігархічної держави за сприяння Зеленського».

Вашингтонський економіст https://twitter.com/anders_aslund/status/1280919499382939649?s=20 Андерс Аслунд трактує заяву СБУ як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає більш радянською/російською».

«Сьогодні СБУ попросило замовкнути колишню голову НБУ Гонтареву, яку СБУ не змогло захистити від найбільш злочинного українця Коломойського?» - запитує Аслунд і пропонує натомість притягти до відповідальності олігарха.
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09.07.2020 14:12 Відповісти
Он подлец, а мы ж не знали (с)
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09.07.2020 14:13 Відповісти
А податки загарбнику - це теж державна зрада, чи нічого страшного?
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09.07.2020 14:14 Відповісти
То амнезія
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09.07.2020 14:21 Відповісти
САП,НАБУ,ДБР,ГПУ,СБУ,МВС... Всі щось там собі розслідують-розслідують,а толку нуль...
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09.07.2020 14:15 Відповісти
Головне це імітація бурхливої діяльності !!))
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09.07.2020 14:20 Відповісти
Геруса надо на мыло пустить
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09.07.2020 14:15 Відповісти
еп дивизия - если Куник то топо с двумя паспортами стал Дупутатом.
Это бред же. так что мы тупо читаем "лапшу"
епт - на Конституцию наложили.

"взять мерзавца, его свяжите"........
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09.07.2020 14:17 Відповісти
Герус внес поправку.
В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов - членов комитета проголосовали за:Андрей Герус,Остап Шипайло,Андрей Жупанин,Роман Мулик,Дмитрий Припутень,Юлий Камельчук,Александр Юрченко,Олег Семинский,Евгений Пивоваров.
Все депутаты - представители партии "Слуга народа"
Монобольшинство проголосовало - ЗА в турборежиме. Где остальные 246 открытых, за госизмену, дел?
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09.07.2020 14:19 Відповісти
В этом состава преступления нет. А обвинить подозрение можно кому угодно.
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09.07.2020 14:20 Відповісти
за грати !
Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка - Цензор.НЕТ 1113
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09.07.2020 14:22 Відповісти
Кто это интересно зеле так гриву причесал что он своих прихвостней аж за Госизмену решился зашкурить??? там видать такой разгул и анархия шо надо своих уже парочку расстрелять для устрашения.
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09.07.2020 14:29 Відповісти
Що розлідувати? ГПУ на захитсі " мордорських патріотів"
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09.07.2020 14:40 Відповісти
«Слуга народу» і ОПЗЖ зареєстрували найбільше нереалістичних законопроєктів в Раді, - КВУ. Народні депутати з фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - за життя" зареєстрували у Верховній Раді найбільше нереалістичних законопроєктів.Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ найбільше нереалістичних законопроєктів зареєстрували депутати фракції «Слуга народу». Із загалом 203 нереалістичних законопроєктів депутати монобільшості були серед авторів 108 законопроєктів. Також серед лідерів фінансового популізму депутати «Опозиційного платформи - за життя», в яких 61 нереалістичний законопроєкт", - йдеться в повідомленні.

На третьому місці депутати ВО "Батьківщина" із показником 42 нереалістичні проєкти.

Найменше популістських законопроєктів, за даними КВУ, у депутатів "Європейської солідарності" (22 проєкти) і "Голосу" (21 проєкт).

"Депутати «Слуги народу» фактично очолили рейтинг фінансових популістів Ради, зареєструвавши більше 100 нереалістичних законопроєктів з початку карантину. Значна частина таких законопроєктів були авторськими розробками депутатів монобільшості: зокрема, Ольги Василевської-Смаглюк, Євгена Брагара, Дмитра Чорного, Ігоря Фріса, Зіновія Андрійовича, Вікторії Кінзбурської та ін. Той факт, що депутати «Слуги народу» подають таку кількість нереалістичних законопроектів, виглядає дивно. Як правило, представники більшості мають діяти в унісон з урядом, а не вигадувати власні ініціативи. В іншому випадку це виглядає як спроба перетягнути ковдру і зайнятися самопіаром на соціальну тематику", - розповів голова КВУ Олексій Кошель.https://bykvu.com/ua/bukvy/sluga-naroda-i-opzzh-zaregistrirovali-bolshe-vsego-nerealistichnyh-zakonoproektov-v-rade-kiu/
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09.07.2020 14:45 Відповісти
Венедиктова расследует ? Со смеху бы не умереть Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка - Цензор.НЕТ 2701
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09.07.2020 14:48 Відповісти
Я не в захваті від Геруса, скажу більше, він мені не подобається. Але це треш. За його поправку проголосувала Верховна Рада, а підписав закон Зеленський.
Ясна річ, що за голосування посадити не можна, але я не проти, щоб посадили з Герусом тих депутаті, хто проголосував за поправку, і Зеленського за те що підписав
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09.07.2020 16:12 Відповісти
В Геруса за рік дупутатства й є що конфіскувати незаконно нажите - чмо з грязі подалося в князі!!! А то всьо ганяються, ЗЕбіляки, за патріотами та Порохом, а свої крадуть мільярди!
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09.07.2020 16:19 Відповісти
 
 