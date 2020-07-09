Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка

На підставі рішення Печерського районного суду Києва Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної Ради Андрія Геруса, ексміністра енергетики Олексія Оржеля та члена НКРЕКП Дмитра Коваленка.

Про це йдеться у виписці з реєстру досудових розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Розслідування розпочато за фактом можливої державної зради за попередньою змовою нардепа Андрія Геруса, ексміністра Олексія Оржеля і члена НКРЕКП Дмитра Коваленка, яка призвела до заподіяння шкоди економічній безпеці України в ухваленні рішення про скасування обмежень на імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 року вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі й відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт, на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі та накопиченню багатомільярдних збитків держкомпаніями.

Через кризу імпорт був обмежений, але 2 липня 2020 р. Андрій Герус виніс на голосування парламентського комітету з енергетики законопроєкт №3657-1, яким планується внести правки в закон і відновити імпорт з країн СНД, зокрема Росії.

Проєкт підтримали 11 депутатів: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроєкту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень, Євгеній Броварників, Сергій Нагорняк, Анатолій Костюх, а також Юрій Шаповалов, Ганна Скороход (депгрупа "За майбутнє"), Максим Єфімов (депгрупа "Довіра"), Інна Совсун ("Голос").