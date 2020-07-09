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Новини
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За поправки до Конституції РФ, які обнуляють президентські терміни Путіна, голосували тисячі недійсних паспортів, - ЗМІ

За поправки до Конституції РФ, які обнуляють президентські терміни Путіна, голосували тисячі недійсних паспортів, - ЗМІ

У Російській Федерації в голосуванні за поправки до Конституції брали участь тисячі недійсних паспортів.

Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що понад мільйон жителів Москви і Нижегородської області проголосували за поправки до Конституції РФ або проти них через інтернет.

""Медуза" з'ясувала, що паспортні дані цих виборців лежали практично у відкритому доступі. Більш того, виявилося, що деякі інтернет-виборці були записані в системі двічі, а інші змогли проголосувати, хоча їхні паспорти МВС вважає недійсними. Ми опублікували список недійсних паспортів, а також просту інструкцію, щоб ви могли самі перевірити нашу знахідку", - пише видання.

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Зазначається, що 30 червня джерело "Медузи" надіслало фотографію інструкції з перевірки інтернет-виборців на голосуванні щодо змін до Конституції РФ. Московська міська виборча комісія напередодні направила її главам територіальних виборчих комісій російської столиці. Документ не містив ніяких грифів секретності та конфіденційності.

Перевірка була потрібна, щоб 1 липня на своїй виборчій дільниці могли проголосувати тільки ті записалися на інтернет-голосування, хто з 25 по 30 червня не зробив цього.

Журналісти теж скачали архів degvoter.zip. Програма для перевірки інтернет-виборців представлена ​​у вигляді невеликого виконуваного файлу degvoter.exe. Вона пропонує ввести серію і номер паспорта громадянина Росії - після чого повідомляє, чи був наданий людині з цим паспортом "доступ до бюлетеню на дистанційному електронному голосуванні" чи ні.

Самі відомості про паспорти інтернет-виборців з позначками про голосування лежали в базі даних db.sqlite, не захищеній паролем. Серії та номери паспортів були закодовані, але розшифрувати паспортні дані інтернет-виборців виявилося просто.

В результаті у журналістів опинилися 1 190 726 записів з паспортними даними. Інтернет-виборцям було видано 1 107 594 електронні бюлетені (деякі виборці не голосували в результаті).

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За офіційними даними, на інтернет-голосування записалися 1 051 000 москвичів і 139 726 жителів Нижегородської області. 921 176 побачених журналістами паспортів мають код Москви (45), 135 723 - Нижегородської області (22). На третьому місці з 47 463 паспортами Московська область (46), в кожному з інших регіонів видано менше трьох тисяч паспортів.

"Медуза" виявила 97 паспортів, які виявилися записані в базі даних інтернет-виборців двічі. Біля шести з цих паспортів в обох записах стоїть позначка, що виборець не брав участі в інтернет-голосуванні. Для інших 91 паспорта одна відмітка стверджує, що виборець вже проголосував дистанційно, інша - що ні, ще не голосував.

Програма виборчкомів у 25 з 91 випадку стверджувала, що виборець з таким паспортом ще не голосував, хоча друга відмітка стверджувала протилежне. Теоретично виборець з таким паспортом міг прийти на свою виборчу дільницю 1 липня і "отримати паперовий бюлетень.

Звірка з базою даних МВС показала, що тисячі паспортів учасників дистанційного голосування вважаються недійсними: 2347 по базі 22 травня і 4720 по базі 3 липня (209 паспортів інтернет-виборців, які вважалися недійсними 22 травня, до 3 липня зникли з бази МВС).

"Медуза" перевірила: велику частину власників цих недійсних паспортів взяла участь в інтернет-голосуванні. 2060 з 2347 (22 травня) або 4233 з 4720 (3 липня).

Автор: 

голосування (486) Конституція (548) путін володимир (23900) ЗМІ (1363)


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Топ коментарі
+2
Ага, московитов все устраивает, о себе думайте, кацапы им нужны...
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09.07.2020 14:43
+1
А що,оцей кацапський цирк на дроті,коли вони там волєізьявлялісь біля гаражів,помийниць,в багажниках автомобілів,біля під"їздів, і т.д. можна назвати голосуванням?
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09.07.2020 14:20
+1
ПаРашка перестала быть республикой и переродилась фалломорфировала в полуконституционную недомонархию.
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09.07.2020 14:22
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СИВОЧЕЛый Гетьман у вас трусы в шоколаде
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09.07.2020 14:16 Відповісти
А що,оцей кацапський цирк на дроті,коли вони там волєізьявлялісь біля гаражів,помийниць,в багажниках автомобілів,біля під"їздів, і т.д. можна назвати голосуванням?
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09.07.2020 14:20 Відповісти
Странно, что вообще Путину понадобилось "голосование"... Народ в России, процентов на 60, опущен ниже плинтуса и о его чувстве гражданского достоинства нужно забыть. Зачем морочиться было с дешевым шоу? Ведь эти 60% даже от детей своих откажутся, если Путин скажет: "Надо!"
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09.07.2020 15:16 Відповісти
На Youtube є майже півторагодинне інтерв"ю гордона з алєксеем венедіктовим,який є головним редактором єха мацкви,у якому цей венедіктов старається пояснити,чому путєн-***** затіяв це тіпа голосування.
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09.07.2020 15:35 Відповісти
ПаРашка перестала быть республикой и переродилась фалломорфировала в полуконституционную недомонархию.
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09.07.2020 14:22 Відповісти
вы переоцениваете этих гнид.
Голосование на пенечке или в багажнике без наблюдателей - какие, нафиг, паспорта?!
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09.07.2020 14:25 Відповісти
И что с того?
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09.07.2020 14:31 Відповісти
Ага, московитов все устраивает, о себе думайте, кацапы им нужны...
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09.07.2020 14:43 Відповісти
Голосуй , не голосуй ,
все одно получиш ***** .
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09.07.2020 14:34 Відповісти
Та хай голосуют, кто им доктор?
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09.07.2020 14:44 Відповісти
" Главное не как голосуют, а главное, кто считает " / И. Сталин/
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09.07.2020 14:45 Відповісти
Хло, еще на Крыме отработал технологию "референдум" когда хочешь поменять законы под себя, проводишь референдум, холопам не обязательно на него приходить от них ничего не зависит)).
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09.07.2020 14:45 Відповісти
По любому.... Я не знаю ни одного человека, кто бы голосовал "за". А вот о фактах собирания паспортных данных у муниципальных и гос. служащих (мол, подтвердите через отдел кадров ваши данные) - таки, да. Жена вопрошателей подальше послала (она в отпуске была), но она почему-то уверена, что за нее электронно проголосовали (судя по поведению отдела кадров).
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09.07.2020 14:47 Відповісти
виртуальный мир. вот скоро гундяй, по поправкам о тамошнем бохе, упоминаемым всуе в ****************, будет вносить поправки в библию, так там ещё больше виртуальных душ будут "за"шото голосовать )
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09.07.2020 14:59 Відповісти
Спокойно граждане рашии, Ху-ло снова целка в третий раз, И это записали в конституцию. А бабка терешкова за инициативу получила щиру подяку.
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09.07.2020 18:31 Відповісти
демократия - удел цивилизованных христианских обществ,
для хомосоветикус с нее никакого толку
безбожники всегда обманут, ибо убеждены что Бога нет, а видео под их контролем
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09.07.2020 18:57 Відповісти
И миллионы дебилов.
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09.07.2020 21:53 Відповісти
 
 