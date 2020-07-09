За поправки до Конституції РФ, які обнуляють президентські терміни Путіна, голосували тисячі недійсних паспортів, - ЗМІ

У Російській Федерації в голосуванні за поправки до Конституції брали участь тисячі недійсних паспортів.

Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що понад мільйон жителів Москви і Нижегородської області проголосували за поправки до Конституції РФ або проти них через інтернет.

""Медуза" з'ясувала, що паспортні дані цих виборців лежали практично у відкритому доступі. Більш того, виявилося, що деякі інтернет-виборці були записані в системі двічі, а інші змогли проголосувати, хоча їхні паспорти МВС вважає недійсними. Ми опублікували список недійсних паспортів, а також просту інструкцію, щоб ви могли самі перевірити нашу знахідку", - пише видання.

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Зазначається, що 30 червня джерело "Медузи" надіслало фотографію інструкції з перевірки інтернет-виборців на голосуванні щодо змін до Конституції РФ. Московська міська виборча комісія напередодні направила її главам територіальних виборчих комісій російської столиці. Документ не містив ніяких грифів секретності та конфіденційності.

Перевірка була потрібна, щоб 1 липня на своїй виборчій дільниці могли проголосувати тільки ті записалися на інтернет-голосування, хто з 25 по 30 червня не зробив цього.

Журналісти теж скачали архів degvoter.zip. Програма для перевірки інтернет-виборців представлена ​​у вигляді невеликого виконуваного файлу degvoter.exe. Вона пропонує ввести серію і номер паспорта громадянина Росії - після чого повідомляє, чи був наданий людині з цим паспортом "доступ до бюлетеню на дистанційному електронному голосуванні" чи ні.

Самі відомості про паспорти інтернет-виборців з позначками про голосування лежали в базі даних db.sqlite, не захищеній паролем. Серії та номери паспортів були закодовані, але розшифрувати паспортні дані інтернет-виборців виявилося просто.

В результаті у журналістів опинилися 1 190 726 записів з паспортними даними. Інтернет-виборцям було видано 1 107 594 електронні бюлетені (деякі виборці не голосували в результаті).

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За офіційними даними, на інтернет-голосування записалися 1 051 000 москвичів і 139 726 жителів Нижегородської області. 921 176 побачених журналістами паспортів мають код Москви (45), 135 723 - Нижегородської області (22). На третьому місці з 47 463 паспортами Московська область (46), в кожному з інших регіонів видано менше трьох тисяч паспортів.

"Медуза" виявила 97 паспортів, які виявилися записані в базі даних інтернет-виборців двічі. Біля шести з цих паспортів в обох записах стоїть позначка, що виборець не брав участі в інтернет-голосуванні. Для інших 91 паспорта одна відмітка стверджує, що виборець вже проголосував дистанційно, інша - що ні, ще не голосував.

Програма виборчкомів у 25 з 91 випадку стверджувала, що виборець з таким паспортом ще не голосував, хоча друга відмітка стверджувала протилежне. Теоретично виборець з таким паспортом міг прийти на свою виборчу дільницю 1 липня і "отримати паперовий бюлетень.

Звірка з базою даних МВС показала, що тисячі паспортів учасників дистанційного голосування вважаються недійсними: 2347 по базі 22 травня і 4720 по базі 3 липня (209 паспортів інтернет-виборців, які вважалися недійсними 22 травня, до 3 липня зникли з бази МВС).

"Медуза" перевірила: велику частину власників цих недійсних паспортів взяла участь в інтернет-голосуванні. 2060 з 2347 (22 травня) або 4233 з 4720 (3 липня).