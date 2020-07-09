Масові обшуки у кримських татар: окупанти заарештували двох затриманих до 9 вересня

Затримані 7 липня в окупованому Криму Алім Суф'янов і Сейран Хайретдінов заарештовані до 9 вересня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"Сьогодні, 9 липня 2020 року, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Аліму Суф’янову та Сейрану Хайретдінову, затриманим 7 липня за обвинуваченням в участі в політичній організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії з 2003 року. Київський районний суд ухвалив рішення - тримання під вартою до 9 вересня 2020 року. Захист здійснювала адвокатка Ліля Гемеджі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько 4 ранку 7 липня стало відомо про одночасне проведення масових обшуків у кількох районах Криму. За підсумками слідчих заходів, які відбулися в 13-ти будинках, співробітники ФСБ затримали 7 осіб - Зіядінова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суф’янова Аліма, Хайретдінова Сейрана, Сізікова Олександра, Бектемірова Вадима, Муратова Зекір’ю. Усіх доставили в будівлю УФСБ Криму в Сімферополі. Ділявера Меметова, до якого прийшли з постановою на арешт, в його домоволодінні не було. Спецслужби продовжують його шукати.

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