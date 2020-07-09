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Новини Агресія Росії проти України
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Росія наполягає, щоб Україна вела переговори стосовно Донбасу виключно з "Л/ДНР", ми наполягаємо на діалозі з РФ, - Кулеба

Росія наполягає, щоб Україна вела переговори стосовно Донбасу виключно з

У переговорах стосовно Донбасу існує одне питання, яке блокує всі, - це прямий діалог.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Голосу Америки", відповідаючи на запитання, в якій стадії перебувають мирні переговори з Росією і що потрібно для того, що отримати прорив у переговорах, передає Цензор.НЕТ.

"Є одне питання, яке блокує все. Якщо його вирішити, можна рухатися вперед. Це питання – прямий діалог. Росія наполягає, що ми маємо вести переговори виключно з так званими "ДНР" і "ЛНР", а ми наполягаємо, що маємо вести діалог з Російською Федерацією і шукати рішення з ними. Чесно скажу, вдалося б досягти прориву у багатьох питаннях, якби змогли вирішити цю проблему. Поки рішення немає. Ви навіть з публічних заяв, і українських, і російських, можете бачити, що саме це є темою гострого протистояння", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ мають не просто зберігатися, але й посилюватися у зв'язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права, - Кулеба

Автор: 

перемовини (2925) росія (65442) Донбас (22356) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Не думаю что после плешивого что то существенно изменяется. Россияне то никуда не денутся. Могут себе еще более кровожадного выбрать.
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09.07.2020 14:34
+13
Кулеба Враг только тогда пойдет на диалог когда ему будет больно. Все остальное от лукавого. Войны всегда заканчиваются либо победой либо капитуляцией.
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09.07.2020 14:33
+11
А що, Навальний, Дугін чи Гіркін будуть кращими?
Кацапстан ніколи не буде нормально відноситися до України.
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09.07.2020 14:35
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Пока плешивый победитель половцев и печенегов жив, толку никакого не будет. Но, говорят злые языки, недолго дедушке осталось. Надо думать о новых собеседниках
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09.07.2020 14:32 Відповісти
Не думаю что после плешивого что то существенно изменяется. Россияне то никуда не денутся. Могут себе еще более кровожадного выбрать.
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09.07.2020 14:34 Відповісти
кадырку, например, они такие - чем сильнее прижимают, тем крепче любят
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09.07.2020 14:41 Відповісти
Бесконечную вялотекущую войну мы тоже не потянем, экономика в жопе и общество не здоровеет от постоянного напряга,надо отдавать себе отчёт. А баранов на Раше никто и спрашивать не будет, но будущие Отцы Сверхнации тоже устали от Вежливых санкций и "воссоединений земель и народов". Так что, рано или поздно придётся
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09.07.2020 14:43 Відповісти
Россия со времен Орды не меняется и "не устает". Диктаторы всегда делают так как хочет народ. А если Украина войну не потянет то что предлагаешь капитулировать? Ты думаешь если капитулировать все потом будет отлично? Уже проходили похожую ситуацию и не раз. Последний раз в 1918-1921. Потом был Геноцид 1933.
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09.07.2020 14:55 Відповісти
Так а зачем же мы тогда разговариваем с россиянами все эти 7 лет? Соглашения-договорённости, к чему всё это? Надо переводить всю страну на мобилизационные рельсы, всё для фронта и вперёд освобождать своё вплоть до Кубани, фронтами на Восток. На сколько сил хватит, что там Европа скажет, как население - готово к тяготам и лишением с недоеданием и всем остальным ? Болтать, не мешки ворочать
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09.07.2020 15:10 Відповісти
Чувак, 23 роки комуноїди, розказувпли нам про дружествєнний русскій народ, і обзивали тих, хто починав мову про укріплення Армії «бєндєровцамі», а тепер ти хочеш «швидко-швидко» відновити те, що ЦІЛЕСПРЯМОВАНО руйнувалося 23 роки?
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09.07.2020 15:19 Відповісти
Болтать, не мешки ворочать. Соглашения и договоренности только для того чтобы Украина капитулировала. Нельзя разговаривать с оккупантом не нанося ему урона иначе это лиш разговор о капитуляции Украины Если не готовы терпеть тяготы и лишения то капитулируйте, будете снова жрать своих детей как в 1933 или находится в концлагере и будете слушать Европу как тогда. Тебя ничему не научила История Геноцида 1918-1933 похоже. Может твои предки были вертухаями или НКВД?

Украинцы если хотят выжить а не сгинуть как многие во тьме веков, обязаны бороться другого не дано. Мир это нехорошее и жесткое место где выживают сильнейшие.

"Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жёсткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьёт так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, КАКОЙ ДЕРЖИШЬ УДАР, как двигаешься вперёд. Будешь идти - ИДИ, если с испугу не свернёшь. Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стОишь, иди и бери своё, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился из-за него, из-за неё, из-за кого-то»! Так делают трУсы, а ты не трус! Быть этого не может!"
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09.07.2020 15:22 Відповісти
Розмовляємо тому, що великомасштабна війна, з мільйонами жертв у середині Європи (особливо коли нескорені українці розпочнуть підривати реактори АЄС) мало кому на всій планеті сподобається .
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09.07.2020 15:33 Відповісти
Оно Ізраїль тянєт своїх дурнуватих сусідів, шо у вялотєкущей, що у бистротєкущей, вже 80 років, і навіть не захекався.
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09.07.2020 15:15 Відповісти
Мы же не Израиль, нам до них, как до Иерусалима ползком Один вопрос ядерного оружия у них и у нас, говорит о многом
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09.07.2020 15:20 Відповісти
Питання ядерної зброї для України, це питання політичне, а не науково-технічне.
А що таке українці в бою, то поцікався у свого *****, чому він ЗАСЕКРЕТИВ військові втрати Россіі, з 2014 року.
Доречі, на Сході України, проти ваших рашистів, воювало багато євреїв.
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09.07.2020 15:25 Відповісти
Те, що ваша экономіка у тому місці, про яке саме россіянці чомусь ******* уявляти - ваші проблеми.
А Україна - Київська Русь буде знову відроджуватись.
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09.07.2020 15:15 Відповісти
Победителя герулов, гепидов и маркоманов, к примеру...
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09.07.2020 14:50 Відповісти
У себя под домом бурьяны выкосить и оккультурить землю не могут (в росии заброшены сотни тысяч деревень), а вот "спасать братьев" где-то в Африке, Афганистане, Украине, Сирии - рады на подъём (а за одно их и пограбить). Там даже не клиника. Там туповая ветвь эволюции.
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09.07.2020 15:02 Відповісти
как плешивая моль сдохнет можно освободить силовым путем пока на масковии будут кацапы грызться за власть и готовиться к "выборам".
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09.07.2020 22:01 Відповісти
А що, Навальний, Дугін чи Гіркін будуть кращими?
Кацапстан ніколи не буде нормально відноситися до України.
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09.07.2020 14:35 Відповісти
они вообще к цивилизации относятся резко отрицательно - если человек вольный, они его убить готовы
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09.07.2020 14:42 Відповісти
Азиатщина в самых худших проявлениях. И в этот смерч хотят втянуть Украину.
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09.07.2020 16:21 Відповісти
Для прорыва не нужны зедебилы.
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09.07.2020 14:32 Відповісти
Может, сам пойдешь прорывать?
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09.07.2020 14:54 Відповісти
Кулеба Враг только тогда пойдет на диалог когда ему будет больно. Все остальное от лукавого. Войны всегда заканчиваются либо победой либо капитуляцией.
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09.07.2020 14:33 Відповісти
ддя прорыва нужно атаковать, а не бздеть.
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09.07.2020 14:33 Відповісти
Для прорыва нужно больше комплексов "Нептун"
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09.07.2020 14:33 Відповісти
Для наступу військ російських окупантів на донбасі "необходимо вести прямой диалог с Россией" - Кулеба
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09.07.2020 14:34 Відповісти
Что бы там ни сказало МИД, Ермак будет делать по-хуйловски.
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09.07.2020 14:34 Відповісти
Кулеба теж.
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09.07.2020 14:36 Відповісти
Я щось не зрозумів. Чому Цензор ігнорує плівки Деркача і милу розмову Пєтра Порошенка і Путіна?
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09.07.2020 14:38 Відповісти
может потому что розмови не было?
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09.07.2020 14:42 Відповісти
Порохобот?)) Чи людина без мізків?
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09.07.2020 15:01 Відповісти
зешмаркля, чи клоун?
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09.07.2020 15:05 Відповісти
Там нічого нового. Ганебний мир - він і є ганебний мир. Більш актуальний український ішацюра з політикою "янікамунічєгонєдолжен"
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09.07.2020 14:43 Відповісти
а шо такое?тебя прислали поддержать фейки? ты не первый,кого отправляют по направлению
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09.07.2020 14:49 Відповісти
Ты что не понял кругом враги... этаж заговор против нашего Бубуни и заправляет этим всем шоколадный рептилоид Порошенко...
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09.07.2020 14:58 Відповісти
Почему СБУ игнорирует слив инфы из #ОПЫ в фсб?
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09.07.2020 16:08 Відповісти
Еще один "отводчик войск".....

Какой диалог с оккупантом???? Ума не хватает понять, что они не остановятся??? Или рубли не пахнут???

ЗЕленые или обкуренные или тупые.... Или два в одном......
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09.07.2020 14:40 Відповісти
А дерьмо в шоколаде было лучше?
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09.07.2020 14:57 Відповісти
Интересные у вас предпочтения... Попробуйте по другому его приготовить...
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09.07.2020 15:06 Відповісти
Леночка! Ти той шоколад жрала і не раз.
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09.07.2020 20:43 Відповісти
Московии нужна вся прежняя колония Украина и у кремлёвского гопника нет времени из за своего возраста,возиться с кусками территории независимого государства УкраинаДля прорыва в вопросе Донбасса необходимо вести прямой диалог с Россией, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1406.
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09.07.2020 14:41 Відповісти
Для прорыва необходимо нарастить военное присутствие, чтобы многоуважаемый Вовочка сообразил, что разговоров и торгов не будет.
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09.07.2020 14:42 Відповісти
РФ не является участником конфликта -- так отвечают в Кремле.
Это Ваш внутренний конфликт.-- заявляет Кремль. Разбирайтесь
сами.
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09.07.2020 14:43 Відповісти
и проотвечается.
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09.07.2020 14:50 Відповісти
Дипломатия есть искусство возможного, от Политика есть искусство возможного - Бисмарк ...
Смысл: политика, - если это эффективная политика,- имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями, а всё то, что лежит за гранью возможного - реального, - это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д. Представим себе, что выработаны несколько вариантов возврата ЛуганДона в состав Украины и предложено провести по ним референдум. Допустим, что большинство населения выскажется за "ВозВернуть". На вопрос КАК "ВозВернуть", - судя по агрессивной риторике хотя бы https://censor.net/, - большинство выскажется - войсковая операция. Если шансы повоевать РФ? Диванные герои и стратеги покажут пример Молдавии и Грузии восстановить суверенитет над своими утраченными территориями... Нам как-то необходимо возвращаться к здравому смыслу - находить у себя опцию "Здравый смысл" и включать тумблер "Здравый смысл". Дипломатия есть искусство возможного, от Политика есть искусство возможного - Бисмарк ...
Смысл: политика, - если это эффективная политика,- имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями, а всё то, что лежит за гранью возможного - реального, - это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д.
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09.07.2020 14:48 Відповісти
трудно спорить,что это искусство возможного.
а пока сковырнуть хотя бы ***** ,а еще лучше развалить раху не представляется возможным-надо не потерять то,что есть.к чему приводят уступки-видно на примере приднестрофья ,абхазии и ю.осетии.поэтому минские договоренности с их неразрешимым статусом-это лучшее на сегодня.
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09.07.2020 14:54 Відповісти
А ви диванні хлопчики сидить та чекайте,коли политика стане містецтвом можливого.
Срака не заболить від такого сидіння?
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09.07.2020 20:51 Відповісти
турецкий опыт в Сирии и Ливии гласит: "пока не уничтожены все ихтамнеты, говорить с кацапами безсмысленно"
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09.07.2020 14:48 Відповісти
З ворогом не розмовляють,ворога знищують.Кулеба йди на хрін разом з кацапами.
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09.07.2020 14:59 Відповісти
Фашик Донецкий, [08.07.20 11:36]
[Переслано від Добрый Шубин]
Сегодня в Убогой день семьи, любви и верности - бальшой празднег на расиси. Празднег приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.
А теперь немного "истории, которую не нада переписывать". Вдумайтесь что стало символом любви на расиси.
Вообщем, князь Петр был очень тяжело болен. Его тело покрывалось незаживающими ранами. Февронья была знахаркой, которая лечила подобные заболевания. Петр приехал к ней с просьбой вылечить. Февронья, как и положено руцкой святой, за бесплатно парится совершенно не собиралась (Гипократ - лошара!), темболее с таким "жирным клиентом". ******** свой звездный час девочка совершенно не желала. Всю жизнь оставаться лимитой никак не улыбалось, и она выставила условие - женись, увези в палаты, тогда вылечу. Современный уголовный кодекс тойже параши оценивает подобные деяния как "шантаж угрозой жизни и здоровью". Нормальная руцке святая. Но дальше - интереснее. Князь Петр пообещал жениццо, но особо не парился, ибо пусть вылечит, а там я ее через х#й кину. Обычное дело для руцке святого, кстати. Но Февронья оказалась девкой тертой и заподозрила кидок от богатого мудака - и подстраховалась! Она недолечила заболевание (еще раз Гиппократ - лошара!). А князь, ничего не подозревавший, очухался и моментально послав на х#й 10-ти долларовую врачиху-бюджетницу, ломанулся домой. Но, не доехав до родного Мурома, опять покрылся своими венерическими ранами. Пришлось возвращаться и передоговариваться (обычная тема для профессиональных кидал). Пришлось жениццо, ибо на слово князю (совпадение?) уже и полная дура не поверила бы. Февронья, шантажом резко улучшив свое материально-социальное положение двинула в столицу. Как Вам история любви? Кстати, пара детей не имела. Потом они разводятся, разъезжаются и постригаются в монахи. Когда Петр почувствовал приближение смерти, он начинает терроризировать Февронью посланиями о том, что она обязана сдохнуть вместе с ним в один день. Вообщем, Февронья таки загнулась и их хоронят в разных местах. Но уже на следующий день жители Мурома нашли обоих в одном гробу.
Короче - день семьи и любви на расиси - это история кидалы и шантажистки, которые не имели детей. Да еще после смерти сползлись в один гроб. Скрепненько)
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09.07.2020 15:03 Відповісти
"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
Всех ,кто вел прямые переговоры с рашистом.он кинул или оккупировал или создал многолетние кровавые конфликты...Кулеба не адекватный "служивый" , который прямыми переговорами с рашистом ,хочет легалезовать террориста и оккупанта,как нарушителя международного права,Договариватся с расейским оккупантом Украины - быть соучастником ее оккупации
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09.07.2020 15:07 Відповісти
А як на мене, давно мусить бути відкликано посольство з кацапії, закриті всі з ними кордони абсолютно, тільки для повернення громадян України в один бік сюди - хоч з лугандонії, хоч з Криму. І всі перемовини вести через посередника - наприклад шведського посла або швейцарського. Хоче хтось до кацапні проїхатись? Нема питань - через Франкфурт або Відень літаком. Впевнений, результативність була б тих перемовин куди як більшою. І швалі кацапської тут би менше вешталось в Україні.
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09.07.2020 15:11 Відповісти
Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Василь Кук.
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09.07.2020 15:16 Відповісти
Необхідно створити для РФ нестерпні умови на окупованих територіях, тоді вини підуть на діалог.
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10.07.2020 11:25 Відповісти
Надоело. Всё уже сто раз сказано.
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10.07.2020 12:19 Відповісти
 
 