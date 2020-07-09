Росія наполягає, щоб Україна вела переговори стосовно Донбасу виключно з "Л/ДНР", ми наполягаємо на діалозі з РФ, - Кулеба

У переговорах стосовно Донбасу існує одне питання, яке блокує всі, - це прямий діалог.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Голосу Америки", відповідаючи на запитання, в якій стадії перебувають мирні переговори з Росією і що потрібно для того, що отримати прорив у переговорах, передає Цензор.НЕТ.

"Є одне питання, яке блокує все. Якщо його вирішити, можна рухатися вперед. Це питання – прямий діалог. Росія наполягає, що ми маємо вести переговори виключно з так званими "ДНР" і "ЛНР", а ми наполягаємо, що маємо вести діалог з Російською Федерацією і шукати рішення з ними. Чесно скажу, вдалося б досягти прориву у багатьох питаннях, якби змогли вирішити цю проблему. Поки рішення немає. Ви навіть з публічних заяв, і українських, і російських, можете бачити, що саме це є темою гострого протистояння", - сказав Кулеба.

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