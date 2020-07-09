Росія наполягає, щоб Україна вела переговори стосовно Донбасу виключно з "Л/ДНР", ми наполягаємо на діалозі з РФ, - Кулеба
У переговорах стосовно Донбасу існує одне питання, яке блокує всі, - це прямий діалог.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Голосу Америки", відповідаючи на запитання, в якій стадії перебувають мирні переговори з Росією і що потрібно для того, що отримати прорив у переговорах, передає Цензор.НЕТ.
"Є одне питання, яке блокує все. Якщо його вирішити, можна рухатися вперед. Це питання – прямий діалог. Росія наполягає, що ми маємо вести переговори виключно з так званими "ДНР" і "ЛНР", а ми наполягаємо, що маємо вести діалог з Російською Федерацією і шукати рішення з ними. Чесно скажу, вдалося б досягти прориву у багатьох питаннях, якби змогли вирішити цю проблему. Поки рішення немає. Ви навіть з публічних заяв, і українських, і російських, можете бачити, що саме це є темою гострого протистояння", - сказав Кулеба.
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Украинцы если хотят выжить а не сгинуть как многие во тьме веков, обязаны бороться другого не дано. Мир это нехорошее и жесткое место где выживают сильнейшие.
"Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жёсткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьёт так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, КАКОЙ ДЕРЖИШЬ УДАР, как двигаешься вперёд. Будешь идти - ИДИ, если с испугу не свернёшь. Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стОишь, иди и бери своё, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился из-за него, из-за неё, из-за кого-то»! Так делают трУсы, а ты не трус! Быть этого не может!"
А що таке українці в бою, то поцікався у свого *****, чому він ЗАСЕКРЕТИВ військові втрати Россіі, з 2014 року.
Доречі, на Сході України, проти ваших рашистів, воювало багато євреїв.
А Україна - Київська Русь буде знову відроджуватись.
Кацапстан ніколи не буде нормально відноситися до України.
Какой диалог с оккупантом???? Ума не хватает понять, что они не остановятся??? Или рубли не пахнут???
ЗЕленые или обкуренные или тупые.... Или два в одном......
Это Ваш внутренний конфликт.-- заявляет Кремль. Разбирайтесь
сами.
Смысл: политика, - если это эффективная политика,- имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями, а всё то, что лежит за гранью возможного - реального, - это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д. Представим себе, что выработаны несколько вариантов возврата ЛуганДона в состав Украины и предложено провести по ним референдум. Допустим, что большинство населения выскажется за "ВозВернуть". На вопрос КАК "ВозВернуть", - судя по агрессивной риторике хотя бы https://censor.net/, - большинство выскажется - войсковая операция. Если шансы повоевать РФ? Диванные герои и стратеги покажут пример Молдавии и Грузии восстановить суверенитет над своими утраченными территориями... Нам как-то необходимо возвращаться к здравому смыслу - находить у себя опцию "Здравый смысл" и включать тумблер "Здравый смысл". Дипломатия есть искусство возможного, от Политика есть искусство возможного - Бисмарк ...
Смысл: политика, - если это эффективная политика,- имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями, а всё то, что лежит за гранью возможного - реального, - это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д.
а пока сковырнуть хотя бы ***** ,а еще лучше развалить раху не представляется возможным-надо не потерять то,что есть.к чему приводят уступки-видно на примере приднестрофья ,абхазии и ю.осетии.поэтому минские договоренности с их неразрешимым статусом-это лучшее на сегодня.
Срака не заболить від такого сидіння?
[Переслано від Добрый Шубин]
Сегодня в Убогой день семьи, любви и верности - бальшой празднег на расиси. Празднег приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.
А теперь немного "истории, которую не нада переписывать". Вдумайтесь что стало символом любви на расиси.
Вообщем, князь Петр был очень тяжело болен. Его тело покрывалось незаживающими ранами. Февронья была знахаркой, которая лечила подобные заболевания. Петр приехал к ней с просьбой вылечить. Февронья, как и положено руцкой святой, за бесплатно парится совершенно не собиралась (Гипократ - лошара!), темболее с таким "жирным клиентом". ******** свой звездный час девочка совершенно не желала. Всю жизнь оставаться лимитой никак не улыбалось, и она выставила условие - женись, увези в палаты, тогда вылечу. Современный уголовный кодекс тойже параши оценивает подобные деяния как "шантаж угрозой жизни и здоровью". Нормальная руцке святая. Но дальше - интереснее. Князь Петр пообещал жениццо, но особо не парился, ибо пусть вылечит, а там я ее через х#й кину. Обычное дело для руцке святого, кстати. Но Февронья оказалась девкой тертой и заподозрила кидок от богатого мудака - и подстраховалась! Она недолечила заболевание (еще раз Гиппократ - лошара!). А князь, ничего не подозревавший, очухался и моментально послав на х#й 10-ти долларовую врачиху-бюджетницу, ломанулся домой. Но, не доехав до родного Мурома, опять покрылся своими венерическими ранами. Пришлось возвращаться и передоговариваться (обычная тема для профессиональных кидал). Пришлось жениццо, ибо на слово князю (совпадение?) уже и полная дура не поверила бы. Февронья, шантажом резко улучшив свое материально-социальное положение двинула в столицу. Как Вам история любви? Кстати, пара детей не имела. Потом они разводятся, разъезжаются и постригаются в монахи. Когда Петр почувствовал приближение смерти, он начинает терроризировать Февронью посланиями о том, что она обязана сдохнуть вместе с ним в один день. Вообщем, Февронья таки загнулась и их хоронят в разных местах. Но уже на следующий день жители Мурома нашли обоих в одном гробу.
Короче - день семьи и любви на расиси - это история кидалы и шантажистки, которые не имели детей. Да еще после смерти сползлись в один гроб. Скрепненько)
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Хьюи Пирс Лонг
Всех ,кто вел прямые переговоры с рашистом.он кинул или оккупировал или создал многолетние кровавые конфликты...Кулеба не адекватный "служивый" , который прямыми переговорами с рашистом ,хочет легалезовать террориста и оккупанта,как нарушителя международного права,Договариватся с расейским оккупантом Украины - быть соучастником ее оккупации
Василь Кук.