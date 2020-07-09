Херсонська міськрада проголосувала за звернення до Зеленського про неприпустимість подачі води в окупований Крим

На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради і прем'єр-міністра про неприпустимість подачі води в окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"За" проголосували 32 депутати, не голосували за таке звернення - 10.

На засідання прийшли активісти з плакатами та закликами: "Не можна поїти окупантів".

"Потрібно припинити будь-які інсинуації з приводу подачі води в окупований Крим. Поїти окупантів, надавати воду для підприємств і військових баз - неприпустимо", - заявив перед голосуванням депутат Сергій Волошинов.

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Як уточнив на засіданні херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, в тексті звернення прибрали спірні моменти і депутати будуть голосувати за документ у новій редакції.