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Херсонська міськрада проголосувала за звернення до Зеленського про неприпустимість подачі води в окупований Крим

Херсонська міськрада проголосувала за звернення до Зеленського про неприпустимість подачі води в окупований Крим

На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради і прем'єр-міністра про неприпустимість подачі води в окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"За" проголосували 32 депутати, не голосували за таке звернення - 10.

На засідання прийшли активісти з плакатами та закликами: "Не можна поїти окупантів".

"Потрібно припинити будь-які інсинуації з приводу подачі води в окупований Крим. Поїти окупантів, надавати воду для підприємств і військових баз - неприпустимо", - заявив перед голосуванням депутат Сергій Волошинов.

Читайте: Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба

Як уточнив на засіданні херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, в тексті звернення прибрали спірні моменти і депутати будуть голосувати за документ у новій редакції.

Автор: 

Крим (14176) Херсон (3385) вода (1180)


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Топ коментарі
+25
Йому конець так чи інакше буде.
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09.07.2020 14:48
+24
Невже шмаркля воду хоче дати на Крим? Це ж буде його кінeць
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09.07.2020 14:46
+23
Херсонский горсовет проголосовал за обращение к Зеленскому о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5961
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09.07.2020 14:50
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Невже шмаркля воду хоче дати на Крим? Це ж буде його кінeць
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09.07.2020 14:46 Відповісти
Йому конець так чи інакше буде.
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09.07.2020 14:48 Відповісти
Зеленский пошел во власть не для того, что бы сделать Украину успешной и процветающей, а для того что бы красть, посадить Порошенка и дать воду в крысм
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09.07.2020 14:49 Відповісти
кому щоХерсонский горсовет проголосовал за обращение к Зеленскому о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1419
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09.07.2020 14:54 Відповісти
Что оно там делает? Просто маразм какой-то с его вояжами...
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09.07.2020 14:56 Відповісти
Не дай боже ще замок Любарта згорить....
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09.07.2020 14:59 Відповісти
Та ні то він показує шо купить 4 шаурми на 200 гривень
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09.07.2020 15:03 Відповісти
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09.07.2020 15:05 Відповісти
какая отвратітєльная рожа
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09.07.2020 15:04 Відповісти
у цю і подібну маячню "маргінали порошенко" щиро вірують
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09.07.2020 15:56 Відповісти
Товарищ Бе хочет.
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09.07.2020 14:48 Відповісти
Т.е. кто-то на Херсон давит с требованием открыть кран...
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09.07.2020 14:48 Відповісти
Маловероятно. "слуги и Ко" еще не достаточно подготовили население. Да и массовые протесты начнутся по всей Украине сразу.
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09.07.2020 15:31 Відповісти
Дай бог, чтобы было так.
Но я все же верю в их -- зеленых -- наглую тупость: давят.
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09.07.2020 15:48 Відповісти
Будем надеяться на лучшее.
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09.07.2020 15:51 Відповісти
А какая п..ла вообще поднимает тему подачи воды в Крым?! Расстреливать на месте таких "гуманистов"-предателей по законам военного времени!
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09.07.2020 14:48 Відповісти
Херсонский горсовет проголосовал за обращение к Зеленскому о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5961
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09.07.2020 14:50 Відповісти
які тільки перли не народжуються у середовищі партійної "тусовки" ЄС )))
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09.07.2020 15:58 Відповісти
Что ты несешь?! Это очень достойный человек!
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09.07.2020 17:26 Відповісти
Кстати: вчерашние события при Печерском суде глазами очевидца https://defence-line.org/ anti-colorados :
https://defence-line.org/2020/07/pervyj-rubezh-chast-1/ Первый рубеж (Часть 1) --- https://defence-line.org/2020/07/pervyj-rubezh-chast-5/ часть 5
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09.07.2020 14:51 Відповісти
упоротий платний порохобот антиколорадос перевершив сам себе...
у облизуванні ПЄтіної дупи )))



И вот тогда Порох перешел в наступление, уличая уже на железных фактах и ДБР, и прокуратуру и зеленых. Видимо судье не хватило воздуха и он объявил перерыв. А возможно, он звонил «наверх», чтобы сообщить, что с таким г*вном он дела иметь не хочет.
Но как только Порох появился на крыльце, вся площадь мгновенно заполнилась теми, кто отдыхал в скверах и где-то в переулках. Это уже была совершенно другая картина

у мене від емоцій просто сльоза навернулась..
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09.07.2020 16:03 Відповісти
между прочим, в Канал уже уходит 1/3 летнего стока Днепра !!!!!

уже 1/3 летнего стока Днепра !!!!!

что будет в следующие годы ?
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09.07.2020 14:53 Відповісти
Шо за ахинея? Откуда такая цифра? А даже если это так, то свою землю поливаем, для повышения урожайности. Чтобы и тебе, писателю и паникеру, было чего жрать.
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09.07.2020 15:02 Відповісти
Среднегодовой сток - 380 м³/с (из этого объёма обычно 60-80 м³/с уходило на сельскохозяйственные нужды юго-запада Херсонской области, 300-320 м³/с - в Крым). Максимально технологически возможный сток - до 500 м³/с (это составляет 30 % стока Днепра в его нижнем течении, равного 1670 м³/с).

вики, родной, вики
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09.07.2020 15:06 Відповісти
Ослячую мочу можно пустить - тоже влага. Главное, много пить, и рояль в канале поставить.
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09.07.2020 14:54 Відповісти
Рояль в канале и Зеля в ластах ? Оригинально !
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09.07.2020 14:57 Відповісти
это будет его последний концерт с исполнением похоронного марша
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09.07.2020 15:04 Відповісти
Ослячу нельзя, - зебилам еще умываться
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09.07.2020 14:58 Відповісти
Значит все таки у зеленых такая мыслишка имеется. Только без рузьке ихтамнетов на танках такое не пройдет. Иначе утопят всю эту ЗЕКоманду в том канале
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09.07.2020 14:56 Відповісти
А что, кто-то собирался?
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09.07.2020 14:56 Відповісти
Твої зебіли збиралися.
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09.07.2020 14:59 Відповісти
Really?И кто именно, этот самый Арахамия, что на фото ниже, самолично намеревался включать насосы?А Герус, например?Что Герус бы делал, задвижки крутил?
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09.07.2020 15:20 Відповісти
А пуйло просило зелоха, щоб він "лічно" насоси включав? Ти обкурений?
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09.07.2020 15:22 Відповісти
Что за бред ты несёшь, когда никто и не собирался давать воду в Крым?Опять петекантропы сами придумали зраду и сами опровергают.
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09.07.2020 15:27 Відповісти
Схоже, ти останній рік був у сплячці. Або не просихаєш.
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09.07.2020 15:28 Відповісти
Не считая этих проголосовавших депутатов. Поскольку если хотели подать воду в Крым-прчему они молчали и только сейчас проголосовали
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09.07.2020 15:31 Відповісти
Этого знаешь? А кто он у твоих "слуг" помнишь?
Херсонська міськрада проголосувала за звернення до Зеленського про неприпустимість подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 447
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09.07.2020 15:02 Відповісти
Ага, в школе за одной партой сидели, только он был стройнее, был блондином, и вообще его звали Виктория)))
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09.07.2020 15:22 Відповісти
Херсонці молодці, крім тих 10 малоросів, що не голосували. А ми дожилися, що переживаємо і робимо запобіжники, щоб центральная влада не зробила зраду за спинами простих людей. Кого вибрали зебіки? А чому самі не контролюєте роботу малолеток і зрадників?
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09.07.2020 15:09 Відповісти
А в том хор_совете большинство соевых патриотов? У петюшек правило: после каждого выгодного мероприятия (ну там, продать состав леса под видим дров, или партию руцких удобрений реализовать в обход санкций) включать ради-кала-патриота и нести чуш про распятых мальчиков воду в Крым и тд.
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09.07.2020 15:09 Відповісти
А тіпа твої арахамії та шмигалі питання подачі води в Крим не піднімали?
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09.07.2020 15:13 Відповісти
Порохобот, скажу чудовищную вещь, считай шо я извращенец, но мне нацрать на Арахамию и прочих....
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09.07.2020 15:17 Відповісти
А главзебіл до "прочіх" відноситься?
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09.07.2020 15:19 Відповісти
Как там на лахте? Не снежит?
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09.07.2020 15:25 Відповісти
Видео -- https://youtu.be/P43SggP1qxg Олеся Яхно: Зеленые против украинского языка. Арахамия, Ткаченко, Данилов и другие...
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09.07.2020 15:11 Відповісти
Розумне і похвальне рішення. Злочинним було би штучно постачати воду окупантам, коли нею можно збільшити зволоженість на майже трьох посушливих областях.України.
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09.07.2020 15:51 Відповісти
Херсонська міськрада проголосувала за звернення до Зеленського про неприпустимість подачі води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 2389
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09.07.2020 16:09 Відповісти
-
А нащо потрібно продажним кремлівським слугам - яничарам цим Іудам ЗЕбілам капітулянтам які так маніакально -злочинно хочуть забезпечувати водою окупований нашими лютими ворогами кремлівськими фашистами )(уйла Український Крим? Але ж ясно краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючи піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра,і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки максимум гігантських витрат і проблем.
Але прокляті продажні ЗЕбіли капітулянти, ці слуги - холуї кремлівських загарбників видно хочуть злочинно продати проклятій ворожій паРаші наш рідний Український але тимчасово окупований Крим а потім вже і всю Україну...
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09.07.2020 16:15 Відповісти
---- Задля прогнозу---- чим завершиться операція : " Wasser---nach Simferopol !!! ". достатньо переглянути к--Фм " Жажда ". за участі. головній ролі ---Штірліца...// Тихонова/ Аналогічна ситуація . щоправда. там була операція : " Wasser nach -- Odessa ! "
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09.07.2020 16:34 Відповісти
утопить это падло в херсонской воде, что бы и мысли об этом небыло
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09.07.2020 18:29 Відповісти
 
 