Зеленський хоче в 2021 році побудувати вдвічі більше доріг: Хочу, щоб ми побудували всі державні дороги

Президент України Володимир Зеленський хоче наступного року збільшити обсяги будівництва автошляхів удвічі порівняно з поточними планами на 2020 рік.

"Я б хотів наступного року збільшити (обсяги будівництва. - Ред.) з точки зору кілометражу доріг ще на 100%, тобто вдвічі. Зараз ми збільшили на 1000% порівняно з минулим роком, але хочеться збільшити вдвічі. Принаймні в півтора раза ми збільшимо, це є в планах", - заявив президент під час зустрічі з представниками бізнесу у Волинській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу, щоб ми не за десятки років, а за кілька років побудували всі державні дороги України. Для нас це дуже важливо", - наголосив президент.

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Водночас Зеленський відзначив професійність і чесність нинішнього керівника "Укравтодору" (Державного агентства автомобільних доріг України) Олександра Кубракова.