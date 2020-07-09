Зеленський хоче в 2021 році побудувати вдвічі більше доріг: Хочу, щоб ми побудували всі державні дороги
Президент України Володимир Зеленський хоче наступного року збільшити обсяги будівництва автошляхів удвічі порівняно з поточними планами на 2020 рік.
"Я б хотів наступного року збільшити (обсяги будівництва. - Ред.) з точки зору кілометражу доріг ще на 100%, тобто вдвічі. Зараз ми збільшили на 1000% порівняно з минулим роком, але хочеться збільшити вдвічі. Принаймні в півтора раза ми збільшимо, це є в планах", - заявив президент під час зустрічі з представниками бізнесу у Волинській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хочу, щоб ми не за десятки років, а за кілька років побудували всі державні дороги України. Для нас це дуже важливо", - наголосив президент.
Водночас Зеленський відзначив професійність і чесність нинішнього керівника "Укравтодору" (Державного агентства автомобільних доріг України) Олександра Кубракова.
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- Ёпта, а кто построил? - удивился народный депутат господин Корявченков. - Еще скажи, что Порошенко.Зеленский перевел незамутненный взгляд с вывески "Рошен", под которой была криво прибита вывеска "Спорткомплекс для детей от президента Владимира Зеленского", на зеленую ленточку, натянутую поперек прозрачной двери. За дверью виднелся плакат с надписью: "В этом году мы начали программу "Большая стройка", а в следующем году мы начнем программу "Большая стройка - 2". Владимир Зеленский". Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3207324
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=429750421120017&id=100022551880798&refid=52&__tn__=-R Про дороги,цемент і Беню
Так как строить, если монополия, ведь попаредник не составил Бене конкуренцию? Битум откуда брать?
К Зе какие претензии, если у него нет выбора?
Защитник нелогичности, когда логика уму не подвластна, остаётся только смеяться, но не только тебе, но и над тобой.
- Дурне поїхало в турне!
- 73% обирають президентом Зеленського
- Зеленський фактично одноособово призначає Уряд, який звісно, ну ніяк не пов'язаний із Коломойським (ви ж пам'ятаєте - стадіон?!)
- Коломойський починає масово скуповувати асфальтові заводи в Україні
- Уряд відразу пропонує почати масове будівництво асфальтових доріг, хоча скептики закликають будувати в Україні бетонні. Бо бітум на асфальт, ми змушені покупати у РФ, а цементу у арматури у нас вистачає, але... Коломойський скуповує не цементні, а асфальтні заводи, тому, про що тут сперечатись?
- а тепер три новини за сьогодні: заводи Коломойського, виявляються суттєво збільшили прибуток і головний компонент йому постачає Білорусь! є він правда тільки у РФ, але Бєня ж не зрадник, йому продає Білорусь... ? Усі дороги Зеленський забере від місцевих органів самоврядування до Украавтодору? та да... вибори місцеві скоріше за усе Зелені програють, а потім як із Бєнєю красти на будівництві цих доріг? А Автодор що, якусь Корабельну сосну туди призначиш і косим бабло... А як косити, це ж процедури, закупівлі? А от і ні, новина номер 3 - Зеленського не цікавлять тендера, головне швидкість
Ну що 73%, "сходили на стадіон"???
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Как известно, Зеленский - не лох, но вас, его избиратели, он держит за самых что ни на есть натуральных лохов.
А план такой - на 100% увеличим курс доллара - это даст в два раза больше денег в бюджет, и на эти деньги простоим в два раза больше дорог. Ну и или 199 детских садиков.
Мехавая штаны мехом внутрь мешают твая русскмй язык, попробуй их снять!
https://anekdot.d3.ru/ofisnoe-2007263/ ***офисное***
- Боря, а какой приличный эвфемизм подобрать к слову "о..уели"?
- Хм.. Сложнореализуемо?
- *****. Ну ладно. Виктория, вы слышали моего коллегу, ваше требование сложнорализуемо.
Фантазёр, а мы с тобой не пара
Це слова державного мужа?!
Надеюсь Зеленский уже понял в какое он болото влез по самые уши, не имея наполеоновских способностей.
Шмыгаль и Ермак: "Будет сделано!".
Чтобы лето не кончалось!