Головне завдання - до кінця року зробити нормальні умови кредитування для бізнесу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що до кінця року в країні має бути вирішено питання з більш спрощеними процедурами отримання бізнесом кредитів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області.

"Є дві речі, пов'язані з банківською культурою і банківськими програмами. Нам складно, повірте. Ми близько року з цим боремося, розмовляли з Національним банком дуже серйозно, щоб була знижена облікова ставка, щоб у людей з'явилася можливість брати кредит. Тому крім програми "5-7-9%", яку ми зараз наповнюємо, там ще є портфельне кредитування, яке з'явиться у Верховній Раді у вигляді законопроєкту. Тобто, наше головне завдання - зробити до кінця року нормальні умови з приводу кредитування", - зазначив президент.

Зеленський вважає, що "є зарегульованість процесів", і, на його думку, у Національного банку України дуже жорстка монетарна політика.

Читайте: Зеленський підписав закон про недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину

"Але це моє враження. Ми говорили і з державними банками, щоб надати можливість і була більш спрощена процедура отримання цих кредитів, за нормальними умовами, до 10%. Я думаю, що 5-7% - це нормальні умови, коли людина не буде виїжджати (з України. - Ред.), а буде мати можливість, якщо вона хоче, працювати (в Україні. - Ред.)", - підкреслив глава держави.