Головне завдання - до кінця року зробити нормальні умови кредитування для бізнесу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що до кінця року в країні має бути вирішено питання з більш спрощеними процедурами отримання бізнесом кредитів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області.
"Є дві речі, пов'язані з банківською культурою і банківськими програмами. Нам складно, повірте. Ми близько року з цим боремося, розмовляли з Національним банком дуже серйозно, щоб була знижена облікова ставка, щоб у людей з'явилася можливість брати кредит. Тому крім програми "5-7-9%", яку ми зараз наповнюємо, там ще є портфельне кредитування, яке з'явиться у Верховній Раді у вигляді законопроєкту. Тобто, наше головне завдання - зробити до кінця року нормальні умови з приводу кредитування", - зазначив президент.
Зеленський вважає, що "є зарегульованість процесів", і, на його думку, у Національного банку України дуже жорстка монетарна політика.
"Але це моє враження. Ми говорили і з державними банками, щоб надати можливість і була більш спрощена процедура отримання цих кредитів, за нормальними умовами, до 10%. Я думаю, що 5-7% - це нормальні умови, коли людина не буде виїжджати (з України. - Ред.), а буде мати можливість, якщо вона хоче, працювати (в Україні. - Ред.)", - підкреслив глава держави.
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Главная задача реформировать суды, потом мусоров, потом налоговую.
И кредиты тогда сами подешевеют.
Но эта сложнаааа, и для шоу биза нипанятнаааа.
https://www.youtube.com/watch?v=FU4LncS3DDw
вброс кремлядей, или так и должно быть??
Helgi Sharp
О ШАХТЁРАХ, РОТТЕРДАМЕ, ГЕРУСЕ И МАМЕ РИММЕ.
Врачи должны лечить, учителя учить, шахтёры добывать уголь, а клоуны смешить. Это разумное распределение труда, которое было обосновано ещё три столетия назад британским экономистом Давидом Рикардо, всячески пытается опровергнуть команда "молодых лиц". Но всё смешалось в доме Облонских, а потому...
...горняки государственных шахт уже неделю продолжают акцию протеста под Офисом президента.
- И чего они хотят, Бэрримор?
- Они хотят "Роттердам+", сэр.
- Но ведь власть зелёных джентельменов говорила, что "Роттердам+" - зло!
- Пид@расы, сэр... но уже почти одумались.
А теперь серьёзно. Основная причина протеста - долги по зарплате перед шахтерами (для справки: долг на 1 января 2017 года - 55,6 млн. грн; на 1 января 2020 года - 692,4 млн. грн.) Ладно, частично их погасили, но дело не только в них. Среди требований - увольнение Геруса; запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора, а также из Беларуси; возобновление работы блоков тепловых электростанций. И здесь проблема не только в цене угля, но и в том, что его НЕ ПОКУПАЮТ! Герус, который на Г+Г три года дискредитировал "Роттердам+", довел энергетику до кризиса, подобного которому не было в XXI веке, а электростанции останавливаются.
До конца года задолженность на энергорынке - 50 млрд грн. При этом НАБУ и САП уже несколько лет расследуют "дело Роттердам+", распинают экспертизы в трусиках на каналах Коломойского и заявляют, что "не всё так однозначно", но результата нет. Потому что, оказывается (кто бы мог подумать!), это была нормальная методика, основанная на европейских практиках, которая давала возможность нормально работать энергетикам и шахтерам. И тут как гром среди ясного неба - слуга народа Буймистр из комитета по экономике выходит с предложением вернуть формульное ценообразование. На год. Рынок под управлением Геруса - это не рынок, говорит она. Нужно все переосмыслить и еще поработать по формуле "Роттердам+", стабилизировать отрасль, отпустить домой шахтеров, вернуть прибыли Энергоатому. Неужели?)
Но раз уж так, то в этот год необходимо расследовать деятельность Геруса - в частности, лоббирование импорта электроэнергии из России структурами Коломойского, разворовывание государственного «Центрэнерго» и схемы по торговле воздухом на рынке электроэнергии, в результате которых обогащались близкие ему компании. Впрочем, кому расследовать? Вы Венедиктову видели? Ещё вопросы есть?
И вишенка на торте. Будете смеяться, но президентский игнор вынудил шахтёров обратиться к маме Римме с просьбой повлиять на своего сына - типа, мама Римма, введи войска! Ну, или хотя бы - верни Роттердам. Не знаю, чем всё закончится, но на моей памяти - это первая команда во власти, родителей которых вызывают в школу. И, к сожалению, не по такому банальному поводу, как разбитое окно, а по такому серьёзному, как разбитая энергетика. Мама Римма и мама Геруса, доколе?
Оказывается он все знал что нужно делать, но скромно молчал.