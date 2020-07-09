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Новини
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Головне завдання - до кінця року зробити нормальні умови кредитування для бізнесу, - Зеленський

Головне завдання - до кінця року зробити нормальні умови кредитування для бізнесу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що до кінця року в країні має бути вирішено питання з більш спрощеними процедурами отримання бізнесом кредитів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області.

"Є дві речі, пов'язані з банківською культурою і банківськими програмами. Нам складно, повірте. Ми близько року з цим боремося, розмовляли з Національним банком дуже серйозно, щоб була знижена облікова ставка, щоб у людей з'явилася можливість брати кредит. Тому крім програми "5-7-9%", яку ми зараз наповнюємо, там ще є портфельне кредитування, яке з'явиться у Верховній Раді у вигляді законопроєкту. Тобто, наше головне завдання - зробити до кінця року нормальні умови з приводу кредитування", - зазначив президент.

Зеленський вважає, що "є зарегульованість процесів", і, на його думку, у Національного банку України дуже жорстка монетарна політика.

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"Але це моє враження. Ми говорили і з державними банками, щоб надати можливість і була більш спрощена процедура отримання цих кредитів, за нормальними умовами, до 10%. Я думаю, що 5-7% - це нормальні умови, коли людина не буде виїжджати (з України. - Ред.), а буде мати можливість, якщо вона хоче, працювати (в Україні. - Ред.)", - підкреслив глава держави.

Автор: 

бізнес (1993) Зеленський Володимир (23998) кредит (3837) НБУ (10412)


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Топ коментарі
+10
Да ты шо?? Ты уж определись...или инфляция в 11 процентов...или кредиты под 5...потому как это не совместимые вещи...
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09.07.2020 15:06
+9
В нього скоро героїн закінчиться?
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09.07.2020 15:03
+6
І кожному по інвестицій няні чи хоча б по корабельній сосні дістанеця?
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09.07.2020 15:06
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В нього скоро героїн закінчиться?
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09.07.2020 15:03 Відповісти
бла, бла, бла ,зесрань)
Главная задача - к концу года сделать нормальные условия кредитования для бизнеса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6464
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09.07.2020 15:06 Відповісти
І кожному по інвестицій няні чи хоча б по корабельній сосні дістанеця?
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09.07.2020 15:06 Відповісти
Да ты шо?? Ты уж определись...или инфляция в 11 процентов...или кредиты под 5...потому как это не совместимые вещи...
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09.07.2020 15:06 Відповісти
Трускавецкие ыкономисты уверены,что инфляция и ставки кредитования никак между собой не связаны.
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09.07.2020 15:10 Відповісти
Что-бы давать кредиты по 5-7% необходима инфляция 1-2% иначе это МММ чистой воды!
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09.07.2020 15:09 Відповісти
Ну вот наконец то мы при Зеленском вышли на первое местj в Европе. По суточному количеству заболевших COVID-19
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09.07.2020 15:09 Відповісти
Э-э-э... Ніт.
Главная задача реформировать суды, потом мусоров, потом налоговую.
И кредиты тогда сами подешевеют.
Но эта сложнаааа, и для шоу биза нипанятнаааа.
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09.07.2020 15:09 Відповісти
"жесткая монетарная политика". - это станок включить не дают?
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09.07.2020 15:09 Відповісти
а кто знает что за х-ня?
https://www.youtube.com/watch?v=FU4LncS3DDw

вброс кремлядей, или так и должно быть??
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09.07.2020 15:10 Відповісти
Название канала не смутило?
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09.07.2020 15:12 Відповісти
дурня..зараз головне зменшення податкового навантаження та лібералізація фіскального законодавства..
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09.07.2020 15:10 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZXlhtUdrlrNAIUPvEPUMB3Rc7YY1ZdMFVoPdlCId0w3wtvK9JNmGhRRh9eDganM4ze0IkJa4m29dODbHvHsQHWFIsQy-YwLgyKOZncmuLci5j9O7652tQTzlz9lag0v54A&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

О ШАХТЁРАХ, РОТТЕРДАМЕ, ГЕРУСЕ И МАМЕ РИММЕ.

Врачи должны лечить, учителя учить, шахтёры добывать уголь, а клоуны смешить. Это разумное распределение труда, которое было обосновано ещё три столетия назад британским экономистом Давидом Рикардо, всячески пытается опровергнуть команда "молодых лиц". Но всё смешалось в доме Облонских, а потому...

...горняки государственных шахт уже неделю продолжают акцию протеста под Офисом президента.

- И чего они хотят, Бэрримор?
- Они хотят "Роттердам+", сэр.
- Но ведь власть зелёных джентельменов говорила, что "Роттердам+" - зло!
- Пид@расы, сэр... но уже почти одумались.

А теперь серьёзно. Основная причина протеста - долги по зарплате перед шахтерами (для справки: долг на 1 января 2017 года - 55,6 млн. грн; на 1 января 2020 года - 692,4 млн. грн.) Ладно, частично их погасили, но дело не только в них. Среди требований - увольнение Геруса; запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора, а также из Беларуси; возобновление работы блоков тепловых электростанций. И здесь проблема не только в цене угля, но и в том, что его НЕ ПОКУПАЮТ! Герус, который на Г+Г три года дискредитировал "Роттердам+", довел энергетику до кризиса, подобного которому не было в XXI веке, а электростанции останавливаются.

До конца года задолженность на энергорынке - 50 млрд грн. При этом НАБУ и САП уже несколько лет расследуют "дело Роттердам+", распинают экспертизы в трусиках на каналах Коломойского и заявляют, что "не всё так однозначно", но результата нет. Потому что, оказывается (кто бы мог подумать!), это была нормальная методика, основанная на европейских практиках, которая давала возможность нормально работать энергетикам и шахтерам. И тут как гром среди ясного неба - слуга народа Буймистр из комитета по экономике выходит с предложением вернуть формульное ценообразование. На год. Рынок под управлением Геруса - это не рынок, говорит она. Нужно все переосмыслить и еще поработать по формуле "Роттердам+", стабилизировать отрасль, отпустить домой шахтеров, вернуть прибыли Энергоатому. Неужели?)

Но раз уж так, то в этот год необходимо расследовать деятельность Геруса - в частности, лоббирование импорта электроэнергии из России структурами Коломойского, разворовывание государственного «Центрэнерго» и схемы по торговле воздухом на рынке электроэнергии, в результате которых обогащались близкие ему компании. Впрочем, кому расследовать? Вы Венедиктову видели? Ещё вопросы есть?

И вишенка на торте. Будете смеяться, но президентский игнор вынудил шахтёров обратиться к маме Римме с просьбой повлиять на своего сына - типа, мама Римма, введи войска! Ну, или хотя бы - верни Роттердам. Не знаю, чем всё закончится, но на моей памяти - это первая команда во власти, родителей которых вызывают в школу. И, к сожалению, не по такому банальному поводу, как разбитое окно, а по такому серьёзному, как разбитая энергетика. Мама Римма и мама Геруса, доколе?
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09.07.2020 15:10 Відповісти
Брехло собачье.
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09.07.2020 15:11 Відповісти
Главная задача - к концу года сделать нормальные условия кредитования для бизнеса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3717
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09.07.2020 15:17 Відповісти
Задолбали! Сами справимся и без кредитов. Дайте спокойно работать!!!!! напишите нормальные законы для всех, уберите хрень с блокировкой нн, разгоните стада всяческих проверяльщиков, налоги НА и из зп пусть платят работники сами - чтоб видели сколько отстегивают государству. Дауны с законом 466, это никак не способствует развитию бизнеса! Перекроили пк и рады. Нет приличных слов.
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09.07.2020 15:18 Відповісти
Если представить себе 2 корзины, в одной из которых - его проекты и хотелки, а во второй - реальные дела и успешные реформы, то первая бы уже переполнилась, а вот вторая...ну вы поняли. А, между прочим, вовсю идёт второй год его "презеденства".
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09.07.2020 15:21 Відповісти
Уровень главного раздавателя задач в экономике - как раз между Незнайкой и Буратино
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09.07.2020 15:37 Відповісти
Буде робити нормальні умови кредитування для бізнесу. Для свого з Бєнєй бізнесу. Нормальні, це коли кредити візьмуть, а потім бюджет їм ще буде винен доплачувати за те, що вони взяли ці кредити. Гроші треба, щоб за бесцінь скупити земельні паї, за які громадяни не зможуть заплатити за нововигаданим законом аферистів. Землі в України багато, щоб безкоштовно її вкрасти багато кредитів знадобиться. Це зараз головне завдання зелених шахраїв в Україні.
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09.07.2020 15:42 Відповісти
Зе-власть, это такая зе-власть... Левой рукой хотят кредиты сделать под 5%-7% годовых, а правой "экономику разогреть" путем увеличения инфляции. Шизофрения.
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09.07.2020 16:00 Відповісти
Прежде чем вообще говорить о кредитах, государство должно сейчас четко понимать ,кто и на что будет сейчас брать кредиты, чтобы деньги шли действительно на развитие бизнеса,прежде всего производственного, а не как обычно - на махинации.
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09.07.2020 17:11 Відповісти
Прежде чем вообще говорить о кредитах, государство должно сейчас четко понимать ,кто и на что будет сейчас брать кредиты, чтобы деньги шли действительно на развитие бизнеса,прежде всего производственного, а не как обычно - на махинации.
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09.07.2020 17:13 Відповісти
Как же мы раньше без зеленского жили?
Оказывается он все знал что нужно делать, но скромно молчал.
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09.07.2020 19:08 Відповісти
Лучшая помощь бизнесу от государства, это просто не трогать бизнес и не мешать ему, а еще бонусом не блокировать налоговые накладные. Так просто творить добро))))
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10.07.2020 14:59 Відповісти
 
 