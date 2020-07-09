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ОАСК відкрив провадження у справі про в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта

ОАСК відкрив провадження у справі про в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження постанови, якою були внесені зміни до порядку перетину громадянами України державного кордону з Російською Федерацією.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання у справі на 21 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, позивачі просять суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 18 грудня 2019 року №1056 "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

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Відповідно до зазначеного документа, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати та пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. Натомість для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт.

Як повідомлялося, 24 червня в Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло два позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження постанови, якою були внесені зміни до порядку перетину громадянами України державного кордону з Російською Федерацією.

Автор: 

закордонний паспорт (185) росія (65442) Окружний адмінсуд Києва (539)


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ОАСК открыл производство по делу о въезде в РФ на основании загранпаспорта - Цензор.НЕТ 6427
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09.07.2020 15:09 Відповісти
и кто эти дебилы??????
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09.07.2020 15:21 Відповісти
Окружний адміністративний суд міста Києва
Дата/час21.07.2020 10:30
№ Справи640/14087/20
Сторони по справіПозивач (заявник): Лещенко Олександр Олександрович, відповідач (боржник): Кабінет Міністрів України
Суть позовувизнання протиправною та нечинною Постанови КМУ № 1056 від 18.12.2019 р.
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09.07.2020 15:39 Відповісти
ЗЕленые малороссы и тупорылая вата хотят ездить как прежде к братушкам
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09.07.2020 15:21 Відповісти
Их можно вообще без паспортов выпускать. Не вижу проблемы... И не впускать.
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09.07.2020 15:26 Відповісти
рвы нужно копать, идиоты.
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09.07.2020 16:32 Відповісти
Я поражаюсь почему вообще граница с агрессором и оккупантом до сих пор не закрыта полностью для ВСЕХ (в том числе на оккупированные и аннексированные территории)!?
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09.07.2020 19:00 Відповісти
ОАСК - помийня неуків і дебілів, зібрали отрєбьє, якому місце на смітнику. Виключно розігнати нахєр!
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09.07.2020 19:26 Відповісти
 
 