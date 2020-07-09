ОАСК відкрив провадження у справі про в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження постанови, якою були внесені зміни до порядку перетину громадянами України державного кордону з Російською Федерацією.
Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання у справі на 21 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Так, позивачі просять суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 18 грудня 2019 року №1056 "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією".
Відповідно до зазначеного документа, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати та пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. Натомість для виїзду на територію РФ громадянам України потрібен закордонний паспорт.
Як повідомлялося, 24 червня в Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло два позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження постанови, якою були внесені зміни до порядку перетину громадянами України державного кордону з Російською Федерацією.
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Дата/час21.07.2020 10:30
№ Справи640/14087/20
Сторони по справіПозивач (заявник): Лещенко Олександр Олександрович, відповідач (боржник): Кабінет Міністрів України
Суть позовувизнання протиправною та нечинною Постанови КМУ № 1056 від 18.12.2019 р.