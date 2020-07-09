Ставка за іпотекою в усіх банках має бути не вищою за 10%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що комерційні й державні банки в Україні мають давати іпотечні кредити щонайбільше під 10% річних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області.

"Я впевнений у тому, що не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім'я вирішить, що, слухай, я тут не можу купити, я тоді поїду в Польщу, яка різниця, де знімати (житло. - Ред.), але там я отримаю нормальну зарплату. Поки ми не конкуруємо з усіма провідними європейськими країнами, наприклад, Німеччиною, тієї ж Польщею, куди їде переважно наша молодь, то ми маємо надати хоча б умови. Якщо в нас буде зарплата навіть на 200 євро менша, ніж у Польщі, але у нас будуть умови, коли людина зможе взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%. Таке ставили завдання", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що вже деякі комерційні банки в Києві почали видавати іпотеку відповідно до досягнутих домовленостей під 8,8-9%.

"Це не масово, це проблема, що поки ще не масово. Я впевнений, що до кінця року, в тому чи іншому обсязі це буде. Попри кризу, про яку всі говорять, попри COVID, все це з'явиться", - наголосив він.

За словами глави держави, складніше в цьому питанні з державними банками, які давали раніше іпотечні кредити під 25% річних.

"Зараз вони дають під 14%. Але це дуже багато. Ми з ним сперечаємося, все нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде, я в цьому впевнений. Трохи потрібно почекати", - підсумував Зеленський.

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