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Ставка за іпотекою в усіх банках має бути не вищою за 10%, - Зеленський

Ставка за іпотекою в усіх банках має бути не вищою за 10%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що комерційні й державні банки в Україні мають давати іпотечні кредити щонайбільше під 10% річних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області.

"Я впевнений у тому, що не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім'я вирішить, що, слухай, я тут не можу купити, я тоді поїду в Польщу, яка різниця, де знімати (житло. - Ред.), але там я отримаю нормальну зарплату. Поки ми не конкуруємо з усіма провідними європейськими країнами, наприклад, Німеччиною, тієї ж Польщею, куди їде переважно наша молодь, то ми маємо надати хоча б умови. Якщо в нас буде зарплата навіть на 200 євро менша, ніж у Польщі, але у нас будуть умови, коли людина зможе взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%. Таке ставили завдання", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що вже деякі комерційні банки в Києві почали видавати іпотеку відповідно до досягнутих домовленостей під 8,8-9%.

"Це не масово, це проблема, що поки ще не масово. Я впевнений, що до кінця року, в тому чи іншому обсязі це буде. Попри кризу, про яку всі говорять, попри COVID, все це з'явиться", - наголосив він.

За словами глави держави, складніше в цьому питанні з державними банками, які давали раніше іпотечні кредити під 25% річних.

"Зараз вони дають під 14%. Але це дуже багато. Ми з ним сперечаємося, все нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде, я в цьому впевнений. Трохи потрібно почекати", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Головне завдання - до кінця року зробити нормальні умови кредитування для бізнесу, - Зеленський

Автор: 

банки (7748) житло (1074) Зеленський Володимир (23998) іпотека (411)


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Топ коментарі
+27
бл.... нет слов
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09.07.2020 15:23
+23
Так и инфляция должна быть не выше 5% А что бубочка предлагает опустить доллар до 30 потому что оно так посчитало то это уже инфляция 12%! Мля оно в универ хоть на получение диплома ходило? Или ему мама Римма на день рождения подарила?
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09.07.2020 15:29
+22
Ставка за іпотекою в усіх банках має бути не вищою за 10%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6393
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09.07.2020 15:33
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Объясните этому придур экономическому гению, что тогда инфляция должна быть не больше 5%, а они станок включать собрались. Зеленский, "ты или крестик сними, или трусы одень".
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09.07.2020 15:48 Відповісти
Не... Ну сказать-то зебилам шото приятное надо.
Теперь у них есть новая мечта.

Про 4 штуки баксов уже помечтали.
Про конец эпохи бедности помечтали.
Про конец войны по собственному хотению помечтали
Про рост ВВП на 40% помечтали.
Про МВФ идет в жопу помечтали.
Про посадить Пороха помечтали.

Теперь вот включится станок, станет много денег и ипотека сразу же станет под 10% и не более. Это же так просто...
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09.07.2020 15:53 Відповісти
Дуже хочете, щоб заробітчани вложували в ваші коробочки гроші? А навіщо це їм, якщо в Україні роботи немає? Ви створюєте нові робочі місця? Ви нищите й ті, що були своїм карантином.
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09.07.2020 15:51 Відповісти
Почему завоеватели накладывали налог на побежденных 10% ?
Что бы побежденные не смогли стать сильными!
Банк взял депозит под 18%, и отдал эти деньги под 10 ?
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09.07.2020 15:58 Відповісти
та ну на... а яким повинен бути розмір пісюна у справжнього чоловіка нам "президент" не бажає розповісти?
От чому я замість проробленої ним за рік кропіткої праці по зміцненню обороноздатності, або досягнень у сфері міжнародних відносин, маю слухати цей маразм? Зеля, ти клоун, а не банкір. Банківська система, це не Квартал 95, а наша країна, це не гребаний серіал!!!
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09.07.2020 16:03 Відповісти
"-Ну і умний... - Аж страшно!" (с)
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09.07.2020 16:04 Відповісти
Задачи Зеленского на завтра:
1. 9-00 - завтрак
2. 9-30 - 9-45 - доллар по 30 грн.
3. 9-45-10-00 - отремантировать все местные дороги за счёт бюджета
4. 10-00-13-00 - просмотр чата дальнобойщиков.
5. 13-00 - 14-00 - обед.
6. 14-00 -15-00 - просмотр глаз Путина
7. 15-00 -16-00 - строительство ста детских садиков
8. 16-00 - 20-00 - просмотр спектакля театра Венедиктовой "17 мгновенных арестов Порошенко"
9. 21-00 - отбой.
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09.07.2020 16:15 Відповісти
10. 21-00 - 21-10 - устный (оральный) доклад Мендель о делах в ОП.
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09.07.2020 16:44 Відповісти
Мне вот не ясно.
Ставка низкая при малых рисках и низкой инфляции.
Инфляцию нам не обещают, просто не понимают чего сдерживать.
Риски в нашей стране минимальны. Швейцария курит нервно в сторонке.(только для бабушки)))
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09.07.2020 16:32 Відповісти
Когда я слушаю нашего прези... преЗе!дента, что чтото должно быть таким, а чтото таким, у меня стойкое ощущение, что он бредит.
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09.07.2020 16:35 Відповісти
Лапша для лохтората который не понимает и не хочет понимать простейших законов экономики.
Лохторат который считает что может быть ипотека под 10%, не в состоянии купить жилье ни в Украине не в Польше, т.к. работает максимум мойщиком машин или продавцом в Сильпо.
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09.07.2020 16:43 Відповісти
Если бы у меня был выбор и я был молодым, я бы свалил туда где самые лучшие условия проживания и не только в молодости, но и в старости. Где дают людям работать и зарабатывать, где не пытаются периодически обворовывать.
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09.07.2020 16:51 Відповісти
А где вы были , когда были молодым? Что вам мешало уехать туда, где горы воооот такой вышины и жизнь прекрасна как в любовных романах? Я не подкалываю, сама такая, и вечно нахожу миллион причин почему не уехала
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09.07.2020 17:37 Відповісти
Когда я был молодым у меня все было ОК, было будущее.
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09.07.2020 17:50 Відповісти
Это при 11% инфляции ? Ну зеля даёт !
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09.07.2020 17:43 Відповісти
Правильно! А по депозитам не более 3%, чтоб вообще никто денег в банках не хранил, а только пол подушкой.
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09.07.2020 17:49 Відповісти
Его консультанты не сомневаются в девальвации
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09.07.2020 18:45 Відповісти
Господин президент,вы бы на минуточку задумались,прежде чем оперировать такими цифрами...Это каким же надо быть придурком,чтобы сказать 10%.Ипотечный кредит берут на 20,30 лет,особенно молодые семьи.Через 20 лет они вернут банку,правильно,200%.Это что кредитЭто грабеж на ровном месте...
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09.07.2020 19:26 Відповісти
Почему бы президенту не подать в отставку? Открыл бы свой частный банк, предоставлял бы ипотечные кредиты под 10% желающим... И не нужно никого "дожимать", насиловать, заставлять, просить...
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09.07.2020 19:39 Відповісти
Хоть бы криворогий шлимазл поинтересовался, какой процент по ипотеке в Польше
Вот информация на конец мая 2020:

Bank Ochrony Środowiska - 3,95% годовых
Alior - 5,16% годовых
Credit Agricole - 4,36% годовых
ING - 4,32% годовых
Pekao - 5,13% годовых
PKO Bank Polski - 4,20% годовых
PKO Bank Hipoteczny - 4,18% годовых
Citi Handlowy - 3,67% годовых
Santander - 4,28% годовых
BNP Paribas - 3,37% годовых
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09.07.2020 21:23 Відповісти
Сделай так в государственных банках и коммерческие будут вынуждены сделать тоже самое. А то, как-то неубедительно.
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10.07.2020 01:20 Відповісти
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