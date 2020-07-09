Ставка за іпотекою в усіх банках має бути не вищою за 10%, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що комерційні й державні банки в Україні мають давати іпотечні кредити щонайбільше під 10% річних.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області.
"Я впевнений у тому, що не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім'я вирішить, що, слухай, я тут не можу купити, я тоді поїду в Польщу, яка різниця, де знімати (житло. - Ред.), але там я отримаю нормальну зарплату. Поки ми не конкуруємо з усіма провідними європейськими країнами, наприклад, Німеччиною, тієї ж Польщею, куди їде переважно наша молодь, то ми маємо надати хоча б умови. Якщо в нас буде зарплата навіть на 200 євро менша, ніж у Польщі, але у нас будуть умови, коли людина зможе взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%. Таке ставили завдання", - зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що вже деякі комерційні банки в Києві почали видавати іпотеку відповідно до досягнутих домовленостей під 8,8-9%.
"Це не масово, це проблема, що поки ще не масово. Я впевнений, що до кінця року, в тому чи іншому обсязі це буде. Попри кризу, про яку всі говорять, попри COVID, все це з'явиться", - наголосив він.
За словами глави держави, складніше в цьому питанні з державними банками, які давали раніше іпотечні кредити під 25% річних.
"Зараз вони дають під 14%. Але це дуже багато. Ми з ним сперечаємося, все нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде, я в цьому впевнений. Трохи потрібно почекати", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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придурэкономическому гению, что тогда инфляция должна быть не больше 5%, а они станок включать собрались. Зеленский, "ты или крестик сними, или трусы одень".
Теперь у них есть новая мечта.
Про 4 штуки баксов уже помечтали.
Про конец эпохи бедности помечтали.
Про конец войны по собственному хотению помечтали
Про рост ВВП на 40% помечтали.
Про МВФ идет в жопу помечтали.
Про посадить Пороха помечтали.
Теперь вот включится станок, станет много денег и ипотека сразу же станет под 10% и не более. Это же так просто...
Что бы побежденные не смогли стать сильными!
Банк взял депозит под 18%, и отдал эти деньги под 10 ?
От чому я замість проробленої ним за рік кропіткої праці по зміцненню обороноздатності, або досягнень у сфері міжнародних відносин, маю слухати цей маразм? Зеля, ти клоун, а не банкір. Банківська система, це не Квартал 95, а наша країна, це не гребаний серіал!!!
1. 9-00 - завтрак
2. 9-30 - 9-45 - доллар по 30 грн.
3. 9-45-10-00 - отремантировать все местные дороги за счёт бюджета
4. 10-00-13-00 - просмотр чата дальнобойщиков.
5. 13-00 - 14-00 - обед.
6. 14-00 -15-00 - просмотр глаз Путина
7. 15-00 -16-00 - строительство ста детских садиков
8. 16-00 - 20-00 - просмотр спектакля театра Венедиктовой "17 мгновенных арестов Порошенко"
9. 21-00 - отбой.
Ставка низкая при малых рисках и низкой инфляции.
Инфляцию нам не обещают, просто не понимают чего сдерживать.
Риски в нашей стране минимальны. Швейцария курит нервно в сторонке.(только для бабушки)))
Лохторат который считает что может быть ипотека под 10%, не в состоянии купить жилье ни в Украине не в Польше, т.к. работает максимум мойщиком машин или продавцом в Сильпо.
Вот информация на конец мая 2020:
Bank Ochrony Środowiska - 3,95% годовых
Alior - 5,16% годовых
Credit Agricole - 4,36% годовых
ING - 4,32% годовых
Pekao - 5,13% годовых
PKO Bank Polski - 4,20% годовых
PKO Bank Hipoteczny - 4,18% годовых
Citi Handlowy - 3,67% годовых
Santander - 4,28% годовых
BNP Paribas - 3,37% годовых