Журналіста Бабченка внесли в РФ у список терористів і екстремістів

Російська Федеральна служба з фінансового моніторингу внесла російського журналіста Аркадія Бабченка в список терористів і екстремістів.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Аркадій Бабченко залишив Росію в 2017 році і почав працювати на телеканалі ATR в Києві.

У 2018 році в столиці запобігли замаху на Бабченка. Правоохоронці інсценували його "вбивство" - кілер нібито скоїв три постріли в спину.

Незабаром був затриманий організатор замаху - ним виявився громадянин України, власник приватної компанії з виробництва зброї Борис Герман. За даними СБУ, його завербували російські спецслужби.

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22 листопада Герман, якого засудили до 4,5 років позбавлення волі, звільнився з в'язниці у зв'язку зі станом здоров'я - він страждає від проблем з серцем і цукрового діабету. Він заявив, що подасть позов проти України до Європейського суду з прав людини.

У листопаді минулого року Аркадій Бабченко виїхав з України, пояснивши своє рішення зміною влади в країні.