Журналіста Бабченка внесли в РФ у список терористів і екстремістів
Російська Федеральна служба з фінансового моніторингу внесла російського журналіста Аркадія Бабченка в список терористів і екстремістів.
Про це повідомляється на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
Аркадій Бабченко залишив Росію в 2017 році і почав працювати на телеканалі ATR в Києві.
У 2018 році в столиці запобігли замаху на Бабченка. Правоохоронці інсценували його "вбивство" - кілер нібито скоїв три постріли в спину.
Незабаром був затриманий організатор замаху - ним виявився громадянин України, власник приватної компанії з виробництва зброї Борис Герман. За даними СБУ, його завербували російські спецслужби.
22 листопада Герман, якого засудили до 4,5 років позбавлення волі, звільнився з в'язниці у зв'язку зі станом здоров'я - він страждає від проблем з серцем і цукрового діабету. Він заявив, що подасть позов проти України до Європейського суду з прав людини.
У листопаді минулого року Аркадій Бабченко виїхав з України, пояснивши своє рішення зміною влади в країні.
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Бабченко рубль уронил в два раза, раз его в террористы записали винторогие.
Героям слава!
А кацапы уже определились на какой стороне был Бабченко на чеченской войне?
Они местами его с Кадыровым не перепутали?
Адміністрація Facebook видалила 72 аккаунти та 35 сторінок, пов'язаних з українським digital-агентством Postmen. Під час президентських виборів 2019 року зі сторінок велася агітація проти кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Про це https://about.fb.com/news/2020/07/removing-political-coordinated-inauthentic-behavior/amp/?__twitter_impression=true повідомляє Facebook. Сторінки і акаунти, пов'язані з Postmen видалили 8 липня. Мережа, що складається з 72 акаунтів, 35 сторінок та 13 акаунтів Instagram, була створена для публікацій та коментування та була особливо активною під час парламентських і президентських виборів 2019 року. Сторінки та акаунти публікували політичні меми про Крим, НАТО, вибори, підтримку та критику кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.
У Facebook розкрили діяльність мережі в результаті внутрішнього розслідування. Воно зв'язало діяльність сторінок та акаунтів з агентством Postmen.
Смени ник, п...ун твоя фамилия, а не дурда.
Що, досі не зрозуміло, як треба відповідати ублюдкам з на расєє?
Пояснюю для нашої пришибленої влади - мацкалям відповідають адекватно!
https://pechal.d3.ru/4200-2007300/?sorting=rating "Продукция не является вином"
Просто треба було тобі думати, коли за зеленого дегенерата голосував.
Тепер вам усім треба мовчати і слухати, мовчати і слухати!
А теперь вдумайтесь. Служба з фінансового моніторингу внесла російського журналіста Аркадія Бабченка в список терористів і екстремістів!
Я считаю, что это еще один шаг к распаду Уйлостана. Маразм во всей красе их государственных институтов. Верной дорогой, как говорится! Финансовый террорист. Нехай щастить!
Я там тоже есть как "каратель"..
Каратель, *****.... патсталом!
Но в Беларусь и, тем более, на рашке, лучше не показываться