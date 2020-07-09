Від спричиненого пандемією COVID-19 голоду до кінця року може померти більше людей, ніж від самого вірусу, - Oxfam
Щодня від голоду, спричиненого пандемією коронавірусу, та економічної кризи можуть вмирати по 12 тисяч осіб.
До таких висновків дійшло Міжнародне об'єднання для боротьби з бідністю в світі (Oxfam), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"В Oxfam попередили, що до кінця року щодня 12 000 осіб можуть помирати від голоду, пов'язаного з коронавірусною кризою - потенційно більше, ніж від власне хвороби", - сказано в повідомленні.
До голоду, вважають в Oxfam, призведе ціла низка факторів - безробіття, збитки, яких зазнають через карантин виробники їжі, труднощі з доставкою гуманітарної допомоги.
Голод, на думку представників Oxfam, загрожує Ємену, Конго, Афганістану, Венесуелі, західній частині Субсахарської Африки, Південному Судану, Судану, Сирії і Гаїті.
Oxfam - це міжнародне об'єднання 15 організацій, що працюють в більш ніж 90 країнах по всьому світу. Метою діяльності об'єднання є вирішення проблем бідності.
За даними Worldometer, в світі виявлено 12 196 922 випадки зараження коронавірусом, з них 552 771 летальний, одужали 7 093 763 особи.
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Невже не зрозуміло ?
І зростаючу бідність.
А також - обмеження прав. І тотальний контроль.
А от обострения сердечно сосудистых, переживая за заболевших, умирающих и умирающий бизнес?
Я2 месяца пытался положить тещу (царство ей небесное), не удалось. Ответ был логичным, "Кого спасать в первую очередь, 30 летнюю или 80+ летнюю?"
Операции делаются тем, кому уже припекло! Знакомая работает в хирургии, если раньше делали 9-11 операций в сутки, сейчас 3-4.
Під час загрози пандемії- зеленські продали маски.
Під час загрози голоду- зеленські продали зерно. І страшно пишаються цими "здобутками"
дайош карманавірус !
маски !!! - наше всьо
З чого вони мають Африку і далі годувати ? Ще своїм треба дати.
Всі претензії Оксфаму - до Ґейтса і ко та вооз-ки.