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Новини Коронавірус і карантин
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Від спричиненого пандемією COVID-19 голоду до кінця року може померти більше людей, ніж від самого вірусу, - Oxfam

Від спричиненого пандемією COVID-19 голоду до кінця року може померти більше людей, ніж від самого вірусу, - Oxfam

Щодня від голоду, спричиненого пандемією коронавірусу, та економічної кризи можуть вмирати по 12 тисяч осіб.

До таких висновків дійшло Міжнародне об'єднання для боротьби з бідністю в світі (Oxfam), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"В Oxfam попередили, що до кінця року щодня 12 000 осіб можуть помирати від голоду, пов'язаного з коронавірусною кризою - потенційно більше, ніж від власне хвороби", - сказано в повідомленні.

До голоду, вважають в Oxfam, призведе ціла низка факторів - безробіття, збитки, яких зазнають через карантин виробники їжі, труднощі з доставкою гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб

Голод, на думку представників Oxfam, загрожує Ємену, Конго, Афганістану, Венесуелі, західній частині Субсахарської Африки, Південному Судану, Судану, Сирії і Гаїті.

Oxfam - це міжнародне об'єднання 15 організацій, що працюють в більш ніж 90 країнах по всьому світу. Метою діяльності об'єднання є вирішення проблем бідності.

За даними Worldometer, в світі виявлено 12 196 922 випадки зараження коронавірусом, з них 552 771 летальний, одужали 7 093 763 особи.

Автор: 

голод (117) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
от лжепандемии больше вреда, чем от самого вируса..
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09.07.2020 15:37
+5
А сколько умирает от не сделанной вовремя операции?
А от обострения сердечно сосудистых, переживая за заболевших, умирающих и умирающий бизнес?
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09.07.2020 15:49
+4
08.07.20 https://biz.censor.net/news/3206754/eksport_zernovyh_za_god_sostavil_rekordnye_57_millionov_tonn

Під час загрози пандемії- зеленські продали маски.
Під час загрози голоду- зеленські продали зерно. І страшно пишаються цими "здобутками"
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09.07.2020 16:06
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От вызванного чего?
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09.07.2020 15:33 Відповісти
Заголовок прочитать не дано?
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09.07.2020 15:34 Відповісти
Заголовок и текст как-то по... интересному написан: "От вызванного (чего) пандемией COVID-19 до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса" и "Каждый день от вызванного голода из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса..."
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09.07.2020 15:35 Відповісти
Исправляются на лету)=
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09.07.2020 15:36 Відповісти
шо шо??
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09.07.2020 15:36 Відповісти
От вызванного пандемией COVID-19 голода до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса, - Oxfam - Цензор.НЕТ 3924
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09.07.2020 15:37 Відповісти
Смех сквозь слезы.
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09.07.2020 15:45 Відповісти
от лжепандемии больше вреда, чем от самого вируса..
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09.07.2020 15:37 Відповісти
Правильно, хай бы лучше от вируса сдохли. Ох уж эти фонды международные.
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09.07.2020 15:39 Відповісти
Оману не грозит и это хорошо,ведь в случае повторного рабочего визита кое-кого,голодная смерть кое-кому не грозит...
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09.07.2020 15:40 Відповісти
Хто ще сумнівається, що карантин -погано прихований геноцид народу. І це декому дуже вигідно.
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09.07.2020 15:41 Відповісти
Любая болезнь это геноцид народа.
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10.07.2020 06:14 Відповісти
не зря зеленые все зерно из госрезерва толкнули
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09.07.2020 15:41 Відповісти
ПАНДЕМИЯ ➖ ГОЛОДОМОР
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09.07.2020 15:43 Відповісти
Як довго ще ми будемо мовчати? Вже багато людей залишились без роботи.
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09.07.2020 15:43 Відповісти
Що вони готують нам на осінь?
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09.07.2020 15:44 Відповісти
Голод.
Невже не зрозуміло ?
І зростаючу бідність.
А також - обмеження прав. І тотальний контроль.
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09.07.2020 21:36 Відповісти
А сколько умирает от не сделанной вовремя операции?
А от обострения сердечно сосудистых, переживая за заболевших, умирающих и умирающий бизнес?
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09.07.2020 15:49 Відповісти
Если больницы были бы переполнены ковидниками, то эти операции все равно не были бы сделаны. А так делаются, но параллельно делается анализ на ковид.
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10.07.2020 06:17 Відповісти
Больницы переполнены больными с пневмонией с декабря 2019г.
Я2 месяца пытался положить тещу (царство ей небесное), не удалось. Ответ был логичным, "Кого спасать в первую очередь, 30 летнюю или 80+ летнюю?"
Операции делаются тем, кому уже припекло! Знакомая работает в хирургии, если раньше делали 9-11 операций в сутки, сейчас 3-4.
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10.07.2020 08:52 Відповісти
Тоесть как только в нормальных странах народ разошёлся на карантин, так в обизяностанах тутже образовался голод... ну чудненько. Давайте всех выгоним на работу, чтоб негры судана продолжали маяться дурью и не сдохли с голода
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09.07.2020 15:50 Відповісти
08.07.20 https://biz.censor.net/news/3206754/eksport_zernovyh_za_god_sostavil_rekordnye_57_millionov_tonn

Під час загрози пандемії- зеленські продали маски.
Під час загрози голоду- зеленські продали зерно. І страшно пишаються цими "здобутками"
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09.07.2020 16:06 Відповісти
Да, у нас тут один сначала лещей ел, потом зябликов, а потом уже и на крыс перешел. А теперь его и вовсе не видно.
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09.07.2020 16:09 Відповісти
Цензор стомився? Щось з заголовками біда.може все таки українську версію лишити. А не ізвращатся в рюзькой логікє ? А то «визван через визван.»
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09.07.2020 16:14 Відповісти
Oxfam - это те ребята которые пару лет на зад на Гаити на вилле арендованной за счет пожертвований бордель и порностудию открыли? С насильным привлечением местного населения? Ну таки пожертвований будет меньше, а вот как они число погибших от виряка посчитали - большой вопрос, медиумы однако...
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09.07.2020 16:47 Відповісти
вивсьоврьоті !
дайош карманавірус !
маски !!! - наше всьо
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09.07.2020 17:23 Відповісти
В половине перечисленных стран можно собирать 2 урожая в год, а Венесуэлла еще и на нефти сидит. Работать не пробовали?
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09.07.2020 19:48 Відповісти
Правильно. А хто ті всі названі країни утримує ? От. А там, "дякуючи" =пандемії= безробіття скочило (десь читала до 20% - у Штатах ?), купа банкрутств, збитків і загроблені цілі сектори.
З чого вони мають Африку і далі годувати ? Ще своїм треба дати.

Всі претензії Оксфаму - до Ґейтса і ко та вооз-ки.
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09.07.2020 21:34 Відповісти
 
 