WIM-технології, толінг і реформа автотранспорту: радниця Криклія розповіла, над якими інноваціями на дорогах працює Мінінфраструктури

В Україні почали встановлюватися перші сучасні комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування у русі") для захисту доріг від руйнування. До кінця року, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, їх має бути понад 50. Завдяки їм зважувати вантажівки можна буде у рази простіше — без необхідности зупиняти авто та з автоматичним надсиланням штрафу, якщо є порушення.

Про ці та інші інновації на дорогах, які очікують українців найближчим часом, розповіла на своїй Fb-сторінці громадська діячка та радниця міністра Яніка Мерило.

"WIM або "Weigh in motion" — це можливість зважити транспортний засіб, коли він на звичайній швидкості переїжджає через встановлений на дорозі габаритно-ваговий комплекс. А далі - при перевищенні дозволеної ваги в автоматичному режимі надсилається штраф. Також найближчим часом можна буде відстежити статистику про перевантаження і штрафи через єдиний центр обробки даних, і з перших 6-ти WIMів — через відкритий databoard. Простіше кажучи, якщо машина перевищує наполовину дозволену вагу, то дорога знищується у 10 разів швидше. Тобто, крім "Великого будівництва" потрібно і важливо зберігати дороги, чим зараз активно займається міністр Владислав Криклій", — зазначила Яніка Мерило.

За її словами, Міністерство також вивчає закордонний досвід та розглядає можливість впровадження на деяких українських автошляхах толінгу, коли фура платить за кожен кілометр, що проїжджає по дорогах.

"Дискусія тільки починається. Але впровадження будь-якої концепції вимагає серйозного інноваційного рішення, щоб не створювати додаткові непрацюючі системи або навантаження. Вивчаємо досвід, у тому числі, Угорщини та Австрії", — написала радниця міністра.

Разом з тим, за підтримки Світового банку компанією А+S наразі створюється транспортна модель України, завдяки якій буде можливо отримувати реальну картину пересування транспорту. Це дозволить оптимізувати транспортні шляхи. Також в стадії розробки перебуває система контролю за дорогами. Над нею працює Укравтодор. Завдяки цьому буде можливо відслідковувати в реальному часі ситуацію на дорогах для більш ефективної реакції на надзвичайні ситуації та для планування і пріоритизації ремонтів.

"Працюємо в Мінінфра і з депутатським корпусом, і з місцевою владою, щоб провести реформу автотранспорту, в результаті якої міста зможуть закуповувати пасажирські перевезення через ProZorro за принципом відкритих закупівель кілометрів та маршруту. Це дозволить, з однієї сторони, підвищити якість і завершити дискримінацію з перевезення пільгових категорій пасажирів. А з іншої сторони – вимагати, щоб маршрутки приймали електронну оплату за проїзд і встановлювали валідатори", - додала Яніка Мерило.