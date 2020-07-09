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Рада оприлюднила текст проєкту постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня. ДОКУМЕНТ

Рада оприлюднила текст проєкту постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня. ДОКУМЕНТ

На сайті Верховної Ради оприлюднено текст проєкту постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Проєкт зареєстрували в середу, 8 липня, але спочатку текст був відсутній.

Проєктом постанови пропонується призначити на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови.

У постанові зазначається, що "вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областях не призначаються і не проводяться".

Крім того, "у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької і Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться".

Водночас у постанові зазначено, що вибори на окупованих територіях можуть бути призначені окремим законом в умовах припинення тимчасової окупації і збройної агресії РФ проти України.

Рада оприлюднила текст проєкту постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня 01
Рада оприлюднила текст проєкту постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня 02
Рада оприлюднила текст проєкту постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня 03

Автор: 

ВР (15004) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+4
Була. Проголосувала Закон про визнання мордора окупантами. Закон про мову. Закон про рух України в ЄС та НАТО.
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09.07.2020 16:19
+2
ого, знову будемо собі гетьманів вибирати....тільки вже місцевих.....а потім знову будемо плюватись.....ну, як завжди.....
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09.07.2020 16:09
+1
а раніше була?
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09.07.2020 16:10
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а раніше була?
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09.07.2020 16:10 Відповісти
Була. Проголосувала Закон про визнання мордора окупантами. Закон про мову. Закон про рух України в ЄС та НАТО.
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09.07.2020 16:19 Відповісти
як на мене, то не має різниці чи молоді, чи старі купляються.....воно якщо куплене, то куплене, без принципів, моралі....та й олігархи що з одного, що з другого табору - однаково лише про свою кишеню дбають.....
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09.07.2020 16:35 Відповісти
ой пане Марку, простим людям не краще від того, який пан олігарх буде обдирати його до останньої нитки, чи то проросійський, чи то проукраїнський...ой не краще.....
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09.07.2020 18:48 Відповісти
ого, знову будемо собі гетьманів вибирати....тільки вже місцевих.....а потім знову будемо плюватись.....ну, як завжди.....
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09.07.2020 16:09 Відповісти
Символічна дата. Когось караул вижене бо втомиться від їх збіговиськ.
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09.07.2020 16:27 Відповісти
Пойду на выборы чтобы больные на голову не прорвались.
https://medium.com/@vizua_21912/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-************ В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 ВВС .
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09.07.2020 16:35 Відповісти
Единственный плюс, даже не ожидал - на ордло и на крысме не будет никаких выборов
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09.07.2020 16:45 Відповісти
 
 