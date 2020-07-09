Рада оприлюднила текст проєкту постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня. ДОКУМЕНТ
На сайті Верховної Ради оприлюднено текст проєкту постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Проєкт зареєстрували в середу, 8 липня, але спочатку текст був відсутній.
Проєктом постанови пропонується призначити на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови.
У постанові зазначається, що "вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областях не призначаються і не проводяться".
Крім того, "у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької і Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться".
Водночас у постанові зазначено, що вибори на окупованих територіях можуть бути призначені окремим законом в умовах припинення тимчасової окупації і збройної агресії РФ проти України.
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